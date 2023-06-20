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مي عمر برفقة جراح تجميل شهير متخصص بنفخ الصدور.. هل عقدت العزم؟ (شاهد)

تتركز عمليات إيفانتشوك الذي ظهرت مي عمر برفقته على الوجه والصدر والجسم وتتراوح أسعارها ما بين 3 ألاف إلى 25 ألف دولار

كتب رفيف عبدالله
مي عمر برفقة جراح تجميل شهير متخصص بنفخ الصدور.. هل عقدت العزم؟
مي عمر
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وطن- أثارت الفنانة المصرية مي عمر، شكوكاً حول نيتها للخضوع لعملية تجميل في مناطق حساسة من جسدها، بعد ظهورها مع طبيب المشاهير المختص بذلك.

نفخ وشد ونحت!

ونشرت مي عمر صورتين لها عبر خاصية الستوري على انستجرام، برفقة الطبيب الشهير د. مكسيم ايفانتشوك، المتخصص بنفخ الصدر ونحت الجسم وغيرها.

وظهرت مي عمر في الصورة مع الطبيب مكسيم ايفانتشوك، وهي تمسك بباقة ورود بيضاء ضخمة، معقبة: “شكراً لك على الدعوة”.

مي عمر
لم تتبين سبب زيارة مي للطبيب الشهير
مي عمر
غير الطبيب الشهيرة حياة الآلاف

وتتركز عمليات إيفانتشوك على الوجه والصدر والجسم، وتتراوح أسعارها ما بين 3 ألاف إلى 25 ألف دولار.

وتساءل المتابعون ما هي طبيعة العملية التي قد تجريها مي عمر لدى هذا الطبيب.

احتفال خاص

في سياق آخر، جمعت مي عمر برفقة زوجها المخرج محمد سامي، عدداً من النجوم في سهرة مميزة، احتفالاً بنجاحاتهم في رمضان الماضي.

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مي عمر
مي برفقة ليلي أحمد زاهر
مي عمر
احتفال عدد من النجوم بنجاحاتهم

ونشرت مي عمر لقطات من السهرة التي حضرها كل من إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد. وأيضاً نيللي كريم، وأحمد زاهر وابنته ليلى. وإدوارد وخالد سليم وغيرهم.

مي عمر
استضافت مي وزوجها الحفلة
مي عمر
صورة جماعية للفنانين في منزل محمد سامي ومي

هذا وستبدأ مي عمر بتصوير دورها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، بعد إجازة عيد الأضحى.

“نعمة الأفوكاتو”

ومن المقرر عرض المسلسل في السباق الدرامي الرمضاني القادم.

ومسلسل “نعمة الافوكاتو”: من بطولة كلٍّ من مي عمر وأحمد زاهر وسلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

وشاركت مي عمر في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “علاقة مشروعة”، الذى تعاونت فيه مع الفنان ياسر جلال.

فيلم “هارلي”

أما آخر أعمال مي عمر، فهو فيلم “هارلي” من بطولة محمد رمضان ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد سمير، وتأليف زوجها محمد سامي.

وتدور القصة حول عالم الإدمان والمخدرات، حيث تتورط الشخصية الرئيسية “هارلي” مع إحدى العصابات، وتدخل في معارك شرسة.

وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، وتصدّر قائمة الأكثر بحثاً على محرك جوجل في مصر، إلا أنه أثار جدلاً واسعاً بسبب بعض الأزمات التي رافقت تصويره وعرضه.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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