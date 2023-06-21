الخميس, يونيو 22, 2023
الرئيسيةرياضةكانت مخمورة.. ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس أمن ملعب (صور)
رياضة

كانت مخمورة.. ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس أمن ملعب (صور)

ملكة جمال إسكتلندا تومسون تعضّ حارس أمن ملعب على خلفية الاتهامات العنصرية

كتب فارس أبو شيحة
ملكة جمال إسكتلندا تومسون
ملكة جمال إسكلتندا تعض حارس أمن ملعب
- Advertisement -

وطن- تورطت ملكة جمال إسكتلندا لوسيا صوفيا تومسون، البالغة من العمر 24 عاماً، في مشاجرة مع حارس ملعب خلال مباراة للريغبي، على خلفية الاتهامات العنصرية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن ملكة جمال إسكتلندا لعام 2022، لوسيا دخلت في شجار وهي مخمورة مع أحد رجال الأمن في ملعب “أدنبرة” بالعاصمة الاسكتلندية. بتاريخ  ال17 من شهر يونيو/ حزيران الحالي، خلال استضافات منافسات الريغبي للرياضة الجماعية.

ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس ملعب كرة قدم

وأردفت الصحيفة، ” شهود العيان كانوا في الحادث، قالوا بأن ملكة جمال إسكتلندا تومسون ظهرت في المحفل الرياضي وهي في حالة سكر (مخمورة)، حيث أنها قامت بمهاجمة أحد أفراد الأمن داخل الملعب وأهانته بالعلن على أسس عنصرية”.

ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس أمن ملعب
ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس أمن ملعب

كما وتابعت، ” بعض شهود العيان الذي تمكنوا من تصوير الحادث، أكدوا بأن الفتاة العشرينية قامت بعض حارس الأمن (الضحية)”.

وتنتشر رياضة الرغبي الجماعية في أنحاء في دول العالم، لكن منتشرة جداً على وجه الخصوص في فرنسا ودول جزر البريطانية. كما أنه توجد مسابقتان، وهي دوري الرغبي واتحاد الرغبي.

- Advertisement -
لوسيا صوفيا تومسون
لوسيا صوفيا تومسون

اتهام ملكة جمال إسكتلندا بالعنصرية

وواجهت لوسيا تومسون ملكة جمال إسكتلندا، الانتقادات الواسعة من قبل النشطاء والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو للحادث عبر تلك المنصات بسبب العنصرية.

كما وتعرضت جمعية الأزياء الاسكتلندية المملوكة. من قبل ملكة جمال إسكتلندا تومسون، لموجة من الانتقادات الواسعة، رغم حديث الفتاة على أنها تأخذ قضية الحادث الذي حصل معها على محمل الجد، وفق ما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية.

ملكة جمال إسكتلندا لوسيا تومسون
ملكة جمال إسكتلندا لوسيا تومسون

يذكر بأن الفتاة لوسيا صوفيا تومسون قد توجت بملكة جمال إسكتلندا في عام 2022، خلال أقيم في العاصمة الاسكتلندية.

المصدروطن +ديلي ميل البريطانية

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة أميركية: الموظّفون المُصابون بالسمنة أقل إنتاجية في العمل

ميريام فارس في لقطات رومانسية مع زوجها في عيد الأب (شاهد)

نيمار يعتذر لخطيبته علناً على خيانته لها ويعبر عن ندمه ويتوسل إليها.. هذا ما قاله عبر انستغرام!

صحيفة إماراتية: صراع أجنحة داخل السلطة في الجزائر مسؤول عن نشر خبر السفير الإماراتي!

الجزائري لخضر بريش يُودع “بي إن سبورت” بالدموع (فيديو)

رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” يمارس اليوغا في الفضاء (شاهد)

بكت على الهواء.. “سيدة الفستان الأزرق” تفضح مفجر الواقعة وتكشف تفاصيل ما حدث (شاهد)

آخر تطورات الغواصة المفقودة.. ماذا يعني رصد أصوات غريبة صادرة من الأعماق؟

“بكى على الهواء”.. ابنة الإعلامي الكويتي “عادل عيدان” تفاجئه بـ لحظات مؤثرة في عيد الأب

دفاعا عن معتقلات الرأي.. سعودية تُحرج ناشطاً مصرياً تملّق محمد بن سلمان (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC