الأربعاء, يونيو 21, 2023
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حياتنا

كيم كارداشيان في أسوأ اطلالة .. تشبه لعبة ”ماين كرافت“ (شاهد)

انتقد العديد من مستخدمي تويتر الزي ”السيء" لكارداشيان بشكل صريح

كتب أنس السالم
كيم كارداشيان في أسوأ اطلالة
كيم كارداشيان في أسوأ اطلالة
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وطن – قد يكون عرض أزياء “لويس فويتون” الأول لمصمم الأزياء الأمريكي، فاريل ويليامز، قد شهد نجاحاً، لكن إطلالة النجمة كيم كارداشيان، بالتأكيد لم تكن كذلك، فقد خضعت النجمة لمقارنات مع لعبة “ماين كرافت”، بعد أن ظهرت وهي ترتدي ملابس مموهة.

 كيم كارداشيان في أسوأ اطلالة بحمالة صدر رياضية

وظهرت كيم كارداشيان في الحدث المليء بالنجوم، وهي ترتدي حمالة صدر رياضية وبنطلون ضيق مطابق مع معطف فرو طويل حتى الأرض.

 كيم كارداشيان في أسوأ اطلالة بحمالة صدر رياضية
كيم كارداشيان في أسوأ اطلالة بحمالة صدر رياضية

وأكملت الإطلالة الرياضية بحقيبة خصر كبيرة ومنفوشة وكعب شفاف. كما أبقت على شعرها منسدلاً في موجات فضفاضة واختارت مكياجًا بسيطًا.

كارداشيان مثل “تمثال شمعي”!

ومع ذلك، انتقد العديد من مستخدمي تويتر الزي “السيء” بشكل صريح، ووصفوه بأنه “أسوأ إطلالة على الإطلاق”.

بينما قارن البعض الزي بشخصية من لعبة الفيديو “ماين كرافت”، فقد سخر البعض الآخر من أنها تبدو أكثر مثل تمثال شمعي من شخص.

تعرضت كيم كارداشيان لانتقادات وسخرية المتابعين بسبب اطلالتها
تعرضت كيم كارداشيان لانتقادات وسخرية المتابعين بسبب اطلالتها

وانضمت كارداشيان إلى جانب عدد من أكبر نجوم هوليوود، ومنهم المغنية الأمريكية زيندايا، والمغنية والممثلة الأميركية بيونسيه، والنجمةريهانا، لمشاهدة أول عرض لـِ”ويليامز” كمدير إبداعي لرجال ”لويس فويتون“.

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وكانت النجمة “كارداشيان” تحاول صناعة اسم لنفسها في عالم الأزياء منذ انفصالها عن زوجها السابق كاني ويست، الذي عُرف عنه انه من يقوم بتجديد خزانة ملابس كارداشيان عندما بدأ الثنائي التواعد في عام 2012.

طوال علاقتهما التي استمرت قرابة العقد، كان مؤسس علامة Yeezy، يلبس كارداشيان ببعض من أكثر إطلالاتها شهرة.

انفصال كاني ويست عن كيم كارداشيان watanserb.com
انفصال كاني ويست عن كيم كارداشيان

في الواقع، اعترفت كارداشيان أنها بدأت تعاني بدون “ويست”، كمصمم أزياء لها بعد طلاقهما في عام 2021.

الاعتماد على زوجها السابق

قالت نجمة تلفزيون الواقع في مسلسلها على قناة هولو Hulu: “وصلت إلى نقطة أصبحت فيها أطلب منه النصيحة في كل شيء، حتى فيما أرتديه”.

كيم كارداشيان كانت تطلب رأي كاني ويست في كل شيء حتى فيما سترتديه
كيم كارداشيان كانت تطلب رأي كاني ويست في كل شيء حتى فيما سترتديه

ومع ذلك، منذ ذلك الحين، ذهبت كارداشيان للعمل مع بعض أكبر دور الأزياء، مثل بالنسياغا الفرنسية ودولتشي آند غابانا الإيطالية.كما جاء “pagesix” وترجمت “وطن

ومع بدء التعاون مع دولتشي آند غابانا، شعرت كارداشيان أخيرًا أنها تحفر طريقها الخاص في عالم الأزياء بدون مساعدة من زوجها السابق.

وقالت: “شعوري بالثقة قد نما حقًا، ولدي صوتي الخاص. يمكنني أن أقول بالضبط كيف أشعر، وأنا أستطيع القيام بذلك.

 

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A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

المصدرpagesix - instagram - ترجمة وتحرير وطن

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