هبوط مضطرب لطائرة حجاج إندونيسيين.. قصة فيديو أثار ضجة

- Advertisement -

وطن – أثيرت ضجة في الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو قيل إنه يُظهر هبوطاً اضطرارياً مضطرباً لطائرة حجاج إندونيسيين في مطار إيرانيّ ثم نزولهم منها سالمين، وذلك تزامنا مع بدء توافد الحجاج المسلمين من كافة أنحاء العالم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

ويُصوّر الجزء الأول من الفيديو ما يبدو أنّها طائرة تجنح يميناً ويساراً ثم ترتطم بالمدرج مرارا، في حين يُظهر الجزء الثاني نزول ركاب من طائرة على نحو طارئ.

وقال نشطاء تداولوا مقطع الفيديو، إنّه يُظهر “طائرة حجاج بيت الله من إندونيسيا تسقط بالمطار في إيران”، وقد حظي هذا المنشور بآلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن لم تنشر أي وسيلة إعلامية أو منصة إخبارية، معلومات عن سقوط أو هبوط اضطراري لطائرة حجاج إندونيسيّة.

حقيقة الفيديو

وأرشد التفتيش باستخدام كلمات “طائرة/ إندونيسية / سقوط/ حجاج”، إلى تقرير كانت قد أصدرته هيئة مكافحة الإشاعات السعوديّة في يوليو من العام الماضي تنفي فيه صحّة هذا الخبر نفسه.

الفيديو المنتشر عن لحظة سقوط طائرة حجاج إندونيسية في إيران غير صحيح ومعدل رقمياً, والفيديو تم إقتصاصه من احدى العاب محاكاة الطيران او "Flight Simulator".https://t.co/jjlUTczBHI pic.twitter.com/K21CagLgRK — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) July 3, 2022

- Advertisement -

وقالت خدمة التحقق في وكالة فرانس برس، إنّ الجزء الأول يُظهر عدم معقولية الفيديو، فالطائرة ترتطم يميناً ويساراً بالأرض ولا تتضرّر أو تشتعل فيها النيران، ما يعني أن الفيديو معدّ رقمياً وليس حقيقياً.

وسبق أن انتشر الفيديو في سياق مضلّل آخر، فقد نُشر للمرة الأولى في مايو 2020، على قناة بموقع يوتيوب تنشر محاكاة لرحلات الطيران، وقد أوضح ناشره آنذاك – قبل أن يعود ويحذفه – أن الفيديو مجرّد محاكاة وأنه ليس حقيقياً.

وتنتشر على موقع يوتيوب عشرات المقاطع المشابهة، يشير معدّوها إلى أنّها معدّة رقمياً على سبيل الترفيه أو محاكاة رحلات أو حوادث، لكنّها قد تنتشر بعد ذلك في سياقات مضلّلة.

في حين يُظهر الجزء الثاني من الفيديو، ما يبدو أنه نزول ركاب من طائرة بعد هبوط اضطراري، فالتفتيش عنه على محركات البحث يظهر أنه منشور في تغريدة حول حادث تعرّضت له طائرة وقع في مطار أصفهان في إيران.

وتُظهر مشاهد مصوّرة من زاوية أخرى أن الطائرة إيرانية وليست إندونيسية، كُتب عليها بالحرف الفارسي وعليها العلم الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أن الحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، حدث في الخامس من يناير من العام 2022.

وتواصل السعودية استقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة استقبلت أكثر من مليونَي حاج، قادمين من أكثر من 160 دولة حول العالم.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عبر حسابها الرسمي، فيلمًا سينمائيًّا ترحيبيًّا بضيوف الرحمن، تزامنًا مع قُرب توجه الحجاج للمشاعر المقدسة استعدادًا لأداء مناسك الحج.

وافتتح الوزير الفيلم الترحيبي بكلمة قال فيها: “بعد أيام قليلة سيصدح بتلك التلبية العظيمة ملايين المسلمين من كل أقطار العالم، مؤكدًا أن المملكة – حكومة وشعبًا – تتشارك قدسية تأدية هذه الفريضة، وتسهيلها لكل ضيوف الرحمن، وترحب بهم في أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ”.