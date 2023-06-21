كم يبلغ راتب حكيم زياش مع النصر السعودي؟.. تفاصيل الاتفاق بعد تأكيد الصفقة

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وطن- يبدو أن نادي النصر السعودي قد توصّل لاتفاق نهائي ورسمي مع نظيره تشيلسي الإنجليزي، لضم النجم الدولي المغربي حكيم زياش، في صفقة انتقال مهمة ستعزز صفوف “العالمي” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حكيم زيّاش إلى النصر السعودي

وأفاد الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار الانتقالات “فابريزيو رومانو”، أن النجم المغربي حكيم زياش (30 عاماً) لاعب تشلسي توصل لاتفاق “شفهي” كامل مع النصر السعودي للانضمام إلى “العالمي”.

وأوضح رومانو أنه تم التوافق على البنود الشخصية، وأن العقد يمتد حتى صيف 2026، حسب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

Understand Al Nassr have reached full verbal agreement with Hakim Ziyech to join the club. Personal terms agreed. 🚨🟡🔵🇸🇦 Ziyech will sign until June 2026, if all goes to plan. Agreement reached also with Chelsea, waiting to prepare, check then sign contracts. Here we go! 🇲🇦 pic.twitter.com/wywVV8cocB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

وكشف الصحفي الإيطالي المشهور بموثوقية معلوماته ومصادره، أنه “إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، فإن الاتفاق بين الناديين سيحصل قريبا، وتحضّر العقود ثم تراجع تمهيدا للتوقيع عليها”.

واستطرد رومانو، أن تشلسي لن يكتفي فقط ببيع زياش (30 عاما) بل هناك مفاوضات للاستغناء عن أكثر من لاعب للأندية السعودية، بينهم السنغاليان خاليدو كوليبالي (الهلال) والحارس إدوارد ميندي (الأهلي).

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وبشأن حجم الصفقة والمبلغ الذي سيتقاضاه تشيلسي من النصر السعودي، وكذلك الراتب الذي سيحصل عليه حكيم زياش، فإنه لم تصدر أي معلومات عن الناديين حتى الآن بشأن هذا الأمر، كما لا توجد أي تسريبات عن قيمة الصفقة.

وفي سياق الحديث عن تشيلسي الانجليزي، كشف رومانو أيضا أن الهلال توصل أيضا لاتفاق شفهي مع كوليبالي (32 عاماً) قائد منتخب السنغال، وينص على الموافقة على البنود الشخصية ومدة العقد (3 سنوات)، وختم أن الاتفاق بين الهلال وتشلسي في مراحله النهائية.

زياش يغادر تشيلسي بعد 3 سنوات ونصف

وقبل دخول صفقة الانتقال إلى النصر السعودي على الخطّ، كان من المرجح أن ينتهي عقد زياش مع تشيلسي صيف 2025، إلا أن اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف البلوز، بسبب ابتعاده فترات طويلة عن المشاركة.

من جهة أخرى توصل نادي أهلي جدة لاتفاق مع نظيره تشيلسي، من أجل التعاقد مع حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي (31 عاماً)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Understand Chelsea have reached full verbal agreement with Saudi’s Al Ahli to sell Edouard Mendy. 🚨⚪️🟢🇸🇦 #CFC Mendy agreed personal terms with Al Ahli on three year deal, as revealed last week. Contracts to be checked, then signed if all goes to plan. Here we go 🇸🇳 pic.twitter.com/8OsjHSTJRz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

وكانت أول الصفقات القادمة من تشيلسي هي نغولو كانتي الذي انضم إلى اتحاد جدة رسمياً خلال الساعات القليلة الماضية، فيما توصل نادي النصر لاتفاق مع البلوز لضم حكيم زياش، ومن المتوقع أن يكون ميندي هو الصفقة الثالثة من البلوز لأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي.