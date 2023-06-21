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كريم بنزيما يوجه رسالة خاصة للاعب نغولو كانتي بعد انضمامه لصفوف اتحاد جدة (شاهد)

نادي اتحاد جدة اعلن ضم نغولو كانتي إلى صفوفه في عقد يستمر حتى عام 2026

كتب سالم حنفي
نغولو كانتي وكريم بنزيما
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وطن – بعد ساعات من إعلان نادي اتحاد جدة السعودي ضم اللاعب الفرنسي نغولو كانتي إلى صفوفه، وجه لاعب ريال مدريد السابق ونجم الاتحاد الجديد كريم بنزيما رسالة خاصة إلى زميله الجديد.

ونشر كريم بنزيما عبر خاصية “الاستوري” على حسابه في “انستغرام” مقطع فيديو يوثق اتصالا مرئيا بينه وبين نغولو كانتي.

وبدأ كريم بنزيما حديثه بالقول:” أهلا نغولو.. ذات مرة أخبرتك بأنك الأفضل في مركز البوكس تو بوكس بالعالم”.

وأضاف قائلا: “الآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى وبالتأكيد في أفضل فريق بالسعودية”.

واختتم كريم بنزيما حديثه مع “نغولو” بالقول: “أراك في جدة”.

نادي اتحاد جدة يعلن ضم نغولو كانتي لصفوفه

وكان نادي اتحاد جدة السعودي، قد أعلن ليلة الأربعاء، ضم اللاعب نغولو كانتي إلى صفوفه، بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات وحتى عام 2026، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

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وأوضح النادي أن توقيع العقد تم صباح الثلاثاء، بعد أن أتم متوسط الميدان الفرنسي فحوصاته الطبية في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي الإماراتية.

وقال نادي اتحاد جدة في بيانه الذي نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر“: “يأتي انضمام كانتي للنادي امتدادا للصفقات الأكثر شهرة وتأثيرا في تاريخ النادي، ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في رحلة الدوري السعودي للمحترفين الذي يعزز من مكانته كوجهة لأفضل اللاعبين في العالم، ولتدعيم صفوف الفريق الذي تنتظره مشاركة دولية هامة في مونديال الأندية نهاية العام الجاري”.

أفضل لاعب وسط

يشار إلى أن اللاعب نغولو كانتي هو لاعب كرة قدم فرنسي كان يلعب في مركز الوسط الدفاعي مع نادي نادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الفرنسي.

ويعتبر الكثيرون نغولو كانتي بانه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، تمت الإشادة به على نطاق واسع لمساهماته الدفاعية ومعدل العمل المرتفع لديه.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن

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