لماذا رفض ستيفن جيرارد عرض تدريب الاتفاق السعودي؟!

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية، عن سبب رفض المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول عرض الاتفاق السعودي، للإشراف على تدريب الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن المدرب الإنجليزي جيرارد لم يرفض عرض تدريب الاتفاق السعودي بشكل مباشر.

رفض ستيفن جيرارد عرض تدريب الاتفاق السعودي

وبينت الصحيفة السعودية، أن هدف الإنجليزي جيرارد من وراء رفضه العرض المقدم من نادي الاتفاق السعودي، هو رفع العرض المالي، من أجل إغرائه أكثر بخوض تجربة جديدة خارج القارة الأوروبية العجوز.

ستيفن جيرارد عن التدريب في الدوري السعودي: "الكثير يقال في الإعلام.. الكثير مما يُقال غير حقيقي.. دُعيت لأنظر في عرض محتمل ودرست العرض وقررت عدم قبوله" pic.twitter.com/YIolicMaeW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 19, 2023

من جانبه، علق مدرب أستون فيلا السابق جيرارد، على قربه من تدريب نادي الاتفاق السعودي: “كثير يقال في الإعلام.. وكثير مما يقال غير حقيقي، دعيت لأنظر في عرض محتمل ودرست العرض وقررت عدم قبوله”.

ولم يشرف المدرب جيرارد على أي فريق، منذ إعلان إقالته من تدريب نادي أستون فيلا في شهر أكتوبر الماضي، على خلفية تراجع مستوى نتائج الفريق الإنجليزي.

🚨 ستيفن جيرارد يرفض تدريب نادي الاتفاق السعودي بعد زيارته الاخيرة للنادي pic.twitter.com/18gTe1J5dY — EPL World (@EPLworld) June 19, 2023

- Advertisement -

جيرارد وعالم تدريب كرة القدم

وبدأ المدرب الإنجليزي جيرارد مشواره في عالم تدريب كرة القدم بعد عامين من اعتزاله عام 2016، من بوابه نادي رينجرز الاسكتلندي، الذي توّج معه بلقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائن النادي لـ10 سنوات حينها.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الرياضية: ستيفن جيرارد غادر السعودية دون ان يوقع للاتفاق، سيقرر مصيره سواء بالقبول او الرفض في الايام القليلة القادمة. pic.twitter.com/UhoGyhuf0J — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) June 14, 2023

وبعدها تعاقد جيرارد مع نادي أستون فيلا عام 2021، وخاض معه 40 مباراة في جميع البطولات المختلفة، حقق فيها الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وتلقى الخسارة في 19 مباراة.

يذكر أن الاتفاق أنهى موسمه في المركز السابع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر الاتحاد المتوج باللقب برصيد 72 نقطة.