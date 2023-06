إيلون ماسك يدعو مارك زوكربيرغ لتحدٍّ في حلبة المصارعة!

- Advertisement -

وطن- أعلن إيلون ماسك، مالك تويتر، أنه مستعدّ للقاء مارك زوكربيرغ، رئيس “ميتا” والمعروف بشغفه بفنون القتال، في مباراة.

وتحدى ماسك، البالغ من العمر 51 عامًا، مؤسس فيسبوك البالغ من العمر 39 عامًا -والذي فاز مؤخرًا ببطولة برازيلية “الجوجيتسو” الهاوية الأولى- لـ”مباراة في الحلبة” بعد أن أعلنت إنستغرام التابعة لميتا مارك زوكربيرغ عن خطط لبناء منصة وسائط اجتماعية مبنية على النص لتنافس تويتر.

وقد استفزّ الثري إيلون ماسك الذي وُلد في جنوب أفريقيا منافسه الأصغر بتغريدة، يوم الثلاثاء، تحذّر من أن منصة وسائط اجتماعية أخرى تابعة لميتا ستضع الأرض “تحت إبهام زوك بشكل حصري وبدون خيارات أخرى”.

META to Release "Twitter Rival" Called THREADS

(not making this up!)

META, the same company that copied Snapchat, TikTok, StumbleUpon, Foursquare, BeReal and Clubhouse, began coding 'Project 92’ three months after Elon acquired Twitter.

Rumors have been circulating about the… pic.twitter.com/luNOPDMIik

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 20, 2023