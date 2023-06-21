الأربعاء, يونيو 21, 2023
الرئيسيةحياتنابريتني سبيرز ترقص على قارب ببكيني وردي.. وشكوك حول صحتها العقلية (فيديو)
حياتنا

بريتني سبيرز ترقص على قارب ببكيني وردي.. وشكوك حول صحتها العقلية (فيديو)

قاتلت بريتني سبيرز لإنهاء الوصاية واستعادة السيطرة على حياته وقد حظيت معركتها باهتمام كبير من وسائل الإعلام ومعجبيها

كتب رفيف عبدالله
بريتني سبيرز ترقص على القارب ببكيني وردي.. وشكوك حول صحتها العقلية (فيديو)
بريتني سبيرز
- Advertisement -

وطن- مرت بريتني سبيرز بماضٍ صعب مع بعض أفراد عائلتها ، لكن يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام مع شقيقتها جيمي لين سبيرز.

“الفتيات المخلصات اجلسن في المنزل”

في الواقع ، في منشور حديث على انستجرام ، كشفت بريتني سبيرز أنها زارت شقيقتها الأسبوع الماضي وأن الثنائي قضيا وقتًا رائعًا معًا.

قالت بريتني في الفقرة الأولى من منشورها: “لقد كان من الرائع زيارة أختي في موقع التصوير الأسبوع الماضي.. لقد اشتقت إليكم كثيرًا”.

وتابعت بريتني: “الفتيات المخلصات يبقين في المنزل لكن من الرائع زيارة العائلة”.

زوج بريتني سبيرز

ثم غيرت المغنية العالمية الموضوع بسرعة وشرحت للجماهير أنها كانت في إجازة مع زوجها سام أصغري.

وقالت: “هذه هي إجازتي أنا وسام الأولى منذ عام. أنا محظوظة جدًا وسأقوم بدور ملكة القلوب الآن.. عادة هذا هو حق الأم الإسبانية”.

- Advertisement -

وتابعت: “هل يجب أن أتحدث الفرنسية من الآن فصاعدا؟ لاتينية؟ برتغالي أم ألماني؟ لا أعلم لأنني لا أتحدث الإنجليزية”.

ليس أول فيديو راقص

لم يكن الفيديو هو الأول الغريب لبريتني سبيرز، فمؤخراً كانت تنشر مقاطع عبر انستجرام، مع الكثير من الرقص غير المنسق، والمُحرج نوعاً ما.

وظهرت بريتني سبيرز تتسكع مع كايد هدسون على الشاطئ، مرتديةً بيكيني وتؤدي رقصات مثيرة أمامه.

كانت بريتني تقضي إجازة في المكسيك مع صديقها ومديرها، كايد هدسون، بينما كان لا يزال زوجها سام أصغري في لوس أنجلوس، حيث ورد أنه يصوّر مشروعًا.

اقرأ أيضاً:

بريتني سبيرز تستعرض حجم ثدييها لمتابعيها بكل جرأة (شاهد)

معجبو بريتني قلقون على صحتها النفسية

كانت صحة سبيرز العقلية موضع تكهنات كثيرة في الأشهر الأخيرة.

المغنية بريتني سبيرز watanserb.com
بريتني سبيرز

كانت سابقًا في وصاية من 2008 إلى 2021، مما منح والدها ومؤسسة مالية السيطرة على شؤونها الشخصية والمالية.

قاتلت سبيرز لإنهاء الوصاية واستعادة السيطرة على حياتها، وقد حظيت معركتها باهتمام كبير من وسائل الإعلام ومعجبيها.

وكان زوجها أصغري شريكًا داعمًا لسبيرز طوال نضالاتها، وقد أصدر مؤخرًا بيانًا يؤكد أن التدخل، الذي تمّ التخطيط له بسبب المخاوف على صحة سبيرز، لم يحدث.

وأكد أيضًا أنّ سبيرز تتحكم بشكل كامل في حياتها، وستواصل اتخاذ جميع القرارات المتعلقة برعايتها بغض النظر عن الظروف.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بريتني سبيرز تستعرض حجم أثدائها لمتابعيها بكل جرأة (شاهد)

حياتنا

بريتني سبيرز ترقص بإثارة لرجل ليس زوجها (فيديو)

حياتنا

بريتني سبيرز تكشف ثدييها بشكل كامل احتفالاً بعيد الميلاد

حياتنا

بريتني سبيرز في خطر وقد تكون فارقت الحياة.. هذا ما لاحظه جمهورها وأرعبهم! (فيديو)

حياتنا

صور بريتني سبيرز العارية تضع أبناءها في ورطة.. هذا ما كشفه زوجها السابق وأثار غضبها!

حياتنا

خطوبة بريتني سبيرز رسمياً من حبيبها الإيراني بعد 5 سنوات من علاقتهما (شاهد)

حياتنا

مُغنّية بوب عالمية تتسبب في شجار بين عروسين رقصت عارية الصدر على المسرح

الهدهد

بينما تُجرّد مواطنيها منها الإمارات تمنح مُغنية البوب الأمريكية “بريتني سبيرز” الجنسية!

حياتنا

«» هي التي طلبت يده نجمة شهيرة تتزوج سراً من عارض أزياء إيراني يصغرها بـ12 عاماً!

حياتنا

مغنية البوب الأمريكية “بريتني سبيرز” تكشف تفاصيل نجاتها من الموت بأعجوبة

حياتنا

صّور أبرزهن “أنجلينا جولي” … نجمات فقدن عذريتهنّ في سنّ مبكّرة

حياتنا

“بريتني سبيرز” في عرضٍ مثير بملابس فاضحة بحفل توزيع جوائز Billboard

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل أنت بذكاء شيرلوك هولمز؟ لديك 3 ثوان فقط لإكتشاف الرجل المخفي في الصورة!

نيكول سعفان تطل بفستان فاضح في أحضان طارق العريان (شاهد)

فيديو ساخن وفضيحة.. زوج سيدة الفستان الأزرق يتخذ قرارا صادما

احذر.. علامات تظهر في الفم تخبرك أنك مصاب بالسكري

الجرعات الزائدة القاتلة: الرجال أكثر عرضة للموت مرتين إلى ثلاث مرات من النساء

كارول سماحة تصدم جمهورها بصورة جريئة.. رجل ينام على صدرها! (شاهد)

ريما العنزي شبيهة جورجينا تشعل مواقع التواصل بردها في حال تقدم رونالدو لخطبتها (شاهد)

بأرخص الأسعار…إليك أفضل 8 مواقع لحجز تذاكر الطيران والفنادق

مخيم صيفي لـ”عائلات الثكلى” يثير عاصفة في إسرائيل وتهديدات بتفجيره.. ما القصة؟

ماكرون يخوض تحدياً على الهواء ويشرب زجاجة بيرة في 20 ثانية فقط (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC