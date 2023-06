جنود إسرائيليون يهتفون “الله مع جنين.. الله مع فلسطين” والجيش يعلن إجراءات تأديبية بحقهم (شاهد)

- Advertisement -

وطن- اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء ، عددا من جنوده بعد أن أعربوا عن دعمهم لمدينة جنين شمال الضفة الغربية في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

واستشهد سبعة فلسطينيين يوم الاثنين خلال توغل اسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، وارتفع العدد إلى ثمانية في اليوم التالي إضافة إلى أكثر من 90 جريحًا،حيث كان من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وفتى يبلغ من العمر 15 عاما.

وبحسب ما ورد أصيب ثمانية جنود إسرائيليين بعد أن استهدف مقاتلون فلسطينيون عربة عسكرية تقلهم بعبوة ناسفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه على تويتر إنه “بعد تصريحات غير لائقة لجنود الجيش الإسرائيلي في الفيديو ، تم اعتقال الجنود الليلة الماضية”.

كما ذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق ستتم إحالة نتائجه إلى النيابة العسكرية لفحصها ، بحسب المصدر ذاته.

The Israeli occupation army arrested four Bedouin soldiers after expressing their support for Jenin in the northern West Bank in a viral video clip.

The soldiers appeared in the clip cursing Israel and saying: "God is with Jenin, God is with Palestine ..” pic.twitter.com/Pqf1mFbknN

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) June 21, 2023