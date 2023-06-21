كانت مخمورة.. ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس أمن ملعب (صور)

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وطن- تورطت ملكة جمال إسكتلندا لوسيا صوفيا تومسون، البالغة من العمر 24 عاماً، في مشاجرة مع حارس ملعب خلال مباراة للريغبي، على خلفية الاتهامات العنصرية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن ملكة جمال إسكتلندا لعام 2022، لوسيا دخلت في شجار وهي مخمورة مع أحد رجال الأمن في ملعب “أدنبرة” بالعاصمة الاسكتلندية. بتاريخ ال17 من شهر يونيو/ حزيران الحالي، خلال استضافات منافسات الريغبي للرياضة الجماعية.

ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس ملعب كرة قدم

وأردفت الصحيفة، ” شهود العيان كانوا في الحادث، قالوا بأن ملكة جمال إسكتلندا تومسون ظهرت في المحفل الرياضي وهي في حالة سكر (مخمورة)، حيث أنها قامت بمهاجمة أحد أفراد الأمن داخل الملعب وأهانته بالعلن على أسس عنصرية”.

كما وتابعت، ” بعض شهود العيان الذي تمكنوا من تصوير الحادث، أكدوا بأن الفتاة العشرينية قامت بعض حارس الأمن (الضحية)”.

Moment Miss Scotland Lucy Sophia Thomson 'is drunkenly ejected from boozy rugby event' https://t.co/EAuGiFjFtP pic.twitter.com/H7V1nqb6M4 — Daily Mail US (@DailyMail) June 20, 2023

وتنتشر رياضة الرغبي الجماعية في أنحاء في دول العالم، لكن منتشرة جداً على وجه الخصوص في فرنسا ودول جزر البريطانية. كما أنه توجد مسابقتان، وهي دوري الرغبي واتحاد الرغبي.

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اتهام ملكة جمال إسكتلندا بالعنصرية

وواجهت لوسيا تومسون ملكة جمال إسكتلندا، الانتقادات الواسعة من قبل النشطاء والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو للحادث عبر تلك المنصات بسبب العنصرية.

كما وتعرضت جمعية الأزياء الاسكتلندية المملوكة. من قبل ملكة جمال إسكتلندا تومسون، لموجة من الانتقادات الواسعة، رغم حديث الفتاة على أنها تأخذ قضية الحادث الذي حصل معها على محمل الجد، وفق ما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية.

يذكر بأن الفتاة لوسيا صوفيا تومسون قد توجت بملكة جمال إسكتلندا في عام 2022، خلال أقيم في العاصمة الاسكتلندية.