زوجة الوافد السوداني ضحية المقلب “الجنسي” في السعودية تطلب الطلاق

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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض وافد سوداني في السعودية لمقلب محرج، ما أثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وسط مطالبات بمحاسبة القائمين على البرنامج.

وكان مقطع الفيديو الذي بثه اليوتيوبر السعودي “عبد الرحمن أبوحبايه” على يوتيوب، أظهر تعرض وافد سوداني لمقلب على يد عدد من الشبان بعد إيهامه ببحثهم عن عامل.

فيديو مقلب الوافد السوداني يستنفر السلطات

حيث تقمّص أحدهم دور فتاة تلبس نقابا وحاول معاكسته أثناء اصطحابه معهم في السيارة، فيما تقوم كاميرا مثبتة في الأمام بالتصوير.

بالفيديو .. السوداني #صاحب_المقلب الذي أنتشر مؤخراً يتحسب على «فاعل المقلب» بسبب ما نتج عن سمعته وخلافه الاسرية .. كما يطالب الجهات المختصة بمحاسبته

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– pic.twitter.com/T7zpy9nQQz — تحديث الأخبار (@Updateksa) June 20, 2023

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، القبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي.

وكان الشخصان وهما مقيم ومواطن ظهرا في محتوى تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يسيئان لمقيم داخل مركبة.

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وبدا أحدهما متنكراً بزي نسائي وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي pic.twitter.com/vEZlbf5nGr — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 21, 2023

وأظهر المقطع الشخصين وهما مكبلي اليدين إلى الخلف.

الوافد السوداني “الضحية” يكشف مفاجأة

وأعرب العديد من السودانيين والسعوديين على السواء، خلال الساعات الماضية، عن تعاطفهم مع هذا الرجل الذين اعتبروا أنه تعرض لإساءة كبيرة.

كما أعادوا من جديد نشر فيديو للوافد المدعو أحمد فزول ، أكد فيه أنه تعرض لمشاكل عدة مع أولاده وعائلته بسبب انتشار فيديو المقلب الشهير.

وبعد انتشار المقطع على نطاق واسع، ظهر الوافد السوداني ويدعى “أحمد” في مقطع فيديو تحدث فيه عن الأذى الذي تعرض له جراء هذا المقلب وأكد طلب زوجته الطلاق، ودخوله في مشكلة وحرج كبير من أبنائه والمجتمع من حوله.

أبو حباية يرد

وبدوره قال صاحب المقلب “عبد الرحمن أبو حباية” أنه لم يعتد منذ أن افتتح قناته على يوتيوب على نشر أي مقطع إلا بعد الاستئذان من صاحب المقلب وأخذ رضاه.

وعرض الشاب مقطع فيديو يظهره وهو يطلب من الشخص السوداني رؤيته للحلقة ويبدو في الفيديو وهما يتفقان على عرض الحلقة ، ويسمع السوداني وهو يقول لمن معه لم أتعرض لمثل هذا الموقف منذ 45 عاماً حتى أنه سأله عن اسم القناة فقال له قناة “عبد الرحمن أبو حباية” -بحسب الفيديو ذاته-

وطالب مغردون بوضع حد لأصحاب المقالب التي تنتهك الحياة الخاصة وتمسّها ومعاقبة كل من يثبت عدم حصوله على تصاريح لممارسة مهنة تصوير وإنتاج المواد الإعلامية من قبل وزارة الإعلام الجهة المختصة في ذلك.

إساءة استعمال الهواتف الذكية

ووفق “النيابة العامة” السعودية تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

#النيابة_العامة

تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. pic.twitter.com/aq0paAuekR — النيابة العامة (@bip_ksa) August 29, 2021

وأي شخص يقوم بذلك يعاقب بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى السنة وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال (133 ألف دولار أميركي).