الجمعة, يونيو 23, 2023
الرئيسيةالهدهدقطر تشتري حصة في 3 فرق رياضية أمريكية.. ما علاقة السعودية؟
الهدهد

قطر تشتري حصة في 3 فرق رياضية أمريكية.. ما علاقة السعودية؟

الصفقة القطرية هي أول استثمار من قِبل الدوحة في فريق الاتحاد الوطني لكرة السلة (NBA)

كتب خالد السعدي
استثمار قطر في الرياضة الأمريكية
استحواذ قطر على حصة في ويزاردز آند كابيتالز الأمريكي
- Advertisement -

وطن – اشترى صندوق الثروة السيادية القطري، حصة في ثلاثة فرق رياضية أمريكية، في خطوة مهمة قد تشير إلى مزيد من الاستثمار الخليجي في الرياضة الأمريكية، ويمثل أول استثمار قطري في فريق الاتحاد الوطني لكرة السلة (NBA).

ذكرت وكالة الأخبار الرياضية الأمريكية Sportico أن هيئة الاستثمار القطرية تشتري “حصة أقلية سلبية” في Monumental Sports & Entertainment، وتمتلك الشركة أندية واشنطن ويزاردز في الدوري الأميركي للمحترفين ، وواشنطن ميستيكس في الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية (WNBA) وواشنطن كابيتالز في دوري الهوكي الوطني (NHL).

ورفض متحدث باسم Monumental Sports & Entertainment إصدار بيان لكنه وصف تقرير Sportico بأنه “دقيق” وذلك في حديث لموقع “المونيتور“.

الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية
اشترى صندوق الثروة السيادي القطري حصة في الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية

في الوقت نفسه، قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن جهاز قطر للاستثمار يشتري ما يقرب من 5٪ من أسهم شركة Monumental Sports & Entertainment كجزء من صفقة قيمتها 4.05 مليار دولار.

بداية استثمار خليجي

وقد يشير استحواذ قطر على حصة في ويزاردز آند كابيتالز إلى بداية استثمار خليجي كبير في الفرق الرياضية الأمريكية. في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وافق الدوري الأميركي للمحترفين على تغيير القاعدة للسماح لصناديق الثروة السيادية بشراء حصص أقلية في فرق.

من ناحية أخرى ، لم يحظر NHL أبدًا الاستثمار من صناديق الثروة السيادية ، وفقًا لمنافذ الأخبار الرياضية الأمريكية The Athletic. سيكون جهاز قطر للاستثمار أول صندوق ثروة سيادي يمتلك جزءًا من فريق رياضي أمريكي.

- Advertisement -
واشنطن كابيتالز في دوري الهوكي الوطني
اشترى صندوق الثروة السيادي القطري حصة في واشنطن كابيتالز في دوري الهوكي الوطني

التحرك القطري يعقب خطوة سعودية

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب اندماج LIV Golf التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مع منافسه PGA Tour في وقت سابق من هذا الشهر.

اندماج LIV Golfو PGA Tour
اندماج LIV Golf التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مع منافسه PGA Tour

وقال مسؤول تنفيذي محترف سابق في لعبة البيسبول في ذلك الوقت، إن فريق Wizards قد يكون من أوائل الفرق التي تقبل الاستثمار الخليجي بسبب حاجة المالك Ted Leonsis إلى النقود بعد شرائه لشبكة NBC Sports Washington الرياضية العام الماضي.

والاستثمار الخليجي في الرياضات الأخرى ليس بالشيء الجديد. فعلى مدار سنوات، رعت الخطوط الجوية القطرية فريق برشلونة لكرة القدم ، على الرغم من انتهاء العلاقة في عام 2017. كما استضافت قطر كأس العالم العام الماضي.

ويبدو أن المملكة العربية السعودية وقطر تسعيان وراء الاستثمارات الرياضية بقوة أكبر في سعيهما للتنويع بعيدًا عن النفط والغاز.

ففي الآونة الأخيرة، ورد أن الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني، على وشك شراء فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم في المملكة المتحدة.

ولا يزال الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني ينتظر توضيحاً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما أشار تقرير إلى أنه قد يُعرض عليهم حصرية التفاوض في معركة شراء النادي.

جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني
الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني على وشك شراء فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم في المملكة المتحدة

وكان النادي الإنجليزي أعلن في نوفمبر الماضي، أن مجلس إدارته يبحث عن “بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي”، مع خيار البيع الكامل، ويبدو أن عائلة جلايزر التي امتلكت النادي في 2005، مصممة على مبلغ 6 مليارات جنيه استرليني (7.47 مليار دولار)، من أجل إعطاء موافقتها للبيع.

وكان الشيخ جاسم قدّم عرضه الخامس والأخير للنادي الأسبوع الماضي، ويبدو أنه يُنظر إلى عرضه بشكل أفضل من قبل المالكين، أكثر من عرض منافسه الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

أحدث ظهور لـ الشيخة جواهر زوجة أمير قطر يلفت الأنظار (شاهد)

الهدهد

محمد بن زايد ينفجر في الضحك أمام رئيس مجلس الشورى القطري (شاهد)

تقارير

حظر عمان للاستثمار الأجنبي في بعض الأنشطة: تمكين للمستثمر العماني

الهدهد

بعد صراع مرير.. قطر والإمارات تعلنان إعادة فتح السفارات بينهما

الهدهد

قطري مثلي الجنس يروج لميوله علنا بالزي الخليجي في أمريكا (فيديو)

الهدهد

سبب وفاة الكابتن سعيد المسند وشقيق أمير قطر ينعاه بكلمات مؤثرة

اقتصاد

بلومبيرغ تكشف عن تحرك إماراتي عاجل لسد فجوة تمويلية في تركيا بعد انسحاب بنوك غربية!

الهدهد

جاسم بن حمد يتفوق.. قطر على أعتاب حسم صفقة مانشستر يونايتد

اقتصاد

قطر تجري محادثات للاستحواذ على نسبة كبيرة من أقدم 7 فنادق في مصر!.. تعرف عليها

الهدهد

شاهد هدية قدمها معارض مصري لـ أمير قطر وهكذا كان رد فعله (فيديو)

الهدهد

صندوق الثروة السيادية.. خزينة ابن سلمان التي ضربت القطاع الخاص في مقتل

الهدهد

ممثلا لقطر.. تفاعل واسع مع كلمة غانم المفتاح في الأمم المتحدة (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خبر صادم لجماهير مانشستر سيتي!

مفاجأة الميركاتو.. علاقة مبابي مع باريس انتهت واللاعب سيذهب إلى ريال مدريد بصفقة قياسية

جورجينا بالملابس الداخلية فقط .. صورة مثيرة نشرها رونالدو (شاهد)

عودة أحمد الفهد.. آل الصباح يسعون لإظهار الوحدة أمام معارضة عنيدة

“إكسبو 2030” يفجر غضبا أوروبيا ضد ماكرون.. بما أغراه قاتل خاشقجي؟

جسر أسترالي يثير رعب العالم .. ما قصته! (شاهد)

زوجة الوافد السوداني ضحية المقلب “الجنسي” في السعودية تطلب الطلاق

استشاطت غضبا.. سؤال محرج يخرج شيلاء سبت عن شعورها (فيديو)

حريق يثير حيرة العمانيين.. التهم كل شيء باستثناء مصحف وصندوق تبرعات

“يا طويل العمر”.. هل خاطب ماكرون محمد بن سلمان بالعربية؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC