ريما العنزي شبيهة جورجينا تشعل مواقع التواصل بردها في حال تقدم رونالدو لخطبتها (شاهد)

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وطن – من جديد، عادت المواطنة السعودية ريما العنزي، شبيهة جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، لتثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها بعدم موافقتها الارتباط بالنجم البرتغالي.

وفي مقطع فيديو لها عبر حسابها على “سناب شات“، ردت ريما العنزي على سؤال حول إن كانت ستوافق على الارتباط برونالدو في حال تقدم لخطبتها، قائلة: “لو تقدملي مرة ومرتين وثلاث ماني موافقة”.

وأضافت ريما العنزي وهي تتحدث بكل ثقة:”هو ما يعيبه شي بس مو ستايلي”.

ريما العنزي: لو خطبني كريستيانو مرة ومرتين مو موافقة، مو ستايلي😅 pic.twitter.com/iELOAxUrbe — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 20, 2023

ردود غاضبة وسخرية

وتعليقا على حديث ريما العنزي، انهالت التعليقات السلبية عليها من قبل الجمهور، الذي انتقد تصريحها واعتبره استفزازاً للنجم العالمي وزوجته جورجينا وللجمهور أيضاً.

وفي هذا السياق، قال المغرد “فهد”:”أختاه أقسم بمن أحل القسم أن الفراغ قاتل.. أختاه أقسم بمن أحل القسم إنه تهيأ لك”.

أختاه أقسم بمن أحل القسم أن الفراغ قاتل👌

أختاه أقسم بمن أحل القسم إنه تهيأ لك🤓 — فهد (@Fahd333777) June 20, 2023

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وقال المغرد “بو عبدالله” ساخرا من حديثها: “كريستيانو عايش سنين بدون زواج وعنده عيال اطول منج وقبل ايام مخلي صديقته “الأصلية” توقع وثيقة تحرمها من نص الحلال في أي عالم موازي بيجي يخطبك”.

كريستيانو عايش سنين بدون زواج وعنده عيال اطول منج وقبل ايام مخلي صديقته "الأصلية" توقع وثيقة تحرمها من نص الحلال في أي عالم موازي بيجي يخطبك 😂💔 — 🇰🇼 بو عبدالله 🇰🇼 (@TWIX_Q8) June 20, 2023

وقال آخر: “الخلا بس لو يخطبها محمد نامي بلكت كل صديقاتها من الفرحه قال ستايلي قال”.

الخلا بس

لو يخطبها محمد نامي بلكت كل صديقاتها من الفرحه

قال ستايلي قال — عبدالله الوهيبي (@aabbmmww) June 20, 2023

أما المغرد “عبدالله أبو حاتم” فرد عليها بالقول:” كرستيانو عنده صديقة ولو ما كانت عنده صديقة افتراضاً ما ياخذك حتى لو إنت وافقت لأنه يبي صديقة ما يبي زوجة والدليل جورجينا وأنت يا عيني مسلمة ما يجوز تعيشين مع صديق لا بد من زواج وزواج المرأة المسلمة منهي عنها لسبب أن الأولاد سيعتنقون دين أبيهم طبعا من أهل الكتاب فقط وليس من الملل والنحل الأخرى والرجل يجوز له الزواج من إمرأة من أهل الكتاب لأنه مسلم وقوام على بيته وأهله وأولاده سيعتنقون دينه الإسلام مع أن الله رغب وفضل وحث على الزواج من أمة مسلمة فهي خير من مشركة للأسباب التي وضحناها سالفاً”.

كرستيانو عنده صديقة ولو ما كانت عنده صديقة افتراضاً ما ياخذك حتى لو إنت وافقت لأنه يبي صديقة ما يبي زوجة والدليل جورجينا وأنت يا عيني مسلمة ما يجوز تعيشين مع صديق لا بد من زواج وزواج المرأة المسلمة منهي عنها لسبب أن الأولاد سيعتنقون دين أبيهم طبعا من أهل الكتاب فقط وليس من الملل… — عبد اللطيف أبو حاتم (@abiiu0) June 20, 2023

وكانت ريما العنزي، قد أثارت سخرية مواقع التواصل مؤخرا بعدما تحدثت عن دورها في توتر العلاقة بين كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز.

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توتر العلاقة بين المشهورين

جاء حديث ريما العنزي، المعروفة بـ”شبيهة جورجينا”، في معرض إجابتها على سؤالٍ وردها عبر “سناب شات”، حو إن كان لها يد في توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا“.

وأجابت ريما العنزي: “لا والله مالي دخل، أنا بريئة من توتر العلاقة بين كريستيانو وجورجينا..ومالي يد فيها أبدا.. هذا أنا أصرح على سنابي“.

إشاعات

وتابعت ريما العنزي: “أي إشاعات تسمعونها أنا مالي دخل.. الشي الثاني، إذا هو حاطط عينه علي، وصار يبي الزلة على جورجينا.. لا تحطونها فيني”.

وختمت: “والله ما دريت عنهم”.

يذكر أن ريما العنزي تحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة الشبه بينها وبين “جورجينا” لزيادة عدد متابعيها بتصريحاتها المثيرة بين الحينة والأخرى.