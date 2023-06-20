الثلاثاء, يونيو 20, 2023
الرئيسيةحياتناماذا تعرف عن نمط الحياة الخامل وما مدى تأثيره على الصحة العقلية؟
حياتنا

ماذا تعرف عن نمط الحياة الخامل وما مدى تأثيره على الصحة العقلية؟

"هناك مجال كبير لتفسير سبب ارتباط السلوك المستقر بالصحة العقلية."

كتب معالي بن عمر
أسلوب الحياة الخامل وما مدى تأثيره على الصحة العقلية
نمط الحياة الخامل
- Advertisement -

وطن-لا يزال هذا السؤال مطروحًا للنقاش بين باحثي علم النفس: ما مدى تأثير الجلوس والنوم بإفراط طوال الوقت على صحة الإنسان؟ وفي الحقيقة، يرتبط نمط الحياة الخامل على هذا النحو بالعديد من مشاكل الصحة البدنية، ولكن هل هناك تأثير على المستوى العقلي؟

بحسب موقع “مينتي أسومبروسا” الإسبانية، فإن هناك علاقة محددة بين السلوك المستقر ومخاطر الصحة العقلية، إذ وجدت إحدى الدراسات، أن رضا الناس عن الحياة يتراجع، ​​عندما يُطلب منهم الحد من نشاطهم البدني لمدة أسبوع.

ما العلاقة بين نمط الحياة الخامل والصحة العقلية؟

في الحقيقة، هناك مجال كبير لتفسير سبب ارتباط السلوك المستقر بالصحة العقلية. في حالة الاكتئاب، اقترحت بعض الأبحاث أن عوامل أخرى مثل الروابط الاجتماعية وحالات الصحة البدنية يمكن أن تفسر سبب ارتباط بالسلوك المستقر.

الروابط الاجتماعية وحالات الصحة البدنية يمكن أن تفسر سبب ارتباط بالسلوك المستقر.
العلاقة بين نمط الحياة الخامل والصحة العقلية

كما يسلّط مقال نُشر مؤخرًا الضوء على هذا الموضوع، ما يجعله مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، إذ نظر الباحثون في نتائج 12 دراسة مختلفة حول موضوع السلوك المستقر والاكتئاب، ومن المثير للاهتمام أن الارتباط بين السلوك المستقر والاكتئاب، يعتمد بالأساس على نوع معين من السلوك المستقر.

كما كان التمييز الرئيسي بين السلوكيات المستقرة الإيجابية عقليًا والنشاط العقلي الإيجابي، وتبين أن الأول له علاقة ذات دلالة إحصائية بخطر الاكتئاب في جميع الدراسات التي شملها الاستطلاع، في حين أن النشاط العقلي الإيجابي لم يكن له ارتباط بخطر الإصابة بالاكتئاب. وبعبارة أخرى، يمكن أن تكون الأنشطة السلبية جسديًا والسلبية عقليًا سيئة بشكل خاص من منظور الصحة العقلية.

كمثال ملموس، ضع في اعتبارك الفرق بين نشاطين مستقرين جسديًا يتضمنان مشاهدة الشاشات: مشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوتر. وجد الباحثون دليلاً على أن مشاهدة التلفزيون مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، لكن لا يوجد دليل على أن استخدام الكمبيوتر يسبب الاكتئاب على وجه التحديد.

- Advertisement -
الأنشطة السلبية جسديًا والسلبية عقليًا سيئة بشكل خاص من منظور الصحة العقلية
النشاط العقلي الإيجابي لم يكن له ارتباط بخطر الإصابة بالاكتئاب.

ووفق ما ترجمته “وطن“، لم يتم تفسير الارتباط بين الأنشطة الذهنية والأنشطة السلبية بشكل واضح، إذ إنه في نهاية هذه الدراسة، صنف الباحثون القراءة والقيادة على أنها مهام نشطة ذهنيًا، بينما اعتبروا الجلوس والتحدث أو الجلوس على وجه الخصوص أمرًا سلبيًا عقليًا.

