الخميس, يونيو 22, 2023
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إيلون ماسك وعلاقته بالغواصة المفقودة.. هذا ما حدث قبل أيام من الرحلة المشؤومة

يُواجه طاقم الغواصة المفقودة في عمق المحيط الأطلسي، وهم 5 أفراد، خطر الموت في أي لحظة من الآن في ظل انقطاع الاتصالات بهم منذ مساء الأحد الماضي

كتب فهمي الورغمي
إيلون ماسك
إيلون ماسك
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وطن – غرّدت شركة “OceanGate Expeditions” المالكة للغواصة المفقودة “تيتان”، قبل أيام، لتشكر شركة Starlink المملوكة لـ الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، بسبب القدرة الفائقة للشركة على توفير خدمات الإنترنت حتى في أكثر الأماكن عُزلة حول العالم.

ما علاقة إيلون ماسك بـ “الغواصة المفقودة”؟

في تغريدة بتاريخ الأول من يونيو الجاري، أي تقريبا قبل 3 أسابيع من الرحلة المشؤومة للغواصة المفقودة “تيتان، غردت الشركة “أوشن غايت” بأن ستارلينك – المُزود العالمي لخدمة الإنترنت إلى كل المناطق في الكوكب -حتى النائية- عبر آلاف الأقمار الاصطناعية – ساعدتها في عمليات الاستكشاف في وسط المحيط الأطلسي.

وجاء في نصّ التغريدة التي حظيت بتفاعل واسع: “على الرغم من كوننا في وسط (المحيط) شمال الأطلسي، فإن لدينا اتصال بالإنترنت الذي نحتاجه لإنجاح عمليات الغوص عند تيتانيك. شكرا لك ستارلينك”.

وبينما وجب التنويه بأن حساب شركة ستارليتك قام بـ”الإعجاب” بالتغريدة في وقتها، ثم قام بتاريخ 8 يونيو بمشاركتها والتعليق عليها “الإنترنت من الفضاء يدعم رحلة تيتانيك للغوص”.

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الغواصة المفقودة اعتمدت على ستارلينك

فجّرت تغريدة بتاريخ 14 يونيو الجاري، مفاجأة جديدة، حيث أكدت الشركة المالكة للسفينة المفقودة أنها ستعتمد على الإنترنت الذي ستُوفره ستارلينك الشركة المملوكة لإيلون ماسك قبل يومين من رحلتها لاكتشاف حطام سفينة تايتنك.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: “يقع حطام السفينة تايتنك على بعد 400 ميل من ساحل نيوفاوندلاند. بدون أي أبراج خلوية في وسط المحيط ، نحن نعتمد عليها ستارلينك لتوفير الاتصالات التي نطلبها خلال رحلة تيتانيك 2023 لهذا العام”.

وفي الأثناء، من غير المعروف ما إذا كانت Starlink قد لعبت أي دور في اختفاء الغواصة المفقودة “تيتان” أو فقدان الاتصالات بها أو إذا تم (بالأساس) استخدامها في هذه المهمة أو هذه الغواصة تحديداً، رغم أن الشركة المالكة للغواصة أكدت أنها ستعتمد على خدمات الإنترنت التي توفرها في المناطق المعزولة.

تساؤلات كثيرة تختمر لدى الكثيرين حول العالم، لم تجب عنها إلى الآن، أيٌّ من الشركتين رغم حالة التّرقب التي يشهدها العالم في انتظار الإعلان الرسمي عن مصير الغواصة المفقودة والأهم من ذلك، مصير طاقمها المُكون من 5 أفراد، كان قد انقطع التواصل معهم يوم الأحد، الماضي.

وكانت الغواصة “تيتان” في طريقها نحو حطام سفينة “تايتانيك” الغارقة قبل أكثر من قرن، عندما اختفت ليلة الأحد، على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند الكندية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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