الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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الهدهد

مسؤول سعودي لقناة إسرائيلية: هذه شروطنا للتطبيع ولا حاجة للمبادرة العربية!

المسؤول السعودي من العائلة المالكة تنازل عن التنفيذ الكامل لمباردة السلام العربية مقابل التطبيع مع إسرائيل

كتب سالم حنفي
شروط السعودية مقابل التطبيع
الرياض تضع قبول التطبيع في مقابل تأييد الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني
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وطن – كشف مصدر في العائلة المالكة السعودية، أن بلاده لا تنوي التراجع عن مطالبها من واشنطن في سياق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، موضحا أنها في هذه المرحلة تضع ضمانات الأمن في مقدمة الأولويات.

وقال المصدر في العائلة السعودية المالكة في تصريحات لقناة “كان11″ الإسرائيلية:” إن الرياض لا تنوي التراجع عن أي من المطالب التي قدموها للأمريكيين (في سياق الأمن السعودي) مقابل التطبيع مع إسرائيل”.

وبحسب المسؤول السعودي نفسه الذي تحدث لمراسل القناة “روعي كاس”، فإن الأولوية القصوى للمملكة هذه الأيام هي ضمان أمنها ، وبالتالي تم تقديم نفس المطالب للأمريكيين (ضمانات أمنية ، وضوء أخضر لصفقات أسلحة متطورة ، وضوء أخضر لبرنامج نووي سعودي).

وعبر المصدر في العائلة المالكة عن اعتقاده بأنه لا يرى احتمالًا كبيرًا أن تكون الإدارة الحالية في واشنطن (إدارة بايدن) ، قادرة على الاستجابة للمطالب السعودية ، نظرًا للضعف الذي تظهره داخل الولايات المتحدة وخارجها.

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تنفيذ جزئي لمباردة السلام العربية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية ، ألمح المصدر من العائلة المالكة إلى أنه إذا تم تنفيذ المطالب الثلاثة ، فستكون المملكة أكثر مرونة ، ولكن لن تستسلم تمامًا.

وفي هذا السياق أيضا، قال المسؤول السعودي من العائلة المالكة: “يجب أن نعطي الفلسطينيين شيئا ، شيئا في شكل كيان ، شيئا في شكل السيطرة على القدس الشرقية ، حتى لو كان ذلك في البداية تنفيذا جزئيا وليس تنفيذا كاملا لمبادرة السلام العربية”.

التتطبيع السعودي-الإسرائيلي بعيد المنال!

يأتي هذا الموقف السعودي في وقت قال فيه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في مقابلة مع صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، جرت مطلع الأسبوع إن “التطبيع مع الرياض بعيد المنال؛ لأنه سيتوقف على معالجة التوتر بين الرياض وواشنطن”.

وأضاف: “نعتقد أن الاتفاق السعودي الأمريكي هو مقدمة لأي اتفاق سلام إسرائيلي مع الرياض، فتقديرنا أن فرصة تحقيقه لن تكون كبيرة”.

وعن سبب عدم قبول الرياض للتطبيع حتى الآن، أفاد مصدر مطلع بأن الرياض تضع قبول التطبيع في مقابل تأييد الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني، في حين عبرت إسرائيل عن مخاوفها من أي مقايضة من هذا القبيل، حسبما أوردت وكالة “رويترز“.

المصدررويترز + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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