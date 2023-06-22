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حياتنا

توسع الأوردة أو الدوالي: النظام الغذائي النباتي قد يزيد من المخاطر لدى الرجال

"يعتقد العلماء أيضًا أن الدراسة تظهر أن العوامل المرتبطة بالجنس قد تلعب دورًا أكبر في تطور الدوالي"

كتب معالي بن عمر
الدوالي عند الرجال
الدوالي
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وطن-وفقًا لدراسة حديثة، فإن الرجال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا هم أكثر عرضة للإصابة بالدوالي من أولئك الذين لا يتبعون هذا النظام الغذائي.

وحسبما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الدوالي-وهو مرض وعائي شائع في البلدان المتقدمة-يتميّز بالتمدد الدائم وتشوه الوريد في الشبكة الوريدية السطحية للأطراف السفلية. تُصيب هذه المشكلة الصحيّة النساء أكثر (36٪ مقابل 14٪ عند الرجال). ومع ذلك، يبدو أن النظام الغذائي النباتي يزيد من خطر إصابة الرجال به، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition في أوائل يونيو.

النظام الغذائي النباتي: احذر من الدوالي خاصة عند الرجال

من أجل القيام بهذه الدراسة، حلّل الباحثون سجلات 9905 بالغًا شاركوا في دراسة Taiwan Biobank بين عامي 2008 و 2020، كان من بينهم 35٪ من النساء و 12٪ من الرجال يعانون من دوالي الأوردة، كما درست الاستبيانات نظامهم الغذائي. كما بلغ نسبة المشاركون الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم بشكل أساسي: 8٪ فقط من الرجال و 12٪ من النساء كانوا نباتيين.

النظام الغذائي النباتي يسبب الدوالي عند الرجال
تُصيب هذه المشكلة الصحيّة النساء أكثر (36٪ مقابل 14٪ عند الرجال)

نتائج التحليلات: وعلى الرغم من استمرار تعرض النساء لخطر الإصابة بالدوالي أكثر من الرجال بغض النظر عن نظامهم الغذائي، أظهر الرجال الذين يتبعون نظاماً غذائيًا نباتيًا، خطرًا متزايدًا للإصابة بدوالي الأوردة مقارنة بغير النباتيين.

من جانبه، يقترح الفريق أن المخاطر المتزايدة التي لوحظت لدى الرجال النباتيين، يمكن أن تكون مرتبطة بنقص مستويات بعض الفيتامينات وأهمها فيتامين ب 12 أو مستوى الحمض الأميني الهموسيستين. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد ذلك، وفق ما ترجمته “وطن“.

النظام الغذائي النباتي: عامل خطر يسبب الدوالي 

يعتقد العلماء أيضًا أن الدراسة تظهر أن العوامل المرتبطة بالجنس قد تؤدي دورًا أكبر في تطور الدوالي من العوامل المرتبطة بالنظام الغذائي. ومع ذلك، يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية النظر في كلا العاملين كأسباب تهيئ لبروز الدوالي، لتحسين إدارة مرض وريدي مزمن.

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وختامًا، قد تشمل طرق الوقاية من الدوالي اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة بانتظام وفقدان الوزن واستخدام الجوارب الضاغطة.

شمل طرق الوقاية من الدوالي اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة بانتظام
النظام الغذائي النباتي يسبب الدوالي بالنسبة للرجال
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

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