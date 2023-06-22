الخميس, يونيو 22, 2023
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رياضة

غوندوغان إلى برشلونة هذا الصيف.. وهذه تفاصيل الصفقة

الألماني غوندوغان يوقع مع نادي برشلونة هذا الصيف حتى نهاية موسم 2025

كتب فارس أبو شيحة
انتقال إيلكاي غوندوغان إلى برشلونة
انتقال إيلكاي غوندوغان إلى برشلونة
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وطن- أكدت تقارير صحفية إسبانية، عن انتقال النجم الألماني المخضرم إيلكاي غوندوغان 32 عاماً، إلى صفوف نادي برشلونة، قادماً من مانشستر سيتي  الإنجليزي عقب تحقيقه الثلاثية التاريخية مع النادي اللندني الموسم المنصرم.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن صفقة برشلونة للتعاقد مع الألماني غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي تمت بنجاح في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

انتقال غوندوغان إلى برشلونة هذا الصيف

وبينت الصحيفة، بأن اللاعب غوندوغان وقع على عقود الانضمام إلى صفوف برشلونة لمدة موسمين، مع خيار التمديد لعام إضافي. كما أن التوقيع جاء بعد اجتياز الفحوصات الطبية.

إيلكاي غوندوغان
إيلكاي غوندوغان

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” إيلكاي غوندوغان وافق على الانتقال إلى برشلونة لمدة عامين صالحة حتى يونيو عام 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

وكان الألماني غوندوغان، قد اختار مغادرة نادي مانشستر سيتي هذا الصيف، بعد التتويج معه بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري الأوروبي، لعل أبرزها تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، وهي الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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من هو اللاعب إيلكاي غوندوغان؟!

اللاعب إيلكاي غوندوغان، نجم كرة ألماني محترف، من مواليد شهر أكتوبر عام 1990 (32 عاماً)، مسلم الديانة. يلعب في مركز خط الوسط.

بدأت مسيرته الكروية في عالم المستطيل الأخضر من بوابة نادي بوخوم الألماني عام 2008، ثم إلى نورنبرغ في عام 2009.

انتقال غوندوغان إلى برشلونة
انتقال غوندوغان إلى برشلونة

كما وبعدها انتقل إلى صفوف فريق بوروسيا دورتموند في عام 2011. ليقرر الانتقال إلى مانشستر سيتي في عام 2016، ليغادر النادي اللندني بعد التوصل إلى اتفاق مع برشلونة هذا الصيف.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + موندو ديبورتيفو

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