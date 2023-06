كم يبلغ راتب حكيم زياش مع النصر السعودي؟.. تفاصيل الاتفاق بعد تأكيد الصفقة

- Advertisement -

وطن- يبدو أن نادي النصر السعودي قد توصّل لاتفاق نهائي ورسمي مع نظيره تشيلسي الإنجليزي، لضم النجم الدولي المغربي حكيم زياش، في صفقة انتقال مهمة ستعزز صفوف “العالمي” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار الانتقالات “فابريزيو رومانو”، أن النجم المغربي حكيم زياش (30 عاماً) لاعب تشلسي توصل لاتفاق “شفهي” كامل مع النصر السعودي للانضمام إلى “العالمي”.

وأوضح رومانو أنه تم التوافق على البنود الشخصية، وأن العقد يمتد حتى صيف 2026، حسب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

