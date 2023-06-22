ابنة عمرو دياب تنشر صوراً مثيرة ونادرة لوالدتها زينة عاشور احتفالاً بعيد ميلادها (شاهد)

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وطن- نشرت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، صوراً نادرة لوالدتها السعودية زينة عاشور، بمناسبة عيد ميلادها.

أمي الجميلة

واختارت ابنة عمرو دياب، صوراً لعدة مراحل عمرية مختلفة لوالدتها، وكتبت على أحدها: “أحبك”.

وفي صورة أخرى ظهرت طليقة عمرو دياب بالهوت شورت، وعلقت جنا دياب عليها “عيد ميلاد سعيد ماما”.

كما استعادت جنا ذكريات الطفولة بصورة لوالدتها وهي تحتضنها مع شقيقتها كنزي.

وفي آخر صورة يبدو أنه تم التقاطها حديثاً، ظهرت زينة عاشور بها وهي ترتدي فستان سهرة أزرق.

وعقبت جنا عمرو دياب على الصورة: “أمي الجميلة”.

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ملامح مختلفة

كما نشرت مقطع فيديو لوالدتها وهي مع صديقاتها في الحفلات والنزهات والمناسبات الاجتماعية.

وكان لافتاً تغيّر شكل زينة عاشور بعد ابتعادها عن الأضواء، منذ طلاقها الذي لم يُعلن عنه بشكل رسمي في حينها.

وظهرت طليقة عمرو دياب بالصور التي نشرتها بناتها، بدون مساحيق تجميل، وبدت علامات التقدّم في السن تظهر على وجهها ببعض التجاعيد.

ابنة رجل أعمال

الجدير ذكره أن زينة عاشور ولدت في السعودية، ووالدها هو رجل الأعمال الشهير محمد مصطفى عاشور.

لفتت زينة نظرَ الهضبة في إحدى الحفلات، ليقع في حبها ويطلبها للزواج.

حرصت زينة على الابتعاد عن الأَضواء منذ زواجها بنجم الجيل، عمرو دياب، لكن لمساتها كانت واضحة على ملابس زوجها.

فقد أصبحت زينة منسقة الملابس الخاصة بالهضبة، وجعلت كليباته مرجعاً للموضة وقدوة للشباب في عالم الأزياء.

ارتباط جديد

أنجبت زينة عاشور من الهضبة أبناءهما الثلاثة؛ عبدالله، جنا، وكنزي. كما شاركت في تربية ابنته نور التي أنجبها من الفنانة شيرين رضا.

وبعد انفصال زينة عن الهضبة، أثيرت شكوك حول ارتباطها بإعلامي أمريكي.

فقد نشرت طليقة عمرو دياب صورتها مع المذيع الأمريكي جيسون سيلفا، لكنها حذفتها بعد فترة قصيرة دون أن تتأكد أنباء ارتباطهما.

وسبق أن كشف الإعلامي المصري أيمن نور الدين، أنّ عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني رسمياً خوفاً من الخسائر المادية.

ونوّه نور الدين إلى أنّ إعلان الزواج الرسمي سيكبّد عمرو دياب عواقب مادية وترتيبات خاصة مع أم أبنائه. وما قد تردّد عن حق زينة في الحصول على نصف ممتلكاته في لندن سواء عقارات أو مبالغ نقدية فى البنوك، حسب القوانين البريطانية.