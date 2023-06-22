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جنود إسرائيليون يهتفون “الله مع جنين.. الله مع فلسطين” والجيش يعلن إجراءات تأديبية بحقهم (شاهد)

متحدث الجيش الإسرائيلي كشف انه تم اعتقال الجنود والحكم عليهم بالسجن لمدة شهر

كتب باسل النجار
جنود إسرائيليون يهتفون
جنود إسرائيليون
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وطن- اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء ، عددا من جنوده بعد أن أعربوا عن دعمهم لمدينة جنين شمال الضفة الغربية في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

واستشهد سبعة فلسطينيين يوم الاثنين خلال توغل اسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، وارتفع العدد إلى ثمانية في اليوم التالي إضافة إلى أكثر من 90 جريحًا،حيث كان من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وفتى يبلغ من العمر 15 عاما.

وبحسب ما ورد أصيب ثمانية جنود إسرائيليين بعد أن استهدف مقاتلون فلسطينيون عربة عسكرية تقلهم بعبوة ناسفة.

اعتقال الجنود

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه على تويتر إنه “بعد تصريحات غير لائقة لجنود الجيش الإسرائيلي في الفيديو ، تم اعتقال الجنود الليلة الماضية”.

كما ذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق ستتم إحالة نتائجه إلى النيابة العسكرية لفحصها ، بحسب المصدر ذاته.

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جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون يهتفون الله مع جنين

إجراءات تأديبية

وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي، الثلاثاء ، أنه تم اتخاذ “إجراءات تأديبية” بحق الجنود الذين ظهروا في الفيديو إثر العملية الدامية التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين للاجئين، موضحا أنه تم سجنهم لمدة شهر.

وجاء ذلك في أعقاب نشر مقطع فيديو ظهر فيه ما لا يقل عن أربعة جنود بدو (سكان عرب في منطقة النقب) يخدمون في مواقع غير قتالية في شريط فيديو عبروا فيه عن التضامن مع جنين، مع إهانة إسرائيل بألفاظ نابية.

الله مع جنين

وظهر الجنود في الفيديو يشتمون إسرائيل ويقولون: “الله مع جنين الله مع فلسطين “.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، فإن هؤلاء الجنود يخدمون في مديرية التكنولوجيا والإمداد التابعة للجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي ، لافتة إلى أنه تم تصوير الفيديو يوم الثلاثاء بينما كان الجنود في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في تقرير لها إن المواطنين العرب معفيون من الخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أنهم قد يختارون التجنيد ، بينما يُطلب من الإسرائيليين الدروز الخدمة.

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست“، جاء نشر هذه اللقطات بعد يوم فقط من معركة شرسة في جنين وقرية برقين المجاورة، أصيب خلالها خمسة من القوات الخاصة البحرية وجنديان من الجيش الإسرائيلي .

طائرة مروحية تتدخل لتأمين الانسحاب

وأصيب الجنود ، الذين كانوا متمركزين داخل عربات مصفحة ، بعبوات ناسفة مخبأة تم وضعها في مواقع استراتيجية على طول طرق الهروب، كما استهدفت طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو منطقة جنين بعد التعرف على رصد مجموعة من المقاومين في محاولة لضمان الإخلاء الآمن للجرحى.

واستجابة للوضع ، تم حشد مئات الجنود من قطاعي قلقيلية وشكيم للمشاركة في مهمة الإنقاذ.

استهداف عربات الجيش الإسرائيلي بعبوات ناسفة

وأوضحت الصحيفة، انه ومع ذلك ، لم تخل عملية الإنقاذ من وقوع إصابات، حيث تضررت سبع عربات مدرعة خلال العملية، وأصيب ثمانية جنود.

المصدريوتيوب، تويتر، صحيفة جيروزاليم بوست، رصد وتحرير وطن

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