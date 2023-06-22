قطر تشتري حصة في 3 فرق رياضية أمريكية.. ما علاقة السعودية؟

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وطن – اشترى صندوق الثروة السيادية القطري، حصة في ثلاثة فرق رياضية أمريكية، في خطوة مهمة قد تشير إلى مزيد من الاستثمار الخليجي في الرياضة الأمريكية، ويمثل أول استثمار قطري في فريق الاتحاد الوطني لكرة السلة (NBA).

ذكرت وكالة الأخبار الرياضية الأمريكية Sportico أن هيئة الاستثمار القطرية تشتري “حصة أقلية سلبية” في Monumental Sports & Entertainment، وتمتلك الشركة أندية واشنطن ويزاردز في الدوري الأميركي للمحترفين ، وواشنطن ميستيكس في الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية (WNBA) وواشنطن كابيتالز في دوري الهوكي الوطني (NHL).

ورفض متحدث باسم Monumental Sports & Entertainment إصدار بيان لكنه وصف تقرير Sportico بأنه “دقيق” وذلك في حديث لموقع “المونيتور“.

في الوقت نفسه، قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن جهاز قطر للاستثمار يشتري ما يقرب من 5٪ من أسهم شركة Monumental Sports & Entertainment كجزء من صفقة قيمتها 4.05 مليار دولار.

بداية استثمار خليجي

وقد يشير استحواذ قطر على حصة في ويزاردز آند كابيتالز إلى بداية استثمار خليجي كبير في الفرق الرياضية الأمريكية. في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وافق الدوري الأميركي للمحترفين على تغيير القاعدة للسماح لصناديق الثروة السيادية بشراء حصص أقلية في فرق.

من ناحية أخرى ، لم يحظر NHL أبدًا الاستثمار من صناديق الثروة السيادية ، وفقًا لمنافذ الأخبار الرياضية الأمريكية The Athletic. سيكون جهاز قطر للاستثمار أول صندوق ثروة سيادي يمتلك جزءًا من فريق رياضي أمريكي.

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التحرك القطري يعقب خطوة سعودية

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب اندماج LIV Golf التابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مع منافسه PGA Tour في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مسؤول تنفيذي محترف سابق في لعبة البيسبول في ذلك الوقت، إن فريق Wizards قد يكون من أوائل الفرق التي تقبل الاستثمار الخليجي بسبب حاجة المالك Ted Leonsis إلى النقود بعد شرائه لشبكة NBC Sports Washington الرياضية العام الماضي.

والاستثمار الخليجي في الرياضات الأخرى ليس بالشيء الجديد. فعلى مدار سنوات، رعت الخطوط الجوية القطرية فريق برشلونة لكرة القدم ، على الرغم من انتهاء العلاقة في عام 2017. كما استضافت قطر كأس العالم العام الماضي.

ويبدو أن المملكة العربية السعودية وقطر تسعيان وراء الاستثمارات الرياضية بقوة أكبر في سعيهما للتنويع بعيدًا عن النفط والغاز.

ففي الآونة الأخيرة، ورد أن الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني، على وشك شراء فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم في المملكة المتحدة.

ولا يزال الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني ينتظر توضيحاً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما أشار تقرير إلى أنه قد يُعرض عليهم حصرية التفاوض في معركة شراء النادي.

وكان النادي الإنجليزي أعلن في نوفمبر الماضي، أن مجلس إدارته يبحث عن “بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي”، مع خيار البيع الكامل، ويبدو أن عائلة جلايزر التي امتلكت النادي في 2005، مصممة على مبلغ 6 مليارات جنيه استرليني (7.47 مليار دولار)، من أجل إعطاء موافقتها للبيع.

وكان الشيخ جاسم قدّم عرضه الخامس والأخير للنادي الأسبوع الماضي، ويبدو أنه يُنظر إلى عرضه بشكل أفضل من قبل المالكين، أكثر من عرض منافسه الملياردير البريطاني جيم راتكليف.