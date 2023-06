إيلون ماسك وعلاقته بالغواصة المفقودة.. هذا ما حدث قبل أيام من الرحلة المشؤومة

- Advertisement -

وطن – غرّدت شركة “OceanGate Expeditions” المالكة للغواصة المفقودة “تيتان”، قبل أيام، لتشكر شركة Starlink المملوكة لـ الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، بسبب القدرة الفائقة للشركة على توفير خدمات الإنترنت حتى في أكثر الأماكن عُزلة حول العالم.

في تغريدة بتاريخ الأول من يونيو الجاري، أي تقريبا قبل 3 أسابيع من الرحلة المشؤومة للغواصة المفقودة “تيتان، غردت الشركة “أوشن غايت” بأن ستارلينك – المُزود العالمي لخدمة الإنترنت إلى كل المناطق في الكوكب -حتى النائية- عبر آلاف الأقمار الاصطناعية – ساعدتها في عمليات الاستكشاف في وسط المحيط الأطلسي.

Despite being in the middle of the North Atlantic, we have the internet connection we need to make our #Titanic dive operations a success – thank you @Starlink ! pic.twitter.com/sujBmPr3JD

وجاء في نصّ التغريدة التي حظيت بتفاعل واسع: “على الرغم من كوننا في وسط (المحيط) شمال الأطلسي، فإن لدينا اتصال بالإنترنت الذي نحتاجه لإنجاح عمليات الغوص عند تيتانيك. شكرا لك ستارلينك”.

وبينما وجب التنويه بأن حساب شركة ستارليتك قام بـ”الإعجاب” بالتغريدة في وقتها، ثم قام بتاريخ 8 يونيو بمشاركتها والتعليق عليها “الإنترنت من الفضاء يدعم رحلة تيتانيك للغوص”.

فجّرت تغريدة بتاريخ 14 يونيو الجاري، مفاجأة جديدة، حيث أكدت الشركة المالكة للسفينة المفقودة أنها ستعتمد على الإنترنت الذي ستُوفره ستارلينك الشركة المملوكة لإيلون ماسك قبل يومين من رحلتها لاكتشاف حطام سفينة تايتنك.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: “يقع حطام السفينة تايتنك على بعد 400 ميل من ساحل نيوفاوندلاند. بدون أي أبراج خلوية في وسط المحيط ، نحن نعتمد عليها ستارلينك لتوفير الاتصالات التي نطلبها خلال رحلة تيتانيك 2023 لهذا العام”.

The wreck of the Titanic lies about 400 miles off the coast of Newfoundland. Without any cell towers in the middle of the ocean, we are relying on @Starlink to provide the communications we require throughout this year’s 2023 Titanic Expedition.

More: https://t.co/F7OtKI0En7 pic.twitter.com/wr7HeKlGjj

— OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) June 14, 2023