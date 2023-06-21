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حياتنا

كارول سماحة تصدم جمهورها بصورة جريئة.. رجل ينام على صدرها! (شاهد)

تساءل المتابعون عن رأي زوج كارول سماحة في بوستر "نسخة مني" وطالبوها باحترامه

كتب رفيف عبدالله
كارول سماحة تصدم جمهورها بصورة جريئة.. رجل ينام على صدرها! (شاهد)
كارول سماحة
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وطن- صدمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، جمهورها، بجرأة غير معهودة منها في أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “نسخة مني”.

نسخة مني

ونشرت كارول سماحة بوستر الأغنية عبر حسابها على “انستجرام“، وظهر فيها بطل الكليب، يضع رأسه على صدر الفنانة.

كما ظهرت بلقطة من الكليب، تكشف صدرها، ويحتضنها البطل من الخلف، بطريقة حميمية، أثارت دهشة جمهور كارول سماحة.

وعلقت كاورل: “وبطفي عيوني تعيشوا عيونك، نسخة مني الأربعاء 21|6|2023 على قناتي على يوتيوب وكل المواقع الموسيقية”.

هجوم لاذع على كارول

لكن الفنانة اللبنانية تعرضت لانتقادات في التعليقات، فكتب ناشط: ” حاجة من الثلاثة.. یا على وش طلاق یا الزوج دیوث یا طاح سوقها.. قالت اعمل شو رخیص علشان کم یوم ترجع الاضوأ لیها وتختفي”.

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وكتب آخر: ” مدام كارول .. بما ان الفن رسالة و كدة ..ممكن حضرتك تقوليلنا اى رسالة بتوصليها بالصورة الوسخة دي؟”.

وتساءلت متابعة عن رأي زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى. وكتبت: “ووليد ايه رأيه في الكلام ده”.

وكتب آخر بصريح العبارة: ” عيب احترمي زوجك يا كارول”.

وقالت أخرى: ” ليه كدة كنا بنحترمك”.

ونصحها متابع: ” صوتك جميل كارول الصوره منا منيحه بنوب.. وهاي الحركات بتدمر الفنان وبتنشر الفساد.. شوفي اصاله ما الها بهالحركات ومكسرة الدنيي أعمالها الفنية”.

تعثّر كارول سماحة في أربيل!

في سياق آخر، تعرضت كارول لموقف محرج حين تعثّرت وكادت تسقط أرضاً في أثناء توجّهها لحفلها الأخير في أربيل.

لكنّ قسماً كبيراً من جمهورها انتقدها، واتهمها بالتمثيل.

وأظهر مقطع فيديو، نشر على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة دخول كارول سماحة، من الباب، لكنها تعثرت وكادت تقع أرضاً، غير أنها تمالكت نفسها، وقابلت الموقف بالضحك.

ونشرت كارول سماحة عبر حسابها على “انستغرام”، الفيديو، لكنّ الجمهور كان له رأي آخر فيه، حيث اتهمها بعضهم بالتمثيل، وقال آخرون إنها فنانة “كبيرة” ولا يليق بها هذه التصرفات، لمجرد أنّها تريد أن تصعد الترند.

وكانت كارول سماحة ترتدي فستاناً أزرق أنيقاً، مفتوحاً من الأمام من جهته اليسرى.

وأحيت كارول سماحة حفلاً غنائياً في أربيل، قبل أسبوع تقريباً.

المصدررصد ومتابعة وطن

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