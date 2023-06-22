الخميس, يونيو 22, 2023
الرئيسيةرياضةسيزامل رونالدو.. تفاصيل صفقة انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
رياضة

سيزامل رونالدو.. تفاصيل صفقة انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

المغربي زياش سينتقل إلى صفوف النصر السعودي حتى صيف عام 2026

كتب فارس أبو شيحة
انتقال حكيم زياش
انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
- Advertisement -

وطن- توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق شفهي مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي وناديه اللندني، للانتقال إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى نهاية هذا الشهر.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، فإن النجم المغربي حكيم زياش، يخضع للفحوصات. تمهيداً لإتمام التعاقد معه والإعلان الرسمي عن تلك الصفقة للعلن.

انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

وأضاف الإيطالي رومانو، ” المغربي زياش سيوقع مع النصر. لمدة 3 مواسم قادمة (أي حتى يونيو عام 2026)”.

انتقال زياش إلى النصر السعودي
انتقال زياش إلى النصر السعودي

كما وختم تغريدته، ” نادي النصر توصل إلى اتفاق مع نادي تشيلسي على القيمة المالية للصفقة، والناديين في انتظار توقيع العقود الرسمية وإعلان ذلك بشكل رسمي عبر الإعلام”.

حكيم زياش سيزامل رونالدو

وفي حال انتقال المغربي زياش إلى صفوف النصر السعودي بشكل رسمي هذا الصيف، فإنه سيزامل صاروخ ماديرا البرتغالي رونالدو الموسم القادم.

- Advertisement -

كما واستغنى نادي تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، عن 5 نجوم حتى الآن، 4 منهم فضلوا الانتقال إلى أندية الدوري السعودي، وهم نغولو كانتي لاعب اتحاد جدة، وحكيم زياش النصر السعودي. وإدوارد ميندي إلى أهلي جدة، وكاليدو كوليبالي إلى الهلال السعودي.

حكيم زياش
حكيم زياش

فيما انتقل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش هذا الصيف إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي. بصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني.

يشار بأن عقد المغربي حكيم زياش ينتهي مع النصر السعودي في نهاية يونيو/ حزيران صيف عام 2025.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

اقرأ أيضاً

رياضة

كم يبلغ راتب حكيم زياش مع النصر السعودي؟.. تفاصيل الاتفاق بعد تأكيد الصفقة

رياضة

التاريخ يُلاحق الدون رونالدو بعد تسجيله الهدف رقم 123 مع البرتغال (فيديو)

رياضة

عقد بنزيما مع اتحاد جدة السعودي في خطر لهذا السبب

الهدهد

الاستثمارات السعودية المهولة في كرة القدم.. دول رابحة وأخرى تدفع الثمن كثيرا

رياضة

رونالدو على رأس القائمة.. تشكيلة البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات اليورو 2024

رياضة

النصر السعودي يقترب من التوقيع هذا الصيف مع حكيم زياش

رياضة

راموس يُوقع مع أهلي جدة السعودي.. كم بلغت قيمة الصفقة؟!

رياضة

بعد موافقته على تدريب الاتفاق السعودي.. جيرارد يُريد التعاقد مع ثلاثي ليفربول هذا الصيف

رياضة

ما هو راتب كانتي الضخم الذي سيتقاضاه مع اتحاد جدة السعودي؟!

رياضة

أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد يقترب من تدريب الاتفاق السعودي

رياضة

تعرف على ضحية كريم بنزيما بعد قدومه إلى اتحاد جدة السعودي   

رياضة

براتب مغرٍ.. الاتحاد والنصر يتنافسان للتعاقد مع الفرنسي كانتي هذا الصيف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا يجب عليك تجنب زيارة أوروبا هذا الصيف؟

مريم الدباغ في أكثر إطلالاتها إثارة.. صدرها كاد أن يسقط من البكيني العاري! (شاهد)

مريم حسين تقدم إعلاناً مثيراً لعطرها وتضرب مؤخرتها لاستدعاء كلبها (فيديو)

وثق ذلك بالفيديو .. زوج يخدر زوجته ويصوّر 51 رجلاً وهم يغتصبونها!

غوندوغان إلى برشلونة هذا الصيف.. وهذه تفاصيل الصفقة

ابنة عمرو دياب تنشر صوراً مثيرة ونادرة لوالدتها زينة عاشور احتفالاً بعيد ميلادها (شاهد)

علي البخيتي يحث سلطنة عمان لأخذ نصيبها من “الثور”: “خذوا نصيبكم ولا تستحوا”!

دراسة أميركية: الموظّفون المُصابون بالسمنة أقل إنتاجية في العمل

ميريام فارس في لقطات رومانسية مع زوجها في عيد الأب (شاهد)

كانت مخمورة.. ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس أمن ملعب (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC