الخميس, يونيو 22, 2023
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حياتنا

غزل بيلي ايليش بجسد ريهانا يثير شكوكا بشأن ميولاتها الجنسية (شاهد)

عبّرت نجمة البوب البريطانية "بيلي ايليش"، مؤخراً، عن إعجابها الشديد بنظيرتها البربادوسية "ريهانا"، حيث أوضحت أنها تعتبرها "أكثر النساء إثارة على الإطلاق في العالم".

كتب فهمي الورغمي
ميول بيلي ايليش الجنسية
المغنية البريطانية بيلي ايليش
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وطن – في تصريحات صحفية جديدة، الثلاثاء، أعربت المغنية البريطانية بيلي ايليش (21 عاماً) عن إعجابها الكبير بالنجمة العالمية ريهانا (35 عاماً).

ووصفت “ايليش” ريهانا بأنها “أكثر النساء إثارة على الإطلاق في العالم”.

بيـلي ايليش تتغزل بـ “أنوثة ريهانا”

 

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وقالت بيلـي إيـليش إنها تحلم بالتعاون مع ريهانا في أغنية مشتركة، وأنها تستمع إلى أغانيها منذ طفولتها. وأضافت أن ريهانا تمتلك جمالاً وموهبة وشخصية مميزة، وأنها تعتبرها مثلها الأعلى في عالم الموسيقى.

 

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ريهانا
النجمة العالمية ريهانا

ولم تُخف ايليش مشاعرها تجاه ريهانا، خلال المقابلة التي أُجريت معها مؤخرًا مع مجلة “فوغ” البريطانية. وقالت إنها تحبها كثيراً، وأنها تود أن تقابلها شخصياً يوماً ما.

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وتابعت بيلي ايليش حديثها حول ريهانا: “أنا أتمنى التعاون مع ريهانا في المستقبل القريب فأنا تربيت ونشأت على سماع اغانيها”.

 

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بيلي ايليش: “أحب الفتيات”

هكذا علّقت الفنانة البريطانية الشابة على صورة جمعتها مع عدد من الفتيات، في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” في يونيو 2021.

بيلي ايليش
صورة تجمع بيلي ايليش مع عدد من الفتيات

 

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بيلي ايليش
تساؤلات حول الميولات الجنسية لـ بيلي ايليش

وقد أثار تعليقها ذاك، جدلا واسعا بين معجبيها وفي أوساط الإعلام البريطاني والأمريكي الذي طرح تساؤلات جدية حول الميولات الجنسية لـ بيـلي ايليـش، وهي نجمة البوب التي لطالما أكدت علاقتها المضطربة بالجنس والميولات الجنسية وبجسدها.

 

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المصدرمجلة فوغ + انستغرام - رصد وتحرير وطن

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