الخميس, يونيو 22, 2023
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رياضة

لماذا رفض ستيفن جيرارد عرض تدريب الاتفاق السعودي؟!

المدرب الإنجليزي جيرارد رفض عرض الاتفاق السعودي بشكل غير مباشر

كتب فارس أبو شيحة
سبب رفض ستيفن جيرارد عرض تدريب الاتفاق السعودي
سبب رفض ستيفن جيرارد عرض تدريب الاتفاق السعودي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية، عن سبب رفض المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول عرض الاتفاق السعودي، للإشراف على تدريب الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن المدرب الإنجليزي جيرارد لم يرفض عرض تدريب الاتفاق السعودي بشكل مباشر.

رفض ستيفن جيرارد عرض تدريب الاتفاق السعودي

وبينت الصحيفة السعودية، أن هدف الإنجليزي جيرارد من وراء رفضه العرض المقدم من نادي الاتفاق السعودي، هو رفع العرض المالي، من أجل إغرائه أكثر بخوض تجربة جديدة خارج القارة الأوروبية العجوز.

من جانبه، علق مدرب أستون فيلا السابق جيرارد، على قربه من تدريب نادي الاتفاق السعودي: “كثير يقال في الإعلام.. وكثير مما يقال غير حقيقي، دعيت لأنظر في عرض محتمل ودرست العرض وقررت عدم قبوله”.

المدرب ستيفن جيرارد
المدرب ستيفن جيرارد

ولم يشرف المدرب جيرارد على أي فريق، منذ إعلان إقالته من تدريب نادي أستون فيلا في شهر أكتوبر الماضي، على خلفية تراجع مستوى نتائج الفريق الإنجليزي.

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جيرارد وعالم تدريب كرة القدم

وبدأ المدرب الإنجليزي جيرارد مشواره في عالم تدريب كرة القدم بعد عامين من اعتزاله عام 2016، من بوابه نادي رينجرز الاسكتلندي، الذي توّج معه بلقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائن النادي لـ10 سنوات حينها.

وبعدها تعاقد جيرارد مع نادي أستون فيلا عام 2021، وخاض معه 40 مباراة في جميع البطولات المختلفة، حقق فيها الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وتلقى الخسارة في 19 مباراة.

أسطورة ليفربول جيرارد
أسطورة ليفربول جيرارد

يذكر أن الاتفاق أنهى موسمه في المركز السابع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر الاتحاد المتوج باللقب برصيد 72 نقطة.

المصدروطن + صحيفة الشرق الأوسط

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