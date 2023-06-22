الخميس, يونيو 22, 2023
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حياتنا

استشاطت غضبا.. سؤال محرج يخرج شيلاء سبت عن شعورها (فيديو)

الفنانة البحرينية انفعلت على أحد متابعيها وخرجت عن طورها بعدما وجه لها سؤالا بشأن أصولها

كتب خالد الأحمد
شيلاء سبت
الفنانة البحرينية شيلاء سبت
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وطن – خرجت الفنانة البحرينية “شيلاء سبت” عن طورها، وأبدت انفعالاً شديداً بعد سؤال غير متوقع من متابع لها يسأل فيه عن أصولها التي تردد كثيراً أنها باكستانية أو هندية نظراً لملامح وجهها.

فما كان من الفنانة التي تنحدر من عائلة فنية بحرينية إلا أن ردت عليه بحدة وانفعال.

سؤال لشيلاء سبت عن أصولها يخرجها عن طورها

وقالت في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “توك توك“: “ما راح أقول، وأنتوا ما دخلكم بأصلي، راح تناسبوني ولا تزوجوني، شو عليكم من أصلي”.

وتابعت: “اللي عارفني عارف أصلي، أنا بأخلاقي، إني أكون طيبة ومحبوبة، لا أضر أحد، ولا أذي أحد، ولا أتنمر على أحد، ولا أظلم، هذا المهم، ما علاقتكم بأصلي، يكون أصلي اللي يكون”.

وكانت شيلاء سبت، أكدت أنّها لا تشعر بالضّيق، عندما يتحدّث البعض عن أنّ أصولها، هي وشقيقاتها باكستانية، أو هندية.

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لافتةً، إلى أنّها تعشق السّينما الهندية “بوليوود”، وبالتّالي، إنْ كانت جنسيتها هندية، ستكون أسعد إنسانة بحياتها.

وأضافتْ في مقابلة مع قناة “atv kw” أنّ أصولها ليست هندية أبدًا، ولكنها بالوقت نفسه، يسعدها للغاية ما يقوله البعض، حول أنّ ملامحها تشبه الهنود، مؤكّدةً، أنّها من أشدّ متابعي الفنّ والسينما الهنديّة ومتابعة لأفلام بوليود.

 

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A post shared by atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw)

من هي شيلاء سبت؟

و “شيلاء محمد سالم سبت” ممثلة وعارضة أزياء بحرينية من مواليد مدينة المحرق عام 1989. عرفت من خلال ظهورها في مسابقة “بحرين توب مودل”، حيث فازت بملكة جمال البحرين عام 2010.

تخرجت من جامعة نيويورك للتكنولوجيا في تخصص إدارة الموارد البشري. وهي من أسرة فنية حيث والدتها الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات شيماء وشذى وأبرار.

بدأت شيلاء سبت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء، وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي “عائلة أبو رويشد” عام 1998.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن

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