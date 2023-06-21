أفضل 6 وجهات سياحية آمنة للنساء

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وطن- بوجد في العالم بعض الوجهات السياحية التي يمكن للمراة الاستمتاع بالسفر إليها بمفردها.

خلال السنوات الأربع الماضية، تضاعف في الواقع عدد سفر المسافرات المنفردات ثلاث مرات، وكان هناك تقدم رائع في الفرص وقبول النساء اللواتي يرغبن في رؤية العالم بمفردهن.

وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يقول معظم الرجال إن أكبر مخاوف السفر لديهم هو سعر الرحلة، لكن نصف النساء يعتبرن أن السلامة هي من أهم اهتماماتهن في السفر.

وفيما يلي ست وجهات آمنة أقل شهرة للسيدات اللواتي يفضلن السفر بمفردهن، وفقا لما أورده موقع “traveloffpath“.



بونتا دل إستي، أوروغواي

تعد أوروغواي أكثر الدول أمانًا في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وواحدة من أفضل خمسين دولة في العالم، وفقًا لمؤشر السلام العالمي.

إن بطء وتيرة الحياة والاستقرار السياسي النسبي أمور من شأنها أن تجعل أوروغواي من أفضل الوجهات السياحية التي ننصحكِ بزيارتها بمفردك.



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يشار إلى “بونتا ديل إستي” أحيانًا باسم سانت تروبيز في أوروغواي. يشتهر مجتمع الشاطئ الراقي هذا بشواطئه الرائعة وشوارعه النظيفة التي تصطف على جانبيها الأزهار.

على الرغم من أنه لا يوجد شيء غير آمن بشكل خاص في العاصمة مونتيفيديو، إلا أن بونتا ديل إستي تعتبر على نطاق واسع الوجهة الأكثر أمانًا وهدوءًا في أوروجواي.

هذه المدينة الساحلية تجذب الكثير من السياح الفاخرون والمشاهير من جميع أنحاء العالم.

الدوحة، قطر

قطر هي الدولة الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط وواحدة من أكثر 25 دولة أمانًا في العالم. في حين أن قواعد اللباس متحفظة، فإن التحرش الجنسي وجرائم الشوارع منخفضة بشكل لا يصدق.

على عكس معظم المدن الكبرى، فإن الدوحة آمنة للاستكشافها ليلاً كما في النهار.

المساء هو وقت رائع للتنزه حول الكورنيش، أو مشاهدة عرض النافورة في بلاس فندوم، أو التسكع في براحة مشيرب.

علاوة على ذلك، عادةً ما تتبادر إلى الذهن دبي المجاورة أولاً للحصول على ملاذ آمن وفاخر في الخليج.

فريسكو، تكساس، الولايات المتحدة

معدلات العنف وجرائم الشوارع والتحرش كلها منخفضة للغاية في فريسكو، لذلك يمكن للمرأة التي تحب السفر أن تشعر بالراحة ليلاً أو نهارًا في هذه المدينة.



من المطاعم والمتاجر العصرية في Legacy West إلى أماكن السباحة في Limestone Quarry Park، هذه الوجهة مليئة بالمفاجآت.



كوالالمبور، ماليزيا

ماليزيا هي ثالث أكثر الدول أمانًا في آسيا، فهي من ناحية الوجهة الآسيوية الأكثر أمانًا ومن ناحية أخرى من أرخص وجهات السفر في العالم للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة.

بإعتبارها واحدة من أفضل عشرين دولة في العالم، من غير المرجح أن تتلقى المسافرات اهتمامًا غير مرغوب فيه أو مضايقات في الشارع.



كيغالي، رواندا

تعد رواندا أحد أفضل الوجهات السياحية التي يمكنكِ السفر إليها بمفردك فهي مدينة آمنة جداً لك.

والعاصمة الرواندية كيغالي هي الأكثر أمانًا في إفريقيا مع انخفاض معدلات الجريمة على الإطلاق في القارة.

في عام 2022، احتلت رواندا أيضًا المرتبة السادسة في العالم الأكثر أمانًا للمسافرين الفرديين. هذا العام، صنفت البي بي سي رواندا باعتبارها ثاني أكثر الوجهات أمانًا للنساء على وجه التحديد.

كما أنها سادس دولة من حيث المساواة بين الجنسين في العالم.

Ojochal، كوستاريكا

كوستاريكا هي الدولة الأكثر أمانًا في أمريكا الوسطى وواحدة من أكثر 40 دولة أمانًا في العالم.



ومع ذلك، يمكن أن تختلف السلامة في كوستاريكا كثيرًا بين المناطق. بعض الاماكن التي يجب تجنبها هي Quepos و Limon City و Santa Rosa de Pocosol ومعظم سان خوسيه.

تعد مدينة Ojochal والشواطئ المجاورة لها Playas Tortugas و Ventanas من أكثر الأماكن أمانًا في كوستاريكا.

كما تحتفظ مدينة Ojochal بثقافتها التقليدية ولكنها ترحب بالوافدين الجدد. ويمكن أن تصل أسعار الفيلات الكبيرة متعددة الغرف مع حمامات السباحة المطلة على الغابة إلى 175 دولارًا في الليلة.