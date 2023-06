سيزامل رونالدو.. تفاصيل صفقة انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

- Advertisement -

وطن- توصل نادي النصر السعودي إلى اتفاق شفهي مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي وناديه اللندني، للانتقال إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى نهاية هذا الشهر.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، فإن النجم المغربي حكيم زياش، يخضع للفحوصات. تمهيداً لإتمام التعاقد معه والإعلان الرسمي عن تلك الصفقة للعلن.

وأضاف الإيطالي رومانو، ” المغربي زياش سيوقع مع النصر. لمدة 3 مواسم قادمة (أي حتى يونيو عام 2026)”.

كما وختم تغريدته، ” نادي النصر توصل إلى اتفاق مع نادي تشيلسي على القيمة المالية للصفقة، والناديين في انتظار توقيع العقود الرسمية وإعلان ذلك بشكل رسمي عبر الإعلام”.

Understand Al Nassr have reached full verbal agreement with Hakim Ziyech to join the club. Personal terms agreed. 🚨🟡🔵🇸🇦

Ziyech will sign until June 2026, if all goes to plan.

Agreement reached also with Chelsea, waiting to prepare, check then sign contracts.

Here we go! 🇲🇦 pic.twitter.com/wywVV8cocB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023