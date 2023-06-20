للرجال.. دراسة حديثة تكشف ما تفعله الوحدة بجسمك

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وطن- كشفت دراسة جديدة، أن الشعور بالوحدة ليس سيئًا فقط للصحة العقلية للرجال، بل يمثل أيضََا خطرا على عظامهم.

في هذه الدراسة التي نشرها موقع قناة “foxnews“، وجد باحثون في معهد مين هيلث للبحوث بولاية مين الأمريكية أن العزلة الاجتماعية وإن كانت لها تأثير سلبي على صحة عظام الرجال، فإن هذا لا ينطبق على النساء.

أضرار الوحدة

قالت الدكتورة ريبيكا ماونتن، من معهد مين هيلث للبحوث في سكاربورو بولاية مين، والباحثة الرئيسة في الدراسة: العزلة الاجتماعية هي شكل قوي من أشكال الإجهاد النفسي والاجتماعي، وهي مصدر قلق متزايد للصحة العامة، خاصة بين كبار السن.”



مضيفةََ:”حتى قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، وهو ما زاد بشكل كبير من انتشار العزلة والشعور بالوحدة، كان الباحثون قلقين بشأن تصاعد الوحدة، وما يترتب عليها من اضطرابات بالصحة العقلية.”

كما أوضحت أيضََا أن العزلة الاجتماعية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك الاضطرابات العقلية، فضلًا عن المعدلات الإجمالية للمرض والوفاة.

وأشارت كذلك إلى أن الأبحاث السريرية السابقة أظهرت أن الضغوط النفسية والاضطرابات النفسية اللاحقة هي عوامل خطر رئيسية لهشاشة العظام والكسور، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن.

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وأضافت أن تأثير العزلة الاجتماعية على “العظام لم يتم التحقيق فيه بشكل شامل.”

تم تقديم النتائج الكاملة للدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء الذي عُقد مؤخرا في شيكاغو ، إلينوي.

في هذه الدراسة، عرّض الباحثون الفئران البالغة لعزلة اجتماعية، أي فأر واحد لكل قفص، مع أربعة فئران لكل قفص، ولمدة أربعة أسابيع.

ووجد العلماء، أن العزلة الاجتماعية تسببت في انخفاض كبير بجودة العظام، بما في ذلك انخفاض كثافة المعادن بالعظام في ذكور الفئران، ولكن ليس إناث الفئران.

وأشارت خلاصة البحث إلى أن”الفئران الذكور المعزولة لديها علامات انخفاض