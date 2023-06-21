بأرخص الأسعار...إليك أفضل 8 مواقع لحجز تذاكر الطيران والفنادق

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وطن- أي شخص مهووس حقًا بالسفر لديه موقع أو موقعان مفضلان دائما ما يستخدمهما للعثور على رحلات طيران وفنادق بأرخص الأسعار.

تُعد محركات البحث عن السفر منقذًا حقيقيًا، وذلك بفضل قدرتها على تجميع جميع أسعار تذاكر الطيران أو الفنادق الممكنة في صفحة واحدة.

وإلى جانب عرض أرخص رحلات الطيران وأسعار رخيصة للفنادق، تسمح لك هذه المواقع بمشاهدة النتائج التي تريدها فقط.

وفي هذا السياق، نقدم لكم أفضل 8 مواقع على الإنترنت لحجز فنادق وتذاكر طيران بأسعار رخصية، وفقا لما كشفه موقع “viatravelers.”

KAYAK

Kayak هو واحد من أفضل المواقع الممكنة للعثور على صفقات رخيصة، بما في ذلك الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات.

تتميز المنصة بالعديد من الأدوات التي يمكن أن تساعدك في القيام بذلك، بما في ذلك تتبع الأسعار ونصائح الحجز.

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على الجانب الأيمن من شاشة البحث، ستجد خانة موجودة هناك للمساعدة في تضييق نطاق البحث بناءً على احتياجاتك. بالنسبة للرحلات الجوية، يشمل ذلك شركات طيران محددة، وعدد فترات التوقف، والحقائب.

عندما تبحث عن رحلات جوية على Kayak، يتم فتح علامة تبويب أخرى بها خيارات الفنادق في وجهتك افتراضيًا، مما يسهل العثور على كل شيء مرة واحدة.

Momondo

Momondo هو موقع آخر يساعدك في العثور على أفضل عروض الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات وعروض العطلات ومقارنتها.

إذا لاحظت أن واجهة المستخدم تشبه إلى حد كبير واجهة Kayak، فذلك لأن كلاهما من نفس الشركة. لا يوجد سوى عدد قليل من الاختلافات الوظيفية لتلبية احتياجات مختلف المسافرين.

مثل موقع Kayak، ستكون لديك خيارات على الجانب الأيسر من الشاشة للبحث عن المكونات المختلفة لرحلتك، بمجرد إجراء البحث، سيكون لديك المزيد من الخيارات للفرز والتصفية.

أكثر ما يميز هذا الموقع هو أنك سترى على الفور الأسعار المرتفعة والمنخفضة لوجهتك، حتى قبل أن تضغط على زر البحث، وهو أمر رائع للاختيار رحلة رخيصة في وقت مبكر من عملية التخطيط.

Skyscanner

Skyscanner هو موقع رائع ليس فقط للعثور على صفقات رحلات الطيران ولكن أيضًا الفنادق وتأجير السيارات. إنه يجعل عملية البحث أمرًا سهلاً باستخدام عوامل التصفية والاقتراحات المفيدة، مما يجعله على رأس قائمة مفضلات العديد من المسافرين للتخطيط لرحلة كاملة.

من خلال وظيفة Explore Everywhere، هذا الموقع مثالي للمسافرين، حيث يقوم يتقديم أفضل الوجهات للسفر إليها بناءً على السعر والراحة.

Kiwi

موقع آخر مفيد للرحلات الجوية والفنادق الرخيصة هو موقع Kiwi، وهو بديل رائع لبعض مواقع السفر المعروفة. تختلف Kiwi من حيث أنها وكالة سفر عبر الإنترنت، مما يعني أنها لن تعرض أي أسعار غير أسعارها، والتي تأتي مع إيجابياتها وسلبياتها.

تتضمن الأشياء التي يحبها المسافرون حول Kiwi سهولة عرض أرخص تواريخ الرحلة. بمجرد إدخال نقاط المغادرة والوصول، سيعرض تقويم التواريخ أدنى الأسعار لكل يوم من أيام الشهر.

يتيح لك Kiwi أيضًا “تأمين” أجرة لبضعة أيام، مع أخذ دفعة أولى صغيرة على الفور والباقي لاحقًا، والتي سيتم تعديلها إذا انخفض السعر.

ومع ذلك، هناك جوانب سلبية لعدم الحجز المباشر مع شركة طيران أو فندق، لذا تأكد من إجراء البحث.

Expedia

موقع رائع آخر لحجز الرحلات الجوية والفنادق الرخيصة هو Expedia، وهو التطبيق القديم لشركة Expedia Group Company.

يعد هذا أحد أكبر مواقع السفر في العالم، حيث يقدم باستمرار أسعارًا مخفضة لحجز تذاكر الطيران والفنادق.

هناك العديد من الخيارات المختلفة للعثور على ما يريحك، مثل “الوجهات الشعبية” و “انخفاض الأسعار” و “الإقلاع من المطار” و “التواريخ بلا حدود”.

CheapOair

بدأ موقع CheapOair كموقع يركز فقط على صفقات الرحلات الجوية ولكنه أضاف منذ ذلك الحين ميزات أخرى مثل الفنادق وتأجير السيارات أيضًا.

تعد ميزة حزم العطلات الفندقية أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام هذا الموقع.

علاوة على ذلك، إذا كنت تحتاج إلى تحديد وجهة والتواريخ – ستعرض CheapOair النتائج حسب الفندق.

يتم عرض الأسعار كمجموع للفرد، مما يسهل فرز الخيارات بناءً على ميزانيتك.

Google Flights

Google Flights هو موقع آخر يحبه العديد من المسافرين.

يحتوي الموقع على تذاكر طيران بأسعار معقولة، ويقوم كذلك بعرض بعض المفضلات بإعداد تنبيهات الأسعار وعرض الاتجاهات والتصفية حسب تفضيلاتك وإدخال وجهات متعددة.

Travelocity

ترافيلوسيتي هي وكالة سفر أخرى عبر الإنترنت. كما أنها أحد أكبر مواقع السفر في العالم وهو شركة أخرى مملوكة لشركة Expedia Group.

يتيح هذا الموقع للمسافرين العثور على أفضل عروض الرحلات الجوية والفنادق في مكان واحد.

إذا كنت تبحث عن إجازات رخيصة في جميع أنحاء العالم، فيمكنك استخدام مربعات الاختيار “إضافة رحلة طيران وفندق معًا” أو “إضافة سيارة” للعثور على صفقات شاملة لاستئجار رحلات الطيران والفنادق والسيارات، وكلها مضمنة في سعر واحد.

تقدم هذه الشركات العديد من المزايا نفسها التي توفرها المواقع المنافسة، مثل مطابقة الأسعار والإلغاء المجاني في غضون 24 ساعة.

كيف تجد أفضل العروض على الرحلات الجوية والفنادق؟

قد يكون العثور على أفضل عروض أسعار الطيران والفنادق أمرًا صعبًا في بعض الأحيان.

لكن أسهل طريقة للعثور على صفقات جيدة على تذاكر الطيران والإقامة هي البحث في مواقع السفر ذات الميزانية الأعلى تصنيفًا.

يجب عليك إعداد تنبيهات السفر الصحيحة والتأكد من حفظ نتائج البحث لمقارنة الأسعار المختلفة عبر المواقع الأخرى. من الأفضل تتبع أفضل الصفقات عند حجز الرحلات الجوية أو الفنادق، خاصةً إذا كنت تخطط لرحلات متعددة على مدار العام.

وستوفر لك هذه المواقع بعضًا من أفضل الصفقات للسفر جوا والإقامة.