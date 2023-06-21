الأربعاء, يونيو 21, 2023
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هل أنت بذكاء شيرلوك هولمز؟ لديك 3 ثوان فقط لإكتشاف الرجل المخفي في الصورة!

هذا الوهم البصري محير للعقل ويتطلب اهتمامًا استثنائيًا بالتفاصيل

كتب ايمان الباجي
هل أنت بذكاء شيرلوك هولمز؟ لديك 3 ثوان لإكتشاف الرجل المخفي في الصورة
ابحث عن الرجل في 3 ثوانٍ
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وطن- في هذا الوهم البصري، هناك رجل يختبئ بين هذه التماثيل ولديك 3 ثوانٍ فقط للعثور عليه. فهل يمكنك القيام بذلك وإثبات أنك عبقري مثل شيرلوك هولمز؟

هذا التحدي نشره  في الواقع موقع “jagranjosh” وإذا تمكنت من حله في الوقت المحدد فأنت من بين 1٪ من الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات مراقبة استثنائية.

فهل أنت مستعد لإجراء هذا التحدي لإختبار مهاراتك في الملاحظة؟.. لنبدأ إذن!

لديك 3 ثوانٍ للعثور على الرجل

الأوهام البصرية
ابحث عن الرجل

الرجل يختبئ بين هذه التماثيل، وإذا تمكنت من اكتشافه في الوقت المحدد، فأنت بالتأكيد الأذكى على الإطلاق.

هذا الوهم البصري ممتع ومليء بالتحدي. للوهلة الأولى، قد يبدو أنه لا يوجد سوى تماثيل ولكن هناك الكثير مخفي هنا أكثر مما تراه العين.

الوهم محير للعقل كذلك ويتطلب اهتمامًا استثنائيًا بالتفاصيل. 

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إذا تمكنت من اكتشاف الرجل، فليدك قدرة عالية على ملاحظة التفاصيل الدقيقة والتعرف على الأنماط ومهارات التفكير المكاني. ويمكن أن تكون هذه المهارات مفيدة في العديد من مجالات الحياة، داخل وخارج المدرسة والعمل.

كم منكم اكتشف الرجل خلال الوقت المحدد؟

إذا عثرت عليه في الوقت المحدد، فأنت من بين 1٪ من الأشخاص الأذكياء الذين تمكنوا من حل هذا الوهم البصري. وهذا يعني أنه لديك مستويات عالية من الإدراك البصري، وتركيز قوي.

حل الوهم

ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تتساءل أين يختبئ الرجل في هذا الوهم البصري. لا تقلق، سنقدم لك الحل.

الأوهام البصرية
حل الوهم

انظر بعناية مرة أخرى إلى الصورة، ستلاحظ أن الرجل يختبئ في الخلف باتجاه الجانب الأيسر من الصورة.

ينظر الرجل إلى ساعة معصمه ليرى الوقت وهو ما يثبت أنه الإنسان الوحيد في هذه الصورة.

نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا اللغز البصري!

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن

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