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اجتماع يملؤه الغبار بين أردوغان وبارزاني.. مأزق النفط وإهانة دبلوماسية (تحليل)

تركيا أوقفت صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا التي تمر عبر خط الأنابيب الشمالي ما أثار أزمة حادة

كتب خالد السعدي
لقاء مسرور بارزاني وأردوغان
لقاء مسرور بارزاني وأردوغان في قصر الأخير بأنقرة
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وطن – أصبح مسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، أول زعيم أجنبي يقوم بزيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إعادة انتخابه في مايو، حيث التقى بارزاني بأردوغان في قصره في أنقرة.

وكتب بارزاني على تويتر، أنه هنأ الزعيم التركي على إعادة انتخابه، وأنهما بحثا دفع العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وتركيا، وآخر التطورات في العراق والمنطقة.

وتأتي الزيارة وسط استمرار الجمود بشأن تصدير النفط الخام العراقي وحكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب يمتد إلى محطات التصدير على شواطئ تركيا على البحر المتوسط.

وقال مسؤولون، إن الاجتماع الذي عقد بين وفد تركي عن الطاقة ومسؤولين عراقيين في بغداد لم يكن حاسما وإنه يلزم إجراء مزيد من المحادثات، وفق موقع المونيتور.

وقف الصادرات

وأوقفت تركيا، صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا التي تمر عبر خط الأنابيب الشمالي في 25 مارس.

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جاء ذلك بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية، أنقرة بدفع تعويضات قدرها 1.5 مليار دولار للسماح لحكومة إقليم كردستان ببيع نفطها بشكل مستقل عن بغداد بين عامي 2014 و 2018، علما بأن فتح قضية التحكيم على أساس أن المبيعات كانت خطوة غير قانونية.

ويستخدم الدخل من النفط لتغطية أجور العمالة الحكومية في إقليم كردستان، علما بأن خسائر حكومة إقليم كردستان بسبب الانقطاع قد كلفت أكثر من 2.2 مليار دولار من الإيرادات المفقودة.

وكان من المتوقع أن يستأنف التدفق في أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا وبموجب اتفاق تصدير تم التوصل إليه بين الهيئة العامة لتسويق النفط في العراق وحكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن تركيا تتمسك من أجل انتزاع التنازلات من بغداد.

وقالت مصادر دبلوماسية إقليمية مطلعة على المفاوضات، إن أنقرة قلقة من نتيجة قضية تحكيم أخرى رفعها العراق تغطي المبيعات بين 2018 وبداية هذا العام.

وتريد تركيا من العراق التخلي عن القضية كشرط مسبق لاستئناف الصادرات. وقالت مصادر دبلوماسية، تحدثت إلى المونيتور شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن فصائل مجهولة المصدر مدعومة من إيران في بغداد غير مستعدة للتعاون.

وكانت الولايات المتحدة تضغط على بغداد وأنقرة خلف الكواليس ولكن دون تأثير يذكر.

على أي حال، كان من غير المرجح حدوث انفراجة في اجتماع اليوم ، حيث إن حكومة إقليم كردستان لا تتخذ القرار.

ومع ذلك ، فقد مهد الطريق لعهد جديد من التعاون بين أردوغان والبارزاني، ويتمتع زعيم حكومة إقليم كردستان بعلاقات قوية مع وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان ، وذلك بعد سنوات طويلة من التعاون كرؤساء للمخابرات في بلدانهم.

وكان فيدان ، الذي ينحدر من أصول كردية ، في الغرفة مع أردوغان وبارزاني.

المسؤول الكردي العراقي المفضل لأردوغان هو ابن عم رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق. كرئيس لوزراء حكومة إقليم كردستان في عام 2013، ساعد في ترسيخ صفقة طاقة ضخمة مع تركيا مهدت الطريق لصادرات النفط من خلال خط الأنابيب المصمم لهذا الغرض والذي أصبح معطلاً الآن.

يتمتع الاثنان، بكيمياء قوية ودُعي الرئيس الكردي العراقي لحضور حفل تنصيب أردوغان في 3 يونيو في أنقرة، تماشياً مع البروتوكول بقدر الصداقة.

لكن هناك قبولا متزايدا في الدائرة المقربة من أردوغان، بأن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان هو صاحب السلطة الأكبر، وقالت المصادر التي أطلعت “المونيتور” إن فيدان لعب دورًا رئيسيًا في التوسط في الاجتماع.

ولا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني القوة الأكثر نفوذاً في حكومة إقليم كردستان. ويُعد الحزب الديمقراطي الكردستاني حليفًا رئيسيًا في الحملة العسكرية المستمرة لأنقرة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور ، والذي يتمركز كبار قادته في الجبال الوعرة التي تفصل تركيا عن العراق.

وتنشر تركيا الآلاف من القوات في أنحاء المنطقة الكردية العراقية وتقوم بشكل منهجي باختيار كوادر حزب العمال الكردستاني في ضربات الطائرات بدون طيار في العراق وسوريا على حد سواء.

القتال مستمر

بينما كان بارزاني يجتمع مع أردوغان ، أفادت وسائل الإعلام الموالية لحزب العمال الكردستاني أن طائرة تركية بدون طيار قتلت اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقُتلت يسرى درويش ، الرئيسة المشاركة للمجلس الإداري في القامشلي ، ونظيرها الرجل ليمان شويش مع سائقهما أثناء سفرهما في سيارة خارج البلدة المتاخمة لتركيا.

وتسمح الصداقة مع حكومة إقليم كردستان لأنقرة بإثبات أنها ليست معادية للأكراد ولكن فقط لحزب العمال الكردستاني وحلفائه المزعومين، ولعب أردوغان بهذه الورقة خلال حملته الانتخابية بمساعدة كبيرة من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

تقطع الفوائد في كلا الاتجاهين، فبالإضافة إلى كونها المنفذ الوحيد لإقليم كردستان إلى الغرب، فإن تركيا هي أيضًا قوة موازنة حيوية ضد إيران، الجار المتدخل والمميت أحيانًا لأكراد العراق.

ومع ذلك، على الرغم من كل المصالح المشتركة التي تربط أنقرة وأربيل، لم يمر مرور الكرام دون أن يلاحظ أن الألوان الثلاثة لحكومة إقليم كردستان لم تكن معروضة في الصورة الرسمية التي تظهر أردوغان وبارزاني وهما يتصافحان.

لم يكن هناك سوى علمان تركيان وخاتم الرئاسة التركي. منذ عام 2015 ، عندما ابتعد أردوغان عن محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني وضرب تحالفه الحالي مع القوميين اليمينيين المتطرفين ، اختفى العلم الكردي العراقي ، ومن المرجح أن يتراكم الغبار في خزانة القصر.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن

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