الأربعاء, يونيو 21, 2023
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ماكرون يخوض تحدياً على الهواء ويشرب زجاجة بيرة في 20 ثانية فقط (شاهد)

إيمانويل ماكرون قبل تحدي لاعبي نادي تولوز للرجبي بعد فوزهم بنهائي أفضل 14 ناديا للعبة

كتب خالد السعدي
ماكرون يشرب زجاجة بيرة في 20 ثانية
ماكرون يشرب زجاجة بيرة في 20 ثانية خلال الاحتفال بفوز فريق تولوز للرجبي
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وطن – أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا بعد أن شرب زجاجة بيرة في 20 ثانية فقط.

ووفقا لموقع “okdiario” الإسباني، فقد كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحتفل بفوز فريق تولوز للرجبي الذي فاز بالنهائي لأفضل 14 لقبا، وهو الأمر الذي أثر جدلًا كبيرًا بين بعض قادة المعارضة الذين وصفوا هذا الموقف بأنه “شعبوية ذكورية”.

وأكد الموقع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان في غرفة خلع الملابس للفريق، كسر جميع البروتوكولات عندما قبل التحدي من اللاعبين.

وأظهر الفيديو أنه كسب التحدي شرب زجاجة البيرة في أقل من 20 ثانية، وسط تصفيق وهتافات الحاضرين.

انتقادات المعارضة

ظهور “ماكرون” بهذه الصورة لم يحظ بإعجاب بعض قادة المعارضة ، مثل المدافعة عن البيئة ساندرين روسو، التي قالت من خلال شبكاتها الاجتماعية إن احتفال ماكرون يمثل “رجولة سامة في القيادة السياسية”.

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وبالمثل، أكد عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي الفرنسي ، لورانس روسينول ، أنه كان “كليشيهات رجولية” و “شعبوية ذكورية قديمة الطراز”.

حضور ماكرون لنهائي كأس العالم في قطر بين فرنسا والأرجنتين

وحدث شيء مشابه العام الماضي خلال نهائي كأس العالم في قطر الذي هزمت فيه فرنسا أمام الأرجنتين.

في تلك المباراة ، حظي الرئيس الفرنسي أيضًا بلحظة بارزة عندما نزل إلى أرض الملعب لمواساة لاعبي المنتخب الفرنسي، حيث كان كيليان مبابي أحد أكثر اللاعبين إحباطًا على أرض الملعب.

ماكرون يواسي كيليان مبابي

وحاول ماكرون في لحظة ظهوره حينها مواساته ، لكن دون جدوى، حيث ظهر اللاعب جادًا حقًا دون أن ينطق بكلمة بينما الرئيس ماكرون يتحدث دون الحصول على أي رد.

وبعد الاجتماع أشاد الرئيس مرة أخرى بشكل الجوهرة الفرنسية.

ماكرون ومبابي
ماكرون يواسي كيليان مبابي بعد خسارة فرنسا في كأس العالم 2022

وقال: “لقد أخبرته أنه يبلغ من العمر 23 عامًا فقط وأن أمامه وقت طويل. لقد كان بالفعل أفضل لاعب في كأس العالم ، وفاز بآخر ووصل إلى المباراة النهائية”.

وأضاف “ماكرون”: “كنت حزينا بقدر ما كان هو”، و لكن كلماته لم تتوقف عند هذا الحد واستمر في الحديث عن كيليان مبابي قائلا:”مبابي جعل كل الفرنسيين يشعرون بالفخر”.

وكان “ماكرون” قد شهد المباراة النهائية بحماس شديد وشوهد وهو يحتفل بأهداف كيليان مبابي بقوة كبيرة في مدرجات الملعب.

وفي وقت لاحق، نزل إلى غرفة خلع الملابس لإلقاء خطاب طويل على لاعبي منتخب بلاده ووصف أدائه بـ “الهائل”.

المصدرokdiario + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

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