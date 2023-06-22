الخميس, يونيو 22, 2023
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السلطات العمانية تضبط منتجات تروج للشذوذ الجنسي (شاهد)

هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان أكدت أنه تم سحب وإتلاف المنتجات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية في حق المخالفين

كتب باسل النجار
منتجات الشذوذ في سلطنة عمان
ضبط عدد من المنتجات التي تحمل صورا ترمز إلى ألوان المثليين في أحد المراكز التجارية بمسقط
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وطن- اتخذت السلطات العمانية إجراءات قانونية ضد بعض التجار في أحد المراكز التجارية، بعد ضبطها منتجات تحمل شعار المثليين جنسياً لديهم، حيث قامت بمصادرتها.

وفي بيان رسمي لها ،قالت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان عبر “تويتر“، إنها تمكنت من ضبط عدد من المنتجات التي تحمل صوراً ترمز إلى ألوان المثليين في أحد المراكز التجارية بمسقط.

ضبط منتجات تحمل شعار المثليين في سلطنة عمان

وأفادت أن ذلك جاء بعد تداول صورها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع بيان الهيئة: “وعليه تم سحب وإتلاف المنتجات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية في حق المخالفين”.

ويأتي تحرك السلطات العمانية بعدما استنفرت تغريدة ناشط عماني انتقد فيها قبل أيام وجود سلعة للبيع عليها ألوان علم المثليين جنسياً داخل أحد متاجر السلطنة، كثيرين للتفاعل معها وتوجيه نداءات عاجلة للسلطات المعنية في سلطنة عمان بضرورة التدخل.

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صور أثارت الغضب في سلطنة عمان

وكانت الصور المتداولة تظهر سلعة على شكل لوحة فنية داخلها مُجسم يُشبه المُثلجات (آيس كريم) بألوان المثليين، بينما كانت موضوعة على رفّ أحد المتاجر في السلطنة.

وعلق ناشر الصورة عليها بالقول: “أهل الاختصاص … نتركم لكم المجال، هل يعقل ما تشاهده اعيننا؟”

وأشار المغرد العماني في منشوره إلى عدد من الحسابات الرسمية لمجموعة من الهيئات والوزارات العمانية، فيما بدا أنه كان يريد إحاطتهم علماً بما شاهد.

حيث أشار لـ”هيئة حماية المستهلك” ولـ”وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، وأيضاً “وزارة الخارجية” و”مجلس الشورى”، وأخيراً “مجلس الدولة”.

ويشار إلى أن سلطنة عمان تجرّم المثلية الجنسية وتعاقب عليها قانوناً، كما يرفض المجتمع العماني المحافظ هذه الظاهرة الشاذة التي تخالف فطرة الإنسان السليمة.

وكثيراً ما صرّح مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، برفضه الصريح لهذه الظاهرة الشاذة في العرب محذّراً من بداية تسربها للمجتمعات العربية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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