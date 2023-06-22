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أحدث ظهور لـ الشيخة جواهر زوجة أمير قطر يلفت الأنظار (شاهد)

الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني زوجة الأمير تميم، تشارك في الزيارات الرسمية لزوجها إلى دول مختلفة وتحظى بإعجاب الجمهور القطري بأناقتها ودورها المجتمعي الفاعل

كتب فهمي الورغمي
الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم
الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
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وطن- في أحدث ظهور علني للشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استطاعت أن تلفت الأنظار وتثير الدهشة بأناقتها.

وجاء ظهور الشيخة جواهر على هامش لقاء مع عدد من المواطنات، كرّمت خلاله أوائل الطالبات المتفوقات في الثانوية العامة على مستوى الدولة، وتهنئتهم على نجاحهن وحصولهن على الشهادة الثانوية العامة.

وأشادت بتفوقهن وبالإنجاز المتميز الذي حققنه، حسب ما نقلت عنها وسائل إعلام قطرية.

الشيخة جواهر تكرم أوائل الثانوية العامة

من جانبهن، أعربت الطالبات وأولياء أمورهن عن الشكر والتقدير لسمو الشيخة جواهر على الدعم والتشجيع.

وحضر التكريم، حسب وكالة الأنباء القطرية، السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأولياء أمور الطالبات المكرمات.

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وظهرت زوجة أمير قطر بزي أنيق محتشم، وحازت إطلالتها على إعجاب العديد من القطريين الذين أثنوا على مجهوداتها وحرصها على التواصل المجتمعي الدائم.

من الشيخة جواهر زوجة أمير قطر؟

الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، هي زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وابنة عمه. ولدت في الدوحة في 7 ديسمبر 1984، وتزوجت من الشيخ تميم في 8 يناير 2005.

لديها أربعة أبناء: الشيخة المياسة، الشيخ حمد، الشيخة عائشة، الشيخ جاسم.

تعتبر الشيخة جواهر من المؤيدين للرياضة النسائية في قطر، وقد أطلقت بطولة لكرة القدم النسائية تحمل اسمها في عام 2010.

كما تشارك في الزيارات الرسمية لزوجها إلى دول مختلفة، وتحظى بإعجاب الجمهور بأناقتها وذوقها. حصلت على وسام إيزابيلا الملكي من ملكة إسبانيا ليتيزيا في عام 2022.

المصدروكالة الأنباء القطرية + تويتر - رصد وتحرير وطن

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