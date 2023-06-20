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حياتنا

مفتخرة بمشاهدها المُخلة.. إلهام شاهين تتمنى الموت على هذه الوضعية

الفنانة المصرية تحدثت في مواضيع كثيرة على هامش تكريمها بمهرجان جربة، من القومية العربية إلى شغفها بالفن والسينما وصولا لأمنيتها التي لم تتحقق في عالم الدراما المصرية

كتب فهمي الورغمي
مفتخرة بمشاهدها المُخلة.. إلهام شاهين تتمنى الموت على هذه الوضعية
إلهام شاهين
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وطن- فجّرت الفنانة المصرية “إلهام شاهين” موجة جدل واسعة، بعد إدلائها بتصريحات جريئة ومستفزة على هامش تكريمها بمهرجان جربة (التونسية) للسينما العربية.

وفي غضون ساعات قليلة تصدّرت إلهام الترند في مصر خاصة بعد حديثها عن تصورها لموتها وموقفها من الفن والتمثيل.

تصريحات إلهام شاهين في مهرجان جربة بتونس

ونقلت صحف مصرية عن الفنانة صاحبة الـ 62 عاماً، قولها “محظوظة إن ربنا خلقني فنانة. عشت 101 شخصية وأنا بحب الفن”.

وتحدثت إلهام شاهين عن عشقها للفن والتمثيل قائلة “فلوسي بصرفها على السينما ولو السينما خدتها مش زعلانة عليها. أنا شبعت تمثيل”.

وبشكل لافت صرّحت إلهام شاهين: “واثقة اني هموت وأنا بمثل وده شئ يسعدني”.

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أفضل الأفلام لدى إلهام شاهين

قالت الفنانة المصرية “من أقرب الأفلام لقلبي “سوق المتعة” و “يا دنيا يا غرامي” وأعتز بهما لأن بهما رسالة جريئة ومهمة”.

هذا وأعربت شاهين عن أمنيتها تقديم شخصية “حتشبسوت”، أول حاكمة مصرية في التاريخ.

وفي السياق تحدثت عن اتفاقها مع المخرج الراحل يوسف شاهين في تقديم شخصية “حتشبسوت”، ولكنه كان منشغلا في تصوير فيلم “هي فوضى” ثم توفاه الله.

تطرقت إلهام شاهين كذلك إلى ما يتعرض له أبناء/بنات جيلها من استبعاد وإقصاء وقالت: “هناك استبعاد لكثير من فناني جيلها وأن هذا جهل بقيمة الأشخاص”.

وعلى هامش حديثها عن رجالات وشخصيات الزمن الجميل، عبرت شاهين عن حبها للمخرج مجدي أحمد على والمخرج عمر عبد العزيز. وأوضحت أن المخرج ذو الشخصية القوية لا يقوم بالصياح أثناء التصوير.

الفنانة المصرية إلهام شاهين
الفنانة المصرية إلهام شاهين

“التمثيل أثر في حياتي الشخصية”

قالت إلهام شاهين “مشكلتي إني بتقمص الشخصية بشكل مبالغ فيه وهذا يؤثر في حياتي الشخصية”.

وأضافت: “كدت أتعرض للموت حينما قدمت مسرحية كاليجولا مع الفنان نور الشريف، إذ إن نور كان قد اندمج بصورة غير طبيعية في نهاية العرض، وقام بالضغط على رقبتي لدرجة أن وجهي قد تغير لونه، وخرجت من تحت يده بأعجوبة”.

وعلى غرار تألقها في عالم الفن والتمثيل، أكدت شاهين أنها من المؤمنات بالقومية العربية وأنها من محبيها وتربت عليها.

ويشار هنا إلى أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين الفنية هو مشاركتها ببطولة مسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض في أبريل 2022، وشاركها البطولة منة شلبي وأحمد صلاح السعدني وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

مشاركة إلهام شاهين بمهرجان جربة في تونس

كانت النجمة المصرية إلهام شاهين من أبرز الفنانات العربيات اللواتي شاركن في مهرجان جربة السينمائي الدولي في دورته الثانية، الذي تحتضنه “جزيرة الأحلام التونسية” في الفترة 18-24 يونيو الجاري.

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، وحبها لتونس وشعبها، ودعمها للثقافة والفنون العربية، وخاصة السينما، التي تعتبر من أهم وسائل التواصل والتعبير عن هوية الأمة.

إلهام شاهين
إلهام شاهين بمهرجان جربة في تونس

كما حرصت إلهام شاهين على نشر صور لها على حسابها على موقع “انستجرام“، تظهر فيها مع بعض الفنانين المصريين والتونسيين، وأثناء جولتها السياحية في جزيرة جربة وجزيرة الأحلام.

إلهام شاهين
مشاركة إلهام شاهين بمهرجان جربة في تونس

وقد لاقت مشاركة إلهام شاهين في المهرجان استحسانًا وإعجابًا من قبل الجمهور والنقاد، الذين أشادوا بإسهاماتها في تطوير السينما المصرية والعربية، ودورها في نشر الثقافة والفكر الإبداعي، وموقفها المتمرد من كل ما يقف في طريق حرية التعبير والإبداع.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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