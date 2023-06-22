جورجينا بالملابس الداخلية فقط .. صورة مثيرة نشرها رونالدو (شاهد)

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وطن – متجاهلاً التقارير التي تتحدث عن أزمة في علاقتهما، وقرب انفصالهما، يعيش لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغز، أجواءً ممتعةً هذه الأيام حيث يقضيان العطلة.

جورجينا بالملابس الداخلية فقط!

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي في انستغرام، صورةً مثيرةً لشريكته جورجينا، بدت فيها بالملابس الداخلية فقط، وهو إلى جانبها، يستمتعان بأجواء الصيف، والشمس.

من جانبها، نشرت جورجينا رودريغز على حسابها في انستغرام، ألبوم صور، جمعها برونالدو وأطفاله، على متن قارب خاصّ، وقد بدت على محياهما علامات السعادة والانسجام، وأرفقت الصور بكلمة “LOVE”.

وفي إحدى الصور التي نشرتها عارضة الأزياء، نشاهد رونالدو وهو يقفز في الماء للسباحة، بكل رشاقة .

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

تفاصيل عقد الانفصال بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

قبل أيام، تحدثت تقارير صحفية عن عن الثنائي اتفقا إذا حدث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة، وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية.

وبحسب صحيفة OkDiario، أن العقد تم فيه توضيح كل شيء.

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وأكد على أن “كريستيانو وجورجينا متحدين بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج”. وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قد قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهم في حالة الانفصال.

وعلى سبيل المثال سيصبح منزل الأسرة تلقائيًا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش تقاعدي قدره 100000 يورو شهريًا مدى الحياة.

الظروف التي كانت ستتحسن أكثر مع ولادة بيلا إزميرالدا، وقال البرنامج التلفزيوني البرتغالي “Noite de Estrelas” إن جورجينا ستكون الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل.

وأخذت تقارير انفصال رونالدو وجورجينا، بالازدياد في الفترة الأخيرة، وسط حديث عن توتر العلاقة بين النجم وصديقته.

وادّعى بعضهم أنّ شجاراً حادّاً دار بين اللاعب البرتغالي وصديقته، خلال رحلة على طائرتهما الخاصة قال لها خلالها: “لقد سئمت من سلوكك الأناني!”.

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

وردّ رونالدو على التقارير التي تتحدث عن انفصاله عن جورجينا بصورة رومانسية لهما ظهر فيها وهو يبادلها قبلة حميمة، وقد حازت الصورة على ملايين المشاهدات.