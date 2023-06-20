لماذا لا يوجد نوافذ في المحلات التجارية؟

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وطن-ربما لاحظت أن المتاجر الكبرى لا تحتوي على نوافذ بالداخل، لكن هل تعلم لماذا؟

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانّية، أصبح التسوق عادةً روتينيّة شائعةً، سواء كان أسبوعيًا أو شهريًا، وهذا يعتمد على احتياجاتنا. وعلى الرغم من ترددنا على هذه المحلات التجارية، ربما لم نلاحظ عدم وجود النوافذ فيها.

وفي الحقيقة، ربما تساءلت عن سبب عدم وجود نوافذ في المحلات التجارية، والسبب الرئيسي وراء هذا الغياب استراتيجي ويتعلق بعلم نفس المستهلك.

تسعى محلات السوبر ماركت، باعتبارها مؤسسات تجارية إلى تحسين تجربة التسوق لعملائها. ويلعب ترتيب المنتجات والعروض الترويجية والإضاءة دورًا أساسيًا في الطريقة التي نرى بها المنتجات ونتحرك بها داخل هذه المساحات. من خلال التخلص من النوافذ، تتحكم محلات السوبر ماركت بشكل كامل في الإضاءة ودرجة حرارة البيئة، ما يخلق جوًا يعزز استمرارية العملاء في الشراء ويحفز الاستهلاك.

لماذا لا توجد نوافذ في السوبر ماركت؟

لا تترك الشركات أي قرار للصدفة ولكل خيار دراسة وراءه، إذ يدرس خبراء التسويق عاداتنا الاستهلاكية ويستخدمون تلك البيانات للتشجيع على عملية الشراء وقضاء المزيد من الوقت في المتاجر، وخاصة في محلات السوبر ماركت. وراء هذه الاستراتيجيات هناك استراتيجية واضحة للغاية: محلات السوبر ماركت أو متاجر الأجهزة أو البازارات بشكل عام لا تحتوي على نوافذ ومن الواضح أن هذا ليس من قبيل الصدفة. إنه “اختيار نفسي” يحفز العميل على البقاء لفترة أطول داخل السوبر ماركت أو المتجر المعني.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن محلات السوبر ماركت هي مؤسسات يتعين على العملاء فيها إنفاق أموالهم ولهذا السبب يجب على المديرين وفرق التسويق العمل على زيادة الإنفاق. وهذا هو سبب عدم وجود نوافذ في محلات السوبر ماركت. لكن هذه ليست الإستراتيجية الوحيدة. فهل تساءلت يومًا لماذا تحتوي محلات السوبر ماركت على أرضيات من البلاط؟ حسنًا، سوف يفاجئك السبب. هذا لأن سير عربة التسوق على البلاط يُثير ضوضاءً، وهذا يجعل العميل يبطئ سيرها لمحاولة عدم إحداث نفس القدر من الضجيج، ما يمنحه مزيدًا من الوقت لتصفح المنتجات الأخرى وإلقاء نظرة على المبيعات.

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كيفية الحفاظ على المنتجات

بالعودة للسؤال الأصلي لماذا لا توجد نوافذ في السوبر ماركت؟ فإن المسؤولين عن تصاميم المحلات التجارية، يسعون إلى إعطاءك إحساسًا بتعليق الوقت، حيث لا ينبغي أن يتعرض المشترون لـ “محفزات خارجية” قد تجعلهم يستعجلون لإجراء عملية الشراء؛ على سبيل المثال، إذا كانت هناك نافذة تشير إلى أن الظلام قد بدأ بالخارج، فسيميل العميل إلى تسريع عمليات الشراء، وربما يدرك أنه يضيع الكثير من الوقت داخل المتجر.

إنه ليس اختيارًا عشوائيًا؛ فكلما طالت مدة بقاء الشخص في السوبر ماركت، زاد احتمال إنفاقك أكثر (يحدث الشيء نفسه مع مواقع الويب، حيث تستخدم المتاجر الكبيرة مثل Amazon استراتيجيات أخرى مثل أن تظهر لنا منتجات مشابهة لما نشتريه بخصومات كبيرة)

أخيرًا، يبدو أن هناك سبب عملي: إذا كانت هناك نوافذ كبيرة لإضاءة المنتجات، فإن أشعة الشمس يمكن أن تدمر العبوات المكشوفة، ما يجعلها أقل جاذبية للعملاء.