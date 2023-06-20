مفتخرة بمشاهدها المُخلة.. إلهام شاهين تتمنى الموت على هذه الوضعية

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وطن- فجّرت الفنانة المصرية “إلهام شاهين” موجة جدل واسعة، بعد إدلائها بتصريحات جريئة ومستفزة على هامش تكريمها بمهرجان جربة (التونسية) للسينما العربية.

وفي غضون ساعات قليلة تصدّرت إلهام الترند في مصر خاصة بعد حديثها عن تصورها لموتها وموقفها من الفن والتمثيل.

تصريحات إلهام شاهين في مهرجان جربة بتونس

ونقلت صحف مصرية عن الفنانة صاحبة الـ 62 عاماً، قولها “محظوظة إن ربنا خلقني فنانة. عشت 101 شخصية وأنا بحب الفن”.

وتحدثت إلهام شاهين عن عشقها للفن والتمثيل قائلة “فلوسي بصرفها على السينما ولو السينما خدتها مش زعلانة عليها. أنا شبعت تمثيل”.

الهام شاهين: سعيدة إن ربنا خلقني فنانة واللي بيحب الفن نغفر له! pic.twitter.com/VSo9jleJSe — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 20, 2023

وبشكل لافت صرّحت إلهام شاهين: “واثقة اني هموت وأنا بمثل وده شئ يسعدني”.

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أفضل الأفلام لدى إلهام شاهين

قالت الفنانة المصرية “من أقرب الأفلام لقلبي “سوق المتعة” و “يا دنيا يا غرامي” وأعتز بهما لأن بهما رسالة جريئة ومهمة”.

#إلهام_شاهين: أنا محظوظة إن ربنا خلقني فنانة pic.twitter.com/WvplM2erWH — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 20, 2023

هذا وأعربت شاهين عن أمنيتها تقديم شخصية “حتشبسوت”، أول حاكمة مصرية في التاريخ.

وفي السياق تحدثت عن اتفاقها مع المخرج الراحل يوسف شاهين في تقديم شخصية “حتشبسوت”، ولكنه كان منشغلا في تصوير فيلم “هي فوضى” ثم توفاه الله.

تطرقت إلهام شاهين كذلك إلى ما يتعرض له أبناء/بنات جيلها من استبعاد وإقصاء وقالت: “هناك استبعاد لكثير من فناني جيلها وأن هذا جهل بقيمة الأشخاص”.

كشفت الفنانة إلهام شاهين إنها كانت على وشك تقديم شخصية الملكة حتشبسوت في فيلم سينمائي ولكن الفرصة ضاعت بوفاة المخرج يُوسُف شاهين

#إلهام_شاهين #فن #مصر pic.twitter.com/vVU4xroWZs — تطبيق زاجل (@AppZagel) June 20, 2023

وعلى هامش حديثها عن رجالات وشخصيات الزمن الجميل، عبرت شاهين عن حبها للمخرج مجدي أحمد على والمخرج عمر عبد العزيز. وأوضحت أن المخرج ذو الشخصية القوية لا يقوم بالصياح أثناء التصوير.

“التمثيل أثر في حياتي الشخصية”

قالت إلهام شاهين “مشكلتي إني بتقمص الشخصية بشكل مبالغ فيه وهذا يؤثر في حياتي الشخصية”.

وأضافت: “كدت أتعرض للموت حينما قدمت مسرحية كاليجولا مع الفنان نور الشريف، إذ إن نور كان قد اندمج بصورة غير طبيعية في نهاية العرض، وقام بالضغط على رقبتي لدرجة أن وجهي قد تغير لونه، وخرجت من تحت يده بأعجوبة”.

الممثلة المصرية #إلهام_شاهين تتجوّل في أزقة "جزيرة الأحلام" بمناسبة حلولها ضيفة على مهرجان جربة للسينما العربية #سينما #تونس pic.twitter.com/w1fkikdksn — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) June 20, 2023

وعلى غرار تألقها في عالم الفن والتمثيل، أكدت شاهين أنها من المؤمنات بالقومية العربية وأنها من محبيها وتربت عليها.

ويشار هنا إلى أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين الفنية هو مشاركتها ببطولة مسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض في أبريل 2022، وشاركها البطولة منة شلبي وأحمد صلاح السعدني وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

الهام شاهين: واثقة أني هموت وأنا بمثّل، ودا شيء يسعدني". pic.twitter.com/MA0TwbGK8Q — Celebs Arabic (@CelebsArabic) June 20, 2023

مشاركة إلهام شاهين بمهرجان جربة في تونس

كانت النجمة المصرية إلهام شاهين من أبرز الفنانات العربيات اللواتي شاركن في مهرجان جربة السينمائي الدولي في دورته الثانية، الذي تحتضنه “جزيرة الأحلام التونسية” في الفترة 18-24 يونيو الجاري.

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، وحبها لتونس وشعبها، ودعمها للثقافة والفنون العربية، وخاصة السينما، التي تعتبر من أهم وسائل التواصل والتعبير عن هوية الأمة.

View this post on Instagram A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)

كما حرصت إلهام شاهين على نشر صور لها على حسابها على موقع “انستجرام“، تظهر فيها مع بعض الفنانين المصريين والتونسيين، وأثناء جولتها السياحية في جزيرة جربة وجزيرة الأحلام.

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وقد لاقت مشاركة إلهام شاهين في المهرجان استحسانًا وإعجابًا من قبل الجمهور والنقاد، الذين أشادوا بإسهاماتها في تطوير السينما المصرية والعربية، ودورها في نشر الثقافة والفكر الإبداعي، وموقفها المتمرد من كل ما يقف في طريق حرية التعبير والإبداع.