عبارة “أنا مرهق” يقولها الكثيرون لكن هناك عدة أنواع من الإرهاق.. اكتشف أيها يناسبك

- Advertisement -

وطن-لا شكّ في أننا شعرنا جميعًا بالإرهاق الجسدي أو العقلي الذي يمنعنا من القيام بأنشطتنا بشكل طبيعي. ومع ذلك، ليست كل أنواع الإرهاق متشابهة، كما ليس لها نفس الأسباب والعواقب. وفيما يلي استعرضت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، أنواع الإرهاق المختلفة وكيف يمكن التعرف عليها.

في مجتمعنا الحديث، أصبح الإرهاق ظاهرة منتشرة في كل مكان، تؤثر على الناس من جميع الأعمار والمهن. سواء كنا في العمل أو في الجامعة أو بمفردنا، فمن المحتمل أننا مررنا بمستوى معين من الإرهاق في مرحلة ما من حياتنا.

ومع ذلك، ليست كل حالات الإرهاق هي نفسها؛ إذ إن هناك أنواع مختلفة من الإرهاق، ولكل منها خصائص فريدة وعواقب محددة على صحتنا الجسدية والعاطفية والعقلية. من الإرهاق الوظيفي إلى الإرهاق العاطفي إلى الإرهاق الأكاديمي إلى الإرهاق البدني، سنلقي نظرة فاحصة على الوجوه العديدة للإرهاق وكيف يمكن أن تؤثر على حياتنا اليومية.

الإرهاق الجسدي

الإرهاق الجسدي هو ما يحدث عندما يبذل الجسم مجهودًا مفرطًا أو مطولًا يتجاوز قدرته على التعافي. بعض أعراض الإرهاق الجسدي هي:

التعب العضلي

صداع

دوخة

غثيان

التعرق

عدم انتظام دقات القلب

الجفاف

يمكن الوقاية من الإرهاق الجسدي وعلاجه من خلال تناول السوائل الكافية واتباع نظام غذائي متوازن والتمتع بالراحة والقيام بتمارين رياضية معتدلة. من المهم أيضًا تجنب استهلاك الكحول والتبغ والمواد الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الجسم.

الإرهاق العقلي

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الإرهاق العقلي هو ما يحدث عندما تتعرض أذهاننا لضغط مستمر أو لحمل زائد من المعلومات أو المهام التي تتجاوز قدرتها على المعالجة. بعض أعراض الإرهاق العقلي هي:

- Advertisement -

قلة التركيز

صعوبة اتخاذ القرارات

فقدان الذاكرة

التهيج

قلق

اكتئاب

أرق

يمكن منع الإرهاق العقلي ومعالجته من خلال إدارة الوقت المناسب، وتحديد أولوياتك حسب أهمية المهام، وتفويض المسؤوليات، والانفصال الدوري، والانخراط في أنشطة ممتعة. كما أنهمن المهم أيضًا الاهتمام بصحتك العاطفية والتعبير عن مشاعرك وطلب المساعدة والدعم عند الضرورة وتجنب العزلة الاجتماعية.

الإرهاق العاطفي

الإرهاق العاطفي هو ما يحدث عندما تتعرض عواطفنا إلى الاستنزاف تتجاوز قدرتنا على التنظيم. بعض أعراض الإرهاق العاطفي هي:

اللامبالاة

انعدام الحافز

الحزن

اللوم

الإحباط

اليأس

يمكن منع الإرهاق العاطفي ومعالجته من خلال تحديد المشاعر والتعبير عنها وقبولها بشكل صحيح، دون قمعها أو إنكارها. فضلاً عن ذلك، من المهم أيضًا تطوير احترام الذات والمرونة والتفاؤل وروح الدعابة. وبالمثل، يوصى بإيجاد توازن بين الالتزامات وأوقات الفراغ، وبين العطاء والاستلام، وبين الوحدة والمرافقة.

وختمت المجلّة بالقول، إن أنواع الإرهاق مختلفة يمكن أن تؤثر على صحتنا ورفاهيتنا. لذا، من المهم معرفة كيفية التعرف عليها والتمييز بينها من أجل تطبيق أنسب التدابير الوقائية والعلاجية في كل حالة. وتذكر أن الإرهاق ليس علامة ضعف بل هي إشارة على ضرورة الاعتناء بنفسك بشكل أفضل.