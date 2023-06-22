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رياضة

شقيق توني كروس يسخر من أخيه بعد تجديد عقده مع ريال مدريد (صور)

ريال مدريد جدد عقد الألماني كروس حتى صيف 2024

كتب فارس أبو شيحة
تعليق شقيق توني كروس على أخيه
تعليق شقيق توني كروس على أخيه
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وطن- سخر فيليكس كروس شقيق النجم الألماني الشهير توني كروس، بعد تعليقه على خبر تجديد عقد أخيه على حساب نادي ريال مدريد على موقع الانستغرام.

وعلق شقيق توني كروس (فيليكس)، على خبر تجديد عقد شقيقه على حساب نادي ريال مدريد (الملكي)، قائلاً: ” هل فكرتم بذلك جيداً ..؟!”.

سخرية شقيق توني كروس

لكن سرعان ما رد النجم الألماني على شقيقه (فيليكس)، قائلاً له: ” يجب أن تمتلك قليلاً من الاحترام لهذا الحساب هنا ..”.

تعليق شقيق توني كروس على أخيه بعد تجديد عقده مع الريال
تعليق شقيق توني كروس على أخيه بعد تجديد عقده مع الريال

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، تجديد تعاقد مع لاعب  الوسط الألماني المخضرم توني كروس لمدة موسم أخر إضافي ( أي حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران عام 2024).

تجديد عقد توني كروس مع ريال مدريد

وسيقضى الألماني كروس صاحب ال33 عاماً موسمه العاشر برفقة النادي الملكي، بعد قدومه إلى الفريق عام 2014. قادماً من نادي بايرن ميونخ (البافاري).

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كما ولعب توني كروس 417 مباراة مع ريال مدريد في كافة المسابقات المختلفة، تمكن من حصد 20 لقباً على مستوى البطولات المحلية والقارية الأوروبية خلال مشواره مع الملكي حتى الآن.

وكان كروس قد اعتزال مسيرته الدولية مع منتخب مكاكين ألمانيا في عام 2021، حيث تمكن من التتويج بنسخة مونديال كأس العالم عام 2014.

تعاقدات ريال مدريد هذا الصيف

وفي سياق أخر متصل، فقد جدد النادي الملكي عقد المدافع الإسباني ناتشو. لموسم إضافي أخر مع الفريق، كما فعل مع كروس ومودريتش هذا الصيف.

توني كروس
توني كروس

كما ورحل عن صفوف ريال مدريد العديد من النجوم البارزين على صعيد خط الهجوم. لعل أبرزهم كريم بنزيما وماركو أسينسيو وماريانو دياز وكذلك إيدين هازارد الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي بين كلا الجانبين.

فيما تعاقد ريال مدريد مع الثلاثي جود بيلينجهام وفران غارسيا وخوسيلو على سبيل الإعارة من نادي إسبانيول في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + مواقع التواصل

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