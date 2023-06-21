الأربعاء, يونيو 21, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو ساخن وفضيحة.. زوج سيدة الفستان الأزرق يتخذ قرارا صادما
الهدهد

فيديو ساخن وفضيحة.. زوج سيدة الفستان الأزرق يتخذ قرارا صادما

زوج المصرية ياسمين "سيدة الفستان الأزرق" بقي بعيدا عن الأضواء إلى الآن ولم يدلِ بأي تصريحات لوسائل الإعلام المحلية حول موقفه من مقطع الفيديو المتداول

كتب فهمي الورغمي
فيديو ساخن وفضيحة.. زوج سيدة الفستان الأزرق يتخذ قرارا صادما
سيدة الفستان الأزرق
- Advertisement -

وطن- “سيدة الفستان الأزرق” وتطورات جديدة تشهدها قضيتها، كشف عنها جارها في تواصله مع وسائل إعلام مصرية. لتبقى بذلك متصدرة الترند في مصر بعد مرور أكثر من أسبوع على انتشار مقطع الفيديو الذي بسببه قُلبت حياتها رأسا على عقب.

زوج “سيدة الفستان الأزرق” يتحرك

وفجّر المواطن المصري “محمد سلامة”، وهو جار “سيدة الفستان الأزرق“، تفاصيل جديدة بشأن خلاف السيدة المذكورة مع زوجها. وقال في مكالمة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن مع سيد على” على فضائية “الحدث اليوم” المحلية، إن “الوضع وصل للطلاق بشكل نهائي، وأن السيدة والزوج تركا القرية بالكامل”.

وأوضح جار سيدة الفستان الأزرق أن مقطع الفيديو، “تسبب في أزمة أسرية للسيدة”، حيث “هددها زوجها بالطلاق بسبب رقصها في الفرح”.

ولفت ذات المتحدث أن “الوضع بالقرية صعب”، على حد تعبيره. مؤكدا أن “الأسرة ترى أنها تعرضت لـ فضيحة، وأن الجميع كان يتمنى أن تسير الحياة، وأن ما فعلته البنت لن يتكرر”، كما يقول.

وتابع سلامة شهادته على الوضع الراهن في قرية سيدة الفستان الأزرق قائلاً أنه “تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو“، وهو “أحد الأقارب، وأن أسرة الزوج والعروسة أقارب”.

- Advertisement -

وأفاد في ختام المكاملة الهاتفية أن “الزفاف كان في قرية بالمنصورة، والجميع في القرى، يفعل مثل هذه الفتاة”، على حدّ تعبيره.

سيدة الفستان الأزرق
سيدة الفستان الأزرق

من هي سيدة الفستان الأزرق؟

سؤال أصبح الأكثر بحثا في مصر خلال الأيام الماضية، بحثاً عن هويتها ومكان إقامتها وأين تم تصوير الحفل الذي ظهرت فيه تتمايل بطريقة مثيرة ولافتة على أغاني شعبية مصرية.

تعود قصة سيدة الفستان الأزرق لمقطع فيديو تم تنزيله قبل أيام على تطبيق “تيك توك” أظهر سيدة مصرية في العشرينات من عمرها، كانت ترقص داخل حفل زفاف في قاعة خاصة مرتدية فستاناً باللون الأزرق، وفي غضون ساعات تحولت رقصتها إلى قضية رأي عام في مصر.

وفي تطورات لافتة، أفادت سيدة الفستان الأزرق بأن مقطع الفيديو، تسبب لها في مشاكل كبيرة و أنها أم لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وأنها كانت في حفل زفاف صديقتها الذي يُعتبر مناسبة خاصة، ولم تكن تدرك أن هناك شخصاً يقوم بتصويرها.

كما أفادت وسائل إعلام مصرية، أن السيدة المذكورة قدمت شكوى رسمية ضد الشخص الذي قام بتصوير ونشر الفيديو لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده.

المصدريوتيوب، فيسبوك، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

فيديو

“أوسعوه ضرباً”.. فيديو صادم لعملية إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى مئذنة مسجد في مصر!

الهدهد

“كلاب مصر” عنوان جديد لأزمة مجتمعية واقتصادية.. هل تقتلها الحكومة؟

اقتصاد

دويتشه بنك: التعويم الجديد لـ الجنيه المصري لن يخرج مصر من أزمتها المالية العميقة!

الهدهد

اشحن علشان تصلي.. قرار جديد من حكومة السيسي بشأن المساجد

الهدهد

“العربية” تُشيطن مرسي بمزاعم خطيرة في ذكرى وفاته.. ما علاقة السيسي والشاطر؟

الهدهد

مقاطع خالد يوسف الجنسية تعود للواجهة بسبب زوجته السعودية (فيديو)

حياتنا

مفتخرة بمشاهدها المُخلة.. إلهام شاهين تتمنى الموت على هذه الوضعية

حياتنا

راما الركابي حاولت الانتحار وتبكي.. بعد تعريها واستعراض عورتها (فيديو)

الهدهد

يوسف حرب دعم الانقلاب وشمت بوفاة مرسي.. اكتوى بنار السيسي وهرب إلى الإمارات

الهدهد

شاهد ما حدث داخل قبر قاتل نيرة أشرف وأثار جدلا واسعا في مصر

الهدهد

الأضحية بـ”الدجاج” وأنواع الطيور جائزة عند الهلالي.. فتوى فجرت جدلا

الهدهد

السيسي يُنكل بـ”المقاول” الذي فضح أسراره وزوجته.. حكم جديد ضد محمد علي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لم يتمالك نفسه.. بايدن يتحسس جسد إيفا لونغوريا ويلمس مناطق حساسة

هل أنت بذكاء شيرلوك هولمز؟ لديك 3 ثوان فقط لإكتشاف الرجل المخفي في الصورة!

نيكول سعفان تطل بفستان فاضح في أحضان طارق العريان (شاهد)

احذر.. علامات تظهر في الفم تخبرك أنك مصاب بالسكري

الجرعات الزائدة القاتلة: الرجال أكثر عرضة للموت مرتين إلى ثلاث مرات من النساء

بريتني سبيرز ترقص على قارب ببكيني وردي.. وشكوك حول صحتها العقلية (فيديو)

كارول سماحة تصدم جمهورها بصورة جريئة.. رجل ينام على صدرها! (شاهد)

ريما العنزي شبيهة جورجينا تشعل مواقع التواصل بردها في حال تقدم رونالدو لخطبتها (شاهد)

بأرخص الأسعار…إليك أفضل 8 مواقع لحجز تذاكر الطيران والفنادق

مخيم صيفي لـ”عائلات الثكلى” يثير عاصفة في إسرائيل وتهديدات بتفجيره.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC