الخميس, يونيو 22, 2023
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حياتنا

إيلون ماسك يدعو مارك زوكربيرغ لتحدٍّ في حلبة المصارعة!

تدرب إيلون ماسك على الكاراتيه كيوكوشين، والتايكوندو، والجودو، و"الجوجيتسو البرازيلي لفترة قصيرة"

كتب وطن
إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ
إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ
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وطن- أعلن إيلون ماسك، مالك تويتر، أنه مستعدّ للقاء مارك زوكربيرغ، رئيس “ميتا” والمعروف بشغفه بفنون القتال، في مباراة.

وتحدى ماسك، البالغ من العمر 51 عامًا، مؤسس فيسبوك البالغ من العمر 39 عامًا -والذي فاز مؤخرًا ببطولة برازيلية “الجوجيتسو” الهاوية الأولى- لـ”مباراة في الحلبة” بعد أن أعلنت إنستغرام التابعة لميتا مارك زوكربيرغ عن خطط لبناء منصة وسائط اجتماعية مبنية على النص لتنافس تويتر.

مارك زوكربيرغ
فاز مارك زوكربيرغ مؤخرًا ببطولة برازيلية “الجوجيتسو”

وقد استفزّ الثري إيلون ماسك الذي وُلد في جنوب أفريقيا منافسه الأصغر بتغريدة، يوم الثلاثاء، تحذّر من أن منصة وسائط اجتماعية أخرى تابعة لميتا ستضع الأرض “تحت إبهام زوك بشكل حصري وبدون خيارات أخرى”.

مارك زوكربيرغ
إيلون ماسك يدعو مارك زوكربيرغ إلى منافسته في حلبة مصارعة

ورد أحد مستخدمي تويتر قائلاً: “عليك أن تكون حذرًا @ElonMusk سمعت أنه يمارس الجوجيتسو الآن”.

وردّ ماسك عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلاً: “أنا مستعد لمباراة في القفص إذا كان مستعدًا”.

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تدرّب ماسك على الكاراتيه كيوكوشين، والتايكوندو، والجودو، و”الجوجيتسو البرازيلي لفترة قصيرة” عندما كان صبيًا، كما قال خلال ظهوره في بودكاست جو.

تدرب إيلون ماسك على الكاراتيه كيوكوشين والتايكوندو والعديد من الفنون القتالية
المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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