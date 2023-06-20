الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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رياضة

هدف عالمي لبوكايو ساكا لاعب أرسنال في شباك مقدونيا الشمالية (شاهد)

بوكايو ساكا يصبح أصغر وأول لاعب من نادي يسجل هاتريك مع منتخب بلاده في تصفيات اليورو 2024

كتب فارس أبو شيحة
هدف عالمي لبوكايو ساكا
هدف عالمي لبوكايو ساكا
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وطن- سجل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا صاحب ال21 عاماً لاعب نادي أرسنال، هدفاً عالمياً على الطاير مع منتخب بلاده، داخل شباك مرمى مقدونيا الشمالية في تصفيات اليورو 2024.

وأحرز لاعب أرسنال ساكا الهدف العالمي بعد استلامه الكرة من مسافة بعيدة، ليراوغ بعدها مدافعي فريق الخصم مقدونيا الشمالية. ليسددها على الطاير في الزاوية اليسرى داخل شباك المرمى.

هدف عالمي لبوكايو ساكا

وبعمره 21 عاماً و287 يوماً، أصبح الإنجليزي بوكايو ساكا أصغر لاعب وأول لاعب من نادي أرسنال (المدفعجية)، يسجل هاتريك لمنتخب إنجلترا للرجال. منذ ثيو والكوت الذي سجل في عمر 19 عاماً و187 عاماً ضد كرواتيا في سبتمبر عام 2008.

وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز الكاسح والعريض على نظيره مقدونيا الشمالية بسباعية نظيفة دون مقابل.

كما وسجل أهداف منتخب إنجلترا، هاتريك بوكايو ساكا في الدقائق 38 و47 و51. وهاري كين في الدقيقة ال29 وال73 من ركلة جزاء، وماركوس راشفورد في الدقيقة ال45. وكالفين فيليبس في الدقيقة ال64.

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بوكايو ساكا
بوكايو ساكا

مباراة منتخب إنجلترا ومقدونيا الشمالية

وكان منتخب إنجلترا متفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، أمام منافسه مقدونيا الشمالية، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%.

فيما لم يسدد الفريق المنافس مقدونيا الشمالية أي تسديدة على شباك مرمى إنجلترا، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 32%.

لاعب أرسنال ساكا
لاعب أرسنال ساكا

ترتيب منتخب إنجلترا في تصفيات اليورو 2024

ويتصدر منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، جدول ترتيب دور مجموعات تصفيات بطولة اليورو 2024. برصيد 12 نقطة. ويليه منتخب أوكرانيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

كما وجاء منتخب إيطاليا في المركز الثالث. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع رابع جدول الترتيب مقدونيا الشمالية بنفس الرصيد من النقاط، فيما تذيل منتخب مالطا الترتيب بدون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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