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الهدهد

صدمة للسعوديين.. الرياض تتراجع عن حلم تنظيم مونديال 2030 وتسحب ملفها

السعودية أنفقت مليارات الدولارات بالفعل، لهدف منشود هو تنظيم نسخة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030

كتب فهمي الورغمي
انسحاب السعودية من مونديال 2030
السعودية تنسحب من استضافة مونديال 2030
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وطن- في خطوة مفاجئة، أعلنت السعودية انسحابها من الملف المشترك مع مصر واليونان لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030، بحسب تقارير صحفية يونانية.

السعودية لن تنظم كأس العالم بالشراكة مع مصر واليونان

وذكرت الصحف أن القرار جاء بعد دراسة الرياض للملف والمنافسين المحتملين، وخاصة الملف المشترك الذي قدّمته المغرب مع إسبانيا والبرتغال، والذي يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

ونقلت صحيفة “كاثمريني“، أن مسؤولين من اليونان والسعودية ناقشوا التراجع وعدم التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030، والذي كان من المقرر أن يشمل مصر أيضًا.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعدما قررت الحكومة السعودية الانسحاب، في ظل وجود ضغوط من أجل تنظيم البطولة في أوروبا وبالتحديد في إسبانيا والبرتغال.

فرص السعودية ضئيلة أمام ملف المغرب الثلاثي

كما أضافت أن السعودية رأت أن فرصها ضئيلة في الفوز بحق استضافة المونديال، وأنها تفضّل التركيز على مشاريعها الرياضية الأخرى، مثل دوري المحترفين ومهرجانات الترفيه.

فيما ذكر موقع “غريك هيرالد“، أن ممثلي السعودية واليونان توصلوا، الأربعاء، إلى قرار عدم تقديم ملف الترشح، مشيرًا إلى تعرض أثينا لانتقادات قوية مع الأنباء التي ظهرت في فبراير الماضي عن الملف المشترك المحتمل، بسبب “تعاونها مع حكومتين متهمتين بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان”.

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وقال إن السعودية أبلغت شركاءها في الملف عن قرارها في الاجتماع الذي عُقد، يوم أمس الأربعاء، وإنها شكرتهم على التعاون والجهود المبذولة.

ولم تصدر أي من الدول الثلاث بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع حتى الآن.

المصدرغريك هيرالد + كاثمريني - ترجمة وتحرير وطن

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