مسؤول سعودي لقناة إسرائيلية: هذه شروطنا للتطبيع ولا حاجة للمبادرة العربية!

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وطن – كشف مصدر في العائلة المالكة السعودية، أن بلاده لا تنوي التراجع عن مطالبها من واشنطن في سياق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، موضحا أنها في هذه المرحلة تضع ضمانات الأمن في مقدمة الأولويات.

وقال المصدر في العائلة السعودية المالكة في تصريحات لقناة “كان11″ الإسرائيلية:” إن الرياض لا تنوي التراجع عن أي من المطالب التي قدموها للأمريكيين (في سياق الأمن السعودي) مقابل التطبيع مع إسرائيل”.

דיווחנו ב-#חדשותהערב – גורם במשפחה המלוכה הסעודית שמשוחח עם כאן חדשות אומר כי בריאד לא מתכוונים לסגת מאף אחת מהדרישות שהציגו לאמריקנים (בהקשר של ביטחון סעודיה) בתמורה לנרמול עם ישראל 15>> pic.twitter.com/5rUpoNOyW8 — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) June 19, 2023

وبحسب المسؤول السعودي نفسه الذي تحدث لمراسل القناة “روعي كاس”، فإن الأولوية القصوى للمملكة هذه الأيام هي ضمان أمنها ، وبالتالي تم تقديم نفس المطالب للأمريكيين (ضمانات أمنية ، وضوء أخضر لصفقات أسلحة متطورة ، وضوء أخضر لبرنامج نووي سعودي).

לדברי אותו גורם סעודי, הדבר שעומד בראש סדר העדיפויות של הממלכה בימים אלה הוא להבטיח את ביטחונה ולכן הוצגו אותן דרישות לאמריקנים (ערובות ביטחוניות, אור ירוק לעסקאות נשק מתקדם ואור ירוק לתכנית גרעין סעודית). 25>> — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) June 19, 2023

وعبر المصدر في العائلة المالكة عن اعتقاده بأنه لا يرى احتمالًا كبيرًا أن تكون الإدارة الحالية في واشنطن (إدارة بايدن) ، قادرة على الاستجابة للمطالب السعودية ، نظرًا للضعف الذي تظهره داخل الولايات المتحدة وخارجها.

אותו גורם סעודי גם אומר לנו שהוא לא רואה היתכנות גדולה לכך שהממשל הנוכחי בוושינגטון, ממשל ביידן, יוכל להיענות לדרישות הסעודיות*, ברקע החולשה שהוא מפגין גם בתוך ארצות הברית וגם מחוצה לה. 35>> — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) June 19, 2023

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تنفيذ جزئي لمباردة السلام العربية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية ، ألمح المصدر من العائلة المالكة إلى أنه إذا تم تنفيذ المطالب الثلاثة ، فستكون المملكة أكثر مرونة ، ولكن لن تستسلم تمامًا.

באשר לסוגיה הפלסטינית ולסיפור יוזמת השלום הערבית, אותו גורם סעודי שמשוחח איתנו רומז שאם וכאשר שלוש הדרישות ייושמו, אז הממלכה תוכל יותר להתגמש, אך ממש לא לוותר לגמרי. 45 >> — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) June 19, 2023

وفي هذا السياق أيضا، قال المسؤول السعودي من العائلة المالكة: “يجب أن نعطي الفلسطينيين شيئا ، شيئا في شكل كيان ، شيئا في شكل السيطرة على القدس الشرقية ، حتى لو كان ذلك في البداية تنفيذا جزئيا وليس تنفيذا كاملا لمبادرة السلام العربية”.

"חייבים לתת לפלסטינים משהו, משהו בדמות יישות, משהו בדמות שליטה במזרח ירושלים, גם אם יהיה מדובר בהתחלה ביישום חלקי ולא מלא של יוזמת השלום הערבית", דברי הגורם הסעודי. 55 << — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) June 19, 2023

التتطبيع السعودي-الإسرائيلي بعيد المنال!

يأتي هذا الموقف السعودي في وقت قال فيه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في مقابلة مع صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، جرت مطلع الأسبوع إن “التطبيع مع الرياض بعيد المنال؛ لأنه سيتوقف على معالجة التوتر بين الرياض وواشنطن”.

وأضاف: “نعتقد أن الاتفاق السعودي الأمريكي هو مقدمة لأي اتفاق سلام إسرائيلي مع الرياض، فتقديرنا أن فرصة تحقيقه لن تكون كبيرة”.

وعن سبب عدم قبول الرياض للتطبيع حتى الآن، أفاد مصدر مطلع بأن الرياض تضع قبول التطبيع في مقابل تأييد الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني، في حين عبرت إسرائيل عن مخاوفها من أي مقايضة من هذا القبيل، حسبما أوردت وكالة “رويترز“.