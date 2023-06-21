الأربعاء, يونيو 21, 2023
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حياتنا

مروة راتب في السجن بسبب هذا الفيديو وشهاب يفضحها! (شاهد)

تواجه مروة رواتب عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم

كتب رفيف عبدالله
مروة راتب في السجن بسبب هذا الفيديو وشهاب يفضحها! (شاهد)
مروة راتب
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وطن- أعلنت السلطات الإماراتية، أنها ألقت القبض على مشهورة من جنسية عربية، بتهمة الإساءة إلى الرجال والعمالة.

خطاب كراهية

وذكرت نيابة أبو ظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام، أنها أمر بضبط وإحضار المتهمة.

وذلك على خلفية انتشار مقطع مصور من شأنه إثارة خطاب الكراهية. وتداوله على نطاق واسع من خلال منصات التواصل المتعددة.

وأكدت النيابة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية في التعامل مع الواقعة المتداولة وإجراء التحقيقات اللازمة.

وأوضحت النيابة العامة أن تلك الأفعال يجرمها القانون في دولة الإمارات.

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سجن وغرامة

وتنص المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد ناشطون أن المشهورة السورية المقيمة بالإمارات، مروة راتب، هي المقصودة.

وما أثبت أن مروة راتب هي المقصودة، تعليق مشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري المعروف باسم “شهاب ملح الإنستغرام” على الأمر.

فيديو مروة راتب

أما الفيديو الذي تسبب بالقبض على مروة راتب، هو حين قامت بتشبيه الرجال بالخادمات. وإهانة العمالة بوصفها الرجل بالعاملة التي تنتظر فرصة للهروب من الكفيل.

وأثار فيديو مروة راتب، غضباً واسعاً وصل إلى حد مطالبة المحامية والناشطة الإماراتية علياء العامري سلطات بلادها، إبعاد مروة من البلاد.

أما شهاب ملح الانستغرام، دافع عن مروة راتب كونه وقع في موقف مشابه انتهى باستبعاده من الكويت بشكل نهائي.

ملاك وطيبة

وطالب شهاب الشعب الإماراتي بالوقوف مع مروة راتب ومنحها فرصة أخرى.

وقال شهاب فيديو عبر “سناب شات” وهو يبكي: “في الحقيقة هي ملاك و جداً طيبة ما عليكم في ما تشوفوه بفيديوهاتها”.

وحول خلافاته معها، كشف شهاب أنه كان تمثيلاً متفق عليه. وأردف: “كل شي تسويه كان شغل على شان تطلع زرقها و رزق أهلها”.

ودائما ما تتصدر مروة راتب مؤشرات البحث بسبب شكل خصرها الملفت للأنظار بعد عدة عمليات نحت الجسم والخصر.

وتدعي مروة راتب أنها لم تخضع لعملية تجميل في وجهها أو أنفها.

من هي مروة راتب؟

يشار إلى أن مروة راتب (30 عاماً) بدأت التمثيل عام 2006 من خلال مسلسل جمرة غضى، حيث أدت شخصية “فتون”.

واكتشفت موهبة مروة راتب الفنية على يد المخرج السوري “عارف الطويل”.

وبدأت تتوالى بعدها أعمال الفنانة السورية، الفنية الدرامية الخليجية والإمارتية، وقامت بتأدية العديد من الأدوار التمثيلية في مجموعة واسعة من الأعمال الفنية.

وتعمل مروة راتب حاليًا فاشينستا، ويتابعها ما يقرب من نصف مليون متابع عبر “إنستجرام”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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