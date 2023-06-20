يوسف حرب دعم الانقلاب وشمت بوفاة مرسي.. اكتوى بنار السيسي وهرب إلى الإمارات

- Advertisement -

عبدالله قطران (وطن)ـ رجل أعمال ومليونير مصري كان معروفاً بـ”عقيدته السيساوية” المعلنة منذ الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.. بدأ يوسف حرب حياته كرجل أعمال منذ عهد مبارك، ولم يكن يترك فرصة لربط علاقاته بأصحاب القرار حينها، وهو ما سهل له الحصول على منافع كبيرة وصلت حد تمكنه من امتلاك مساحات ضخمة من أراضي الدولة.

وبعد رحيل مبارك والانقلاب على الرئيس مرسي، تحول بطل قصتنا يوسف حرب إلى سيساوي أكثر من السيسي نفسه، واستمر يراكم الأموال من استثماراته التي استطاع تنميتها مستغلاً علاقاته وقربه من الشلة المحيطة بالسيسي.

يوسف حرب اكتوى بنار السيسي الذي أيد انقلابه

جاءت اللحظة التي تنبه فيها بعضهم لأرباح يوسف حرب الشخصية، أو ربما دخل بينهم الحسد، ليجد يوسف حرب نفسه في مرمى نيران السيسي، الذي أمر بإلقاء القبض عليه، على خلفية عمارة كبيرة يمتلكها قرب ميناء الاسكندرية ومدرسة خاصة أيضا أرادت الدولة نزع ملكيتها منه لتنفيذ مشروع يمر خلالها.

السيسي أعلن ذلك خلال كلمة له في لقاء عام قائلاً: “قلت يتقبض عليه وميخرجش إلا لما يسيب الأرض اللي استولى عليها في غفلة من الزمان”.

وبالفعل تم القبض على يوسف حرب وسجنه لمجرد أنه طالب بحقه وحاول مناطحة بعد المسؤولين في نظام السيسي، وبعد خروجه من السجن سافر إلى الإمارات في صمت حيث يقيم في دبي حاليا.

وكان فريق “متصدقش” -وهي منصة تحارب الأخبار الكاذبة والمضللة- كشف قبل أيام عن هوية الرجل وقصته، وكيف استولى نظام السيسي على ممتلكاته.

- Advertisement -

وبحسب ما ذكرته المنصة عبر حسابها الرسمي بتويتر، فإن الرجل المقصود، الذي أمر السيسي بالقبض عليه يدعى “يوسف مصطفى حرب”.

تقول الرواية الرسمية على لسان السيسي ووزير النقل، المهندس كامل الوزير، إن الحكومة منحت الأرض لـ”حرب” حق انتفاع، لكنه قام بإصدار أوراق حوّلت الأرض إلى ملكية خاصة.

📌 خلال كلمته أثناء افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أمر بإلقاء القبض على أحد المواطنين، كان يمتلك عمارة في حرم الميناء، مضيفًا: "قلت يتقبض عليه وميخرجش إلا لما يسيب الأرض". @AlsisiOfficial

❓الرئيس #السيسي قال إن "المواطن… pic.twitter.com/Hxza5DcVvA — متصدقش (@matsda2sh) June 17, 2023

وهو ما نفاه يوسف حرب وقتها وأثبت صحة أوراقه بالأدلة والوثائق، لكن ذلك لم يفيده في شيء.

ومع رفض يوسف حرب الإخلاء، اقتحمت قوات الأمن المدرسة والعمارة. وفي مايو 2020، أصدرت محكمة مينا البصل الجزئية حكماً بحبس “حرب” 6 أشهر.

هدموا مدرسته واستولوا على عمارته وسجنوه.. ما القصة؟#مزيد pic.twitter.com/oAgfanuoFB — مزيد – Mazid (@MazidNews) June 19, 2023

سخرية وتشفي وقليل من التعاطف

لكن أكثر ما غلب على التعليقات وردود الأفعال في قصة يوسف حرب، هو حالة السخرية والتشفي التي جاءت في معظمها تجاه الرجل، الذي يقول أصحابها إنه لم تنفعه “كل سنوات التطبيل ومسح الأجواخ التي مارسها كغيره من السيساوية” حسب وصفهم.

وفي هذا السياق تساءل الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان، بالقول: هل هناك أي جهة أو شخص أو برلمان أو صحيفة في مصر سألت السيسي ما هي صلاحياته ليأمر باعتقال مواطن بلا تهمة ؟ وبدون إذن القضاء؟”

كما يتساءل سلطان ايضا: “هل هناك أي صحيفة أو قناة فضائية مصرية اهتمت بأن تجري تحقيقا لتقصي حقيقة الرجل مالك عقار الميناء ، الذي تحدث عنه السيسي أول أمس ، وقال أنه أمر بسجنه حتى يتنازل عن ملكية العقار؟”

ويضيف الكاتب المصري: “هل هناك أي جهة قضائية من نائب عام فصاعدا شرحت للناس كيف يأمر الرئيس بسجن مواطن دون رجوع للقضاء ، هل شرح النائب العام للرأي العام لماذا تم اعتقال هذا الرجل الذي تحدث عنه رئيس الدولة ؟”

هل هناك أي صحيفة أو قناة فضائية مصرية اهتمت بأن تجري تحقيقا لتقصي حقيقة الرجل مالك عقار الميناء ، الذي تحدث عنه السيسي أول أمس ، وقال أنه أمر بسجنه حتى يتنازل عن ملكية العقار ؟ هل هناك أي جهة قضائية من نائب عام فصاعدا شرحت للناس كيف يأمر الرئيس بسجن مواطن دون رجوع للقضاء ، هل شرح… — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 17, 2023

يوسف حرب يسخر من مرسي

وهذا أحد المغردين ويحمل اسم “سمير”، غرد بصورة لبوست قديم نشره يوسف حرب وكان يسخر فيه من الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وعلق “سمير” على صورة البوست القديم قائلا: “صاحب البوست هو يوسف حرب صاحب مدارس علوم المستقبل وعقار الورديان اللي السيسي اتكلم عنه من يومين.. سبحان الله !”

صاحب البوست هو يوسف حرب صاحب مدارس علوم المستقبل وعقار الورديان اللي السيسي اتكلم عنه من يومين!

سبحان الله

في التعليقات قصة العقار وبوستات أخري للأخ يوسف

منقول pic.twitter.com/EsolqadQ4w — sameer (@istanmol) June 18, 2023

أما المغرد باسم “خالد فيرى” فقال إن ما حصل هو مهزلة قانونية تسببت فيها الدولة.

مضيفاً: “عقار ميناء الإسكندرية الشهير بعقار المكس هو عقار ضخم و فيه مدرسة خاصة و حمامات سباحة و وحدات سكنية و الموضوع باختصار من سنتين و السيسي و كامل الوزير بيحاولوا يثبتوا على المالك أي تزوير أو أي شيء علشان يستولوا عليه مفيش فايدة الراجل اوراقه كلها سليمة مليون في المائة..”

عقار ميناء الإسكندرية الشهير بعقار المكس هو عقار ضخم و فيه مدرسة خاصة و حمامات سباحة و وحدات سكنية و الموضوع باختصار من سنتين و السيسي و كامل الوزير بيحاولوا يثبتوا على المالك أي تزوير أو أي شيء علشان يستولوا عليه مفيش فايدة الراجل اوراقه كلها سليمة مليون في الماية pic.twitter.com/cGhbAuWkei — خَــالِـدْ (@_Drkhalid_) June 17, 2023

ويقول خالد في تغريدة أخرى حول نفس الموضوع: “المهم السيسي لما مالقاش حل مع الراجل امر باعتقاله و قالهم مايطلعش من المعتقل الا اما يتنازل عنها.”

وتابع “ومش بس كده دول اخدوا الفلوس اللي الناس دفعتهاله في الوحدات السكنيه و لما اتنازل ضمها لأملاك المينا و سماها عمارة تحيا مصر .. و سلملي ع الحقبة السودا اللي احنا عايشينها”.

المهم السيسي لما مالقاش حل مع الراجل امر باعتقاله و قالهم مايطلعش من المعتقل الا اما يتنازل عنها و مش بس كده دول اخدوا الفلوس اللي الناس دفعتهاله في الوحدات السكنيه و لما اتنازل ضمها لأملاك المينا و سماها عمارة تحيا مصر ..

و سلملي ع الحقبة السودا اللي احنا عايشينها pic.twitter.com/JJZp41V6CC — خَــالِـدْ (@_Drkhalid_) June 17, 2023

وعلق آخر بتغريدة ساخرة على صورة البروفايل الخاصة بحساب يوسف حرب على فيسبوك، ليقول: “شوفت اكونت يوسف حرب اللي السيسي سجنه وطمع فيه تحسه حساب اسلام بحيري و بيشرّ علمنه و دلوقتي بيقول خلاص كفايه كلام مش ناقص مشاكل تاني.”

وتساءل:”يا تري لو كان حد اخواني داس بس علي طرف جزمته كانت درجة الصياح هتكون كم ديسيبيل؟ الخلاصه ان فيه فئة من الشعب تكوينها بيسمح ان اللي زي سيسو يبرطع براحته”.