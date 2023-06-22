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علي البخيتي يحث سلطنة عمان لأخذ نصيبها من “الثور”: “خذوا نصيبكم ولا تستحوا”!

علي البخيتي عبر عن استيائة لتشرذم اليمن تحت مظلة إطلاق المجالس لكل محافظة

كتب فهمي الورغمي
علي البخيتي يحث سلطنة عمان لأخذ نصيبها من
علي البخيتي
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وطن- تعبيرا عن استنكاره لتشكيل المجلس الوطني الحضرمي، وجه القيادي الحوثي السابق، والذي أعلن إلحاده مؤخرا، علي البخيتي، رسالة خاصة لسلطنة عمان، داعيا إياها لأخذ نصيبها من اليمن، كما غيرها، بحسب تعبيره.

وقال علي البخيتي في في تدوينة مطولة له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“:”الإخوة في سلطنة عمان، أين المجلس الوطني المهري؟ لا تستحوا، الثور (اليمن) مطروح ، خذوا نصيبكم، فلكم الحق في دعم مجلس في محافظة المهرة يحمي مصالحكم ويمنع تواجد خصومكم.”

وأضاف قائلا:”صحيح ليس لديكم سلطة على رئيس جمهورية الرياض في عدن رشاد العليمي ليبارك مجلس المهرة كما بارك المجلس الوطني الحضرمي بتوجيهات من الصديق محمد آل جابر”.

وزاد بالقول:”نعم نعم، رئيسنا يتلقى توجيهاته من السفير، وليس من الأمير محمد بن سلمان ولا حتى من الأمير خالد بن سلمان وينطبق عليه المثل الشعبي اليمني القائل (خدام خدام خدام الجرافي)”.

المهرة أقرب لسلطنة عمان

وأوضح علي البخيتي في تدوينته أن “المهريين أقرب لسلطنة عمان ، والشرعية الشعبية أقوى من أي شرعية، فقط ساهموا في تنمية المحافظة، واربطوها مثلًا بشبكة الكهرباء العمانية، وابنوا فيها مدارس ومستشفيات، وعبدوا طرقات بالاسفلت، ومشاريع مختلفة، وسهلوا سفر أبناءها، واحتضنوا مشايخها وأعيانها ونافذيها واعلامييها، قبل أن يحتضنهم شخبوط بن زايد، كردة فعل على الخطوة السعودية الأخيرة”.

نصيحة للعمانيين

ووجه “البخيتي” نصيحته للعمانيين بأن ” لا تمتهنوا المهريين -فذلك سيجعل الشعب يحتقرهم- كما امتهن الاماراتيين الانتقاليين مثل عيدروس الزبيدي ومن معه، علقوا لوحات شكر لمحمد بن زايد في كل مكان حتى في غرف نومهم، ولبسوا الزي الاماراتي، بل ووضعوا صور قادة الإمارات على ملابسهم، ولم يفعل فعلتهم لا إماراتي ولا إماراتية، ولم تعلق زوجة صورة زوجها حتى لو أحبته حد الثمالة”.

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وقال “البخيتي” أيضا: “عمومًا، أبارك من ناحيتي للإخوة في حضرموت انشاء مجلسهم، والذي هو ردة فعل طبيعية -حمائية- على سياسات المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض همج مثلث الدوم الذي اعتقدوا أنهم وبالسلاح والمدرعات والمال الإماراتي يمكن أن يُخضعوا حضرموت وباقي المناطق لسلطتهم”.

وعبر عن استيائه مما حدث بالقول:”أتمنى من دولة موزمبيق المساهمة في انشاء المجلس الوطني الذماري المجلس الوطني التعزي المجلس الوطني الإبي المجلس الوطني اللحجي المجلس الوطني الصعدي فدول النفط لا تهتم إلا بالمحافظات الغنية بالثروات القليلة السكان، والذين لو انضموا لها سيذوبون فيها وسيكونون مواطنين من الدرجة العاشرة، فأبناء الحجاز -بما فيهم مكة والمدينة وجدة- لا يزال بينهم وبين أبناء نجد مثلًا درجات كثيرة، فكيف سيكون حال الحضارم؟!”.

علي البخيتي
القيادي الحوثي علي البخيتي

البخيتي يتهم السعودية والإمارات بتدمير اليمن

واختتم “البخيتي” تدوينته بتقديم الشكر للسعودية والإمارات “على تدمير اليمن بطائراتهم وتمزيق جغرافيته، وانشاء كيانات مناطقيه، ودعم جماعات طائفية (مذهبية)، وعدة جيوش، شكرًا على استكمالكم مشروع الحوثيين في اسقاط الدولة اليمنية ومؤسساتها، شكرًا للعروبة والعرب، لقد سننتم سنة حسنة، قريبًا ستطبق على كياناتكم النفطية”.

الإعلان عن إنشاء المجلس الوطني الحضرمي

وكانت مكونات وشخصيات سياسية يمنية من حضرموت قد أعلنت الثلاثاء الفائت عن إنشاء “مجلس حضرموت الوطني” ، وذلك في الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن المشاورات الحضرمية التي عقدت في الرياض على مدى شهر.

وأكد مجلس حضرموت الوطني الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

واعلن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني عن ترحيبه بتشكيل المجلس، حرص المجلس الرئاسي والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن، والسكينة العامة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وفي المقدمة إيجاد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الأساسية، بما يليق بالدور الرائد لمحافظة حضرموت في مختلف الميادين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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