كما هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول كيفية الربط بين السبب والنتيجة فيما يتعلّق بين السلوكيات المستقرة وخطر الاكتئاب. لكن هذه النتائج تشير إلى أنه من أجل فهم آثار السلوكيات المستقرة على الصحة العقلية، سنحتاج إلى أن نكون أكثر تحديدًا في النظر إلى الأنواع المختلفة للسلوكيات المستقرة التي قد تؤثر على الأشخاص بطرق مختلفة.

نمط حياة غير مستقر بسبب استخدام الشاشة

تشير دراسات أخرى إلى أن الوقت الذي تقضيه أمام شاشات الهاتف المحمول أو الكمبيوتر يؤثر أيضًا على نمط الحياة الخامل وعواقبه على الصحة العقلية. كما ذكرت جميع الدراسات أن الجلوس أمام الشاشة بين المراهقين يؤدي إلى بروز أعراض الاكتئاب، على غرار:  القلق وتدني احترام الذات والتفكير الانتحاري والوحدة والتوتر والضيق النفسي.

من جهة، تم العثور على أدلة قوية وثابتة على العلاقة بين أعراض الاكتئاب والضيق النفسي، والوقت المخصص لاستخدام الشاشات لقضاء وقت الفراغ. علاوة على ذلك، دعمت الأدلة المعتدلة العلاقة بين تدني احترام الذات واستخدام الشاشة. ومن جهة أخرى، فإن حالة الصحة العقلية تكون أسوأ بين المراهقين الذين استخدموا وقت الشاشة أكثر من 2-3 ساعات في اليوم، ناهيك بأن هناك اختلافات بين الجنسين.

الجلوس أمام الشاشة يؤدي إلى بروز أعراض الاكتئاب
العلاقة بين أعراض الاكتئاب والضيق النفسي
المصدرمينتي أسومبورسا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

إذا كانت لديك هذه السمة الشخصية.. فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب

حياتنا

دراسة علميّة: قضاء الوقت في مراقبة الطيور يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك العقلية

حياتنا

هذا الطعام اللّذيذ يقلّل من الاكتئاب بنسبة 70٪

حياتنا

أداء مهمة صعبة واحدة في اليوم مفيد للصحة العقلية

حياتنا

فيما يتمثّل اضطراب الاكتناز القهري وكيف يمكن علاجه؟

حياتنا

5 طرق لإعطاء الأولوية لصحتك العقلية في بيئات العمل السامة

حياتنا

الاكتئاب: لماذا يُعتبر تناول الطعام مع الأصدقاء مفيداً للمراهقين؟

حياتنا

ما فوائد ممارسة رياضة الركض “jogging” على الصحة العقلية والتركيز؟

حياتنا

الاكتئاب المتأخرّ يصيب كبار السن ويزيد من معدّل تسارع الشيخوخة لديهم..

حياتنا

تخلّص من شريكك إذا بدأ بالتفوه بهذه العبارات!

حياتنا

التوقف عن تناول السكر نهائيًا: ما الآثار الجانبية المتوقعة؟

حياتنا

جامعة هارفارد..هذا هو النشاط المثالي لفقدان الوزن وتعزيز الصحة العقلية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الجنس النومي..ماهي أسبابه وكيف تتخلص منه؟

البصق على مسيحيي القدس.. ظاهرة تؤرق إسرائيل وتفجر بلبلة حادة

نيمار وخطيبته.. 3 شروط وضعها اللاعب ليكون مخلصاً أهمها ممارسة الجنس مع أخريات!

وصف المرأة المغربية بـ”العاهرة”.. حفل لمغني راب فرنسي بالمغرب يثير موجة غضب (شاهد)

دنيا بطمة تترك الغناء وتتحول لراقصة في هذا الحفل (فيديو)

الاستثمارات السعودية المهولة في كرة القدم.. دول رابحة وأخرى تدفع الثمن كثيرا

للرجال.. دراسة حديثة تكشف ما تفعله الوحدة بجسمك

روزاليا.. أشهر مغنية في إسبانيا تنشر صورتها عارية تماماً و3 مليون إعجاب في ساعات!

أحمد السعدون يحرج مرزوق الغانم بشدة على الهواء وتصفيق حار جداً من النواب (شاهد)

أخبار عمر السومة بعد المنافسة القوية بين الزمالك والعربي للتعاقد معه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC