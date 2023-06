اجتماع يملؤه الغبار بين أردوغان وبارزاني.. مأزق النفط وإهانة دبلوماسية (تحليل)

- Advertisement -

وطن – أصبح مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، أول زعيم أجنبي يقوم بزيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إعادة انتخابه في مايو، حيث التقى بارزاني بأردوغان في قصره في أنقرة.

وكتب بارزاني على تويتر، أنه هنأ الزعيم التركي على إعادة انتخابه، وأنهما بحثا دفع العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وتركيا، وآخر التطورات في العراق والمنطقة.

Pleased to meet with President @RTErdogan in Ankara today and congratulate him on his re-election.

We discussed advancing bilateral relations between the Kurdistan Region and Türkiye and the latest developments in Iraq and the region. pic.twitter.com/vFtaYF9QSK

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 20, 2023