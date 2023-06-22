غوندوغان إلى برشلونة هذا الصيف.. وهذه تفاصيل الصفقة

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وطن- أكدت تقارير صحفية إسبانية، عن انتقال النجم الألماني المخضرم إيلكاي غوندوغان 32 عاماً، إلى صفوف نادي برشلونة، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي عقب تحقيقه الثلاثية التاريخية مع النادي اللندني الموسم المنصرم.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن صفقة برشلونة للتعاقد مع الألماني غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي تمت بنجاح في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

انتقال غوندوغان إلى برشلونة هذا الصيف

وبينت الصحيفة، بأن اللاعب غوندوغان وقع على عقود الانضمام إلى صفوف برشلونة لمدة موسمين، مع خيار التمديد لعام إضافي. كما أن التوقيع جاء بعد اجتياز الفحوصات الطبية.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” إيلكاي غوندوغان وافق على الانتقال إلى برشلونة لمدة عامين صالحة حتى يونيو عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

Ilkay Gündogan to Barcelona, here we go! Final approval arrived on club side to register him as new signing, green light from the player. It’s done deal, signed few minutes ago. 🚨🔵🔴 #FCB Gündogan has agreed a two year deal valid until June 2025 with option for further year. pic.twitter.com/Gr467hNBms — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

وكان الألماني غوندوغان، قد اختار مغادرة نادي مانشستر سيتي هذا الصيف، بعد التتويج معه بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري الأوروبي، لعل أبرزها تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، وهي الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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من هو اللاعب إيلكاي غوندوغان؟!

اللاعب إيلكاي غوندوغان، نجم كرة ألماني محترف، من مواليد شهر أكتوبر عام 1990 (32 عاماً)، مسلم الديانة. يلعب في مركز خط الوسط.

🟥 #آخر_خبر | تقارير صحفية تؤكد توقيع الألماني إلكاي غوندوغان عقد انضمامه لبرشلونة @fcbarcelona_ara لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي pic.twitter.com/nEhtEHAgRI — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 21, 2023

بدأت مسيرته الكروية في عالم المستطيل الأخضر من بوابة نادي بوخوم الألماني عام 2008، ثم إلى نورنبرغ في عام 2009.

كما وبعدها انتقل إلى صفوف فريق بوروسيا دورتموند في عام 2011. ليقرر الانتقال إلى مانشستر سيتي في عام 2016، ليغادر النادي اللندني بعد التوصل إلى اتفاق مع برشلونة هذا الصيف.