هدف عالمي لبوكايو ساكا لاعب أرسنال في شباك مقدونيا الشمالية (شاهد)

- Advertisement -

وطن- سجل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا صاحب ال21 عاماً لاعب نادي أرسنال، هدفاً عالمياً على الطاير مع منتخب بلاده، داخل شباك مرمى مقدونيا الشمالية في تصفيات اليورو 2024.

وأحرز لاعب أرسنال ساكا الهدف العالمي بعد استلامه الكرة من مسافة بعيدة، ليراوغ بعدها مدافعي فريق الخصم مقدونيا الشمالية. ليسددها على الطاير في الزاوية اليسرى داخل شباك المرمى.

وبعمره 21 عاماً و287 يوماً، أصبح الإنجليزي بوكايو ساكا أصغر لاعب وأول لاعب من نادي أرسنال (المدفعجية)، يسجل هاتريك لمنتخب إنجلترا للرجال. منذ ثيو والكوت الذي سجل في عمر 19 عاماً و187 عاماً ضد كرواتيا في سبتمبر عام 2008.

وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز الكاسح والعريض على نظيره مقدونيا الشمالية بسباعية نظيفة دون مقابل.

كما وسجل أهداف منتخب إنجلترا، هاتريك بوكايو ساكا في الدقائق 38 و47 و51. وهاري كين في الدقيقة ال29 وال73 من ركلة جزاء، وماركوس راشفورد في الدقيقة ال45. وكالفين فيليبس في الدقيقة ال64.

وكان منتخب إنجلترا متفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، أمام منافسه مقدونيا الشمالية، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%.

The England Player of the Match connected by @EE ? 🥁

فيما لم يسدد الفريق المنافس مقدونيا الشمالية أي تسديدة على شباك مرمى إنجلترا، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 32%.

ويتصدر منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، جدول ترتيب دور مجموعات تصفيات بطولة اليورو 2024. برصيد 12 نقطة. ويليه منتخب أوكرانيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

Honoured to have scored the first hat-trick of my career! Important steps taken towards qualification 🙏🏿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #GodsChild pic.twitter.com/DjBgToGXvd

— Bukayo Saka (@BukayoSaka87) June 19, 2023