الخميس, يونيو 22, 2023
الرئيسيةحياتناابنة عمرو دياب تنشر صوراً مثيرة ونادرة لوالدتها زينة عاشور احتفالاً بعيد...
حياتنا

ابنة عمرو دياب تنشر صوراً مثيرة ونادرة لوالدتها زينة عاشور احتفالاً بعيد ميلادها (شاهد)

طليقة عمرو دياب زينة عاشور ولدت في السعودية ووالدها هو رجل الأعمال الشهير محمد مصطفى عاشور

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تنشر صوراً مثيرة ونادرة لوالدتها زينة عاشور احتفالاً بعيد ميلادها (شاهد)
عمرو دياب وزينة عاشور
- Advertisement -

وطن- نشرت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، صوراً نادرة لوالدتها السعودية زينة عاشور، بمناسبة عيد ميلادها.

أمي الجميلة

واختارت ابنة عمرو دياب، صوراً لعدة مراحل عمرية مختلفة لوالدتها، وكتبت على أحدها: “أحبك”.

زينة عاشور
احتفلت ابنة عمرو دياب بعيد ميلاد والدتها بصور نادرة

وفي صورة أخرى ظهرت طليقة عمرو دياب بالهوت شورت، وعلقت جنا دياب عليها “عيد ميلاد سعيد ماما”.

زينة عاشور
طليقة عمرو دياب في صورة نادرة

كما استعادت جنا ذكريات الطفولة بصورة لوالدتها وهي تحتضنها مع شقيقتها كنزي.

زينة عاشور
صورة جماعية لزينة وبناتها كنزي وجنا

وفي آخر صورة يبدو أنه تم التقاطها حديثاً، ظهرت زينة عاشور بها وهي ترتدي فستان سهرة أزرق.

زينة عاشور
صورة حديثة لزينة عاشور

وعقبت جنا عمرو دياب على الصورة: “أمي الجميلة”.

- Advertisement -

ملامح مختلفة

كما نشرت مقطع فيديو لوالدتها وهي مع صديقاتها في الحفلات والنزهات والمناسبات الاجتماعية.

وكان لافتاً تغيّر شكل زينة عاشور بعد ابتعادها عن الأضواء، منذ طلاقها الذي لم يُعلن عنه بشكل رسمي في حينها.

وظهرت طليقة عمرو دياب بالصور التي نشرتها بناتها، بدون مساحيق تجميل، وبدت علامات التقدّم في السن تظهر على وجهها ببعض التجاعيد.

ابنة رجل أعمال

الجدير ذكره أن زينة عاشور ولدت في السعودية، ووالدها هو رجل الأعمال الشهير محمد مصطفى عاشور.

لفتت زينة نظرَ الهضبة في إحدى الحفلات، ليقع في حبها ويطلبها للزواج.

حرصت زينة على الابتعاد عن الأَضواء منذ زواجها بنجم الجيل، عمرو دياب، لكن لمساتها كانت واضحة على ملابس زوجها.

فقد أصبحت زينة منسقة الملابس الخاصة بالهضبة، وجعلت كليباته مرجعاً للموضة وقدوة للشباب في عالم الأزياء.

ارتباط جديد

أنجبت زينة عاشور من الهضبة أبناءهما الثلاثة؛ عبدالله، جنا، وكنزي. كما شاركت في تربية ابنته نور التي أنجبها من الفنانة شيرين رضا.

وبعد انفصال زينة عن الهضبة، أثيرت شكوك حول ارتباطها بإعلامي أمريكي.

فقد نشرت طليقة عمرو دياب صورتها مع المذيع الأمريكي جيسون سيلفا، لكنها حذفتها بعد فترة قصيرة دون أن تتأكد أنباء ارتباطهما.

وسبق أن كشف الإعلامي المصري أيمن نور الدين، أنّ عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني رسمياً خوفاً من الخسائر المادية.

ونوّه نور الدين إلى أنّ إعلان الزواج الرسمي سيكبّد عمرو دياب عواقب مادية وترتيبات خاصة مع أم أبنائه. وما قد تردّد عن حق زينة في الحصول على نصف ممتلكاته في لندن سواء عقارات أو مبالغ نقدية فى البنوك، حسب القوانين البريطانية.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ابنة عمرو دياب تبدل ملابسها أمام الكاميرا وتغني مرة أخرى “أبدو عاهرة” (فيديو)

حياتنا

كنزي ابنة عمرو دياب تجلس بوضعية مثيرة كشفت أجزاء حساسة من جسدها! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية عمداً جانب المرحاض (شاهد)

حياتنا

عمرو دياب في تصرف عنيف وصادم مع أحد المعجبين في زفاف ابنة حميد الشاعري(فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب في أحضان عشيقها ببطن مكشوف وبلا حمالة صدر (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تثير غضب متابعيها بصور تعمدت فيها إبراز أثدائها الصغيرة! (شاهد)

حياتنا

رقص فيفي عبده مع عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا! (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب من شيرين رضا تنافس أخواتها في التعري بصورة من الحمام! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تداعب حصاناً على خطى نجلاء التونسية! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد عشيقها.. تورتة وبيرة وحفل شواء (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب في حفلة خاصة وصاخبة مع صديقاتها (فيديو)

حياتنا

شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا يجب عليك تجنب زيارة أوروبا هذا الصيف؟

مريم الدباغ في أكثر إطلالاتها إثارة.. صدرها كاد أن يسقط من البكيني العاري! (شاهد)

مريم حسين تقدم إعلاناً مثيراً لعطرها وتضرب مؤخرتها لاستدعاء كلبها (فيديو)

وثق ذلك بالفيديو .. زوج يخدر زوجته ويصوّر 51 رجلاً وهم يغتصبونها!

سيزامل رونالدو.. تفاصيل صفقة انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

غوندوغان إلى برشلونة هذا الصيف.. وهذه تفاصيل الصفقة

علي البخيتي يحث سلطنة عمان لأخذ نصيبها من “الثور”: “خذوا نصيبكم ولا تستحوا”!

دراسة أميركية: الموظّفون المُصابون بالسمنة أقل إنتاجية في العمل

ميريام فارس في لقطات رومانسية مع زوجها في عيد الأب (شاهد)

كانت مخمورة.. ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس أمن ملعب (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC