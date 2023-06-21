بريتني سبيرز ترقص على قارب ببكيني وردي.. وشكوك حول صحتها العقلية (فيديو)

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وطن- مرت بريتني سبيرز بماضٍ صعب مع بعض أفراد عائلتها ، لكن يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام مع شقيقتها جيمي لين سبيرز.

“الفتيات المخلصات اجلسن في المنزل”

في الواقع ، في منشور حديث على انستجرام ، كشفت بريتني سبيرز أنها زارت شقيقتها الأسبوع الماضي وأن الثنائي قضيا وقتًا رائعًا معًا.

قالت بريتني في الفقرة الأولى من منشورها: “لقد كان من الرائع زيارة أختي في موقع التصوير الأسبوع الماضي.. لقد اشتقت إليكم كثيرًا”.

وتابعت بريتني: “الفتيات المخلصات يبقين في المنزل لكن من الرائع زيارة العائلة”.

زوج بريتني سبيرز

ثم غيرت المغنية العالمية الموضوع بسرعة وشرحت للجماهير أنها كانت في إجازة مع زوجها سام أصغري.

وقالت: “هذه هي إجازتي أنا وسام الأولى منذ عام. أنا محظوظة جدًا وسأقوم بدور ملكة القلوب الآن.. عادة هذا هو حق الأم الإسبانية”.

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وتابعت: “هل يجب أن أتحدث الفرنسية من الآن فصاعدا؟ لاتينية؟ برتغالي أم ألماني؟ لا أعلم لأنني لا أتحدث الإنجليزية”.

ليس أول فيديو راقص

لم يكن الفيديو هو الأول الغريب لبريتني سبيرز، فمؤخراً كانت تنشر مقاطع عبر انستجرام، مع الكثير من الرقص غير المنسق، والمُحرج نوعاً ما.

وظهرت بريتني سبيرز تتسكع مع كايد هدسون على الشاطئ، مرتديةً بيكيني وتؤدي رقصات مثيرة أمامه.

كانت بريتني تقضي إجازة في المكسيك مع صديقها ومديرها، كايد هدسون، بينما كان لا يزال زوجها سام أصغري في لوس أنجلوس، حيث ورد أنه يصوّر مشروعًا.

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معجبو بريتني قلقون على صحتها النفسية

كانت صحة سبيرز العقلية موضع تكهنات كثيرة في الأشهر الأخيرة.

كانت سابقًا في وصاية من 2008 إلى 2021، مما منح والدها ومؤسسة مالية السيطرة على شؤونها الشخصية والمالية.

قاتلت سبيرز لإنهاء الوصاية واستعادة السيطرة على حياتها، وقد حظيت معركتها باهتمام كبير من وسائل الإعلام ومعجبيها.

وكان زوجها أصغري شريكًا داعمًا لسبيرز طوال نضالاتها، وقد أصدر مؤخرًا بيانًا يؤكد أن التدخل، الذي تمّ التخطيط له بسبب المخاوف على صحة سبيرز، لم يحدث.

وأكد أيضًا أنّ سبيرز تتحكم بشكل كامل في حياتها، وستواصل اتخاذ جميع القرارات المتعلقة برعايتها بغض النظر عن الظروف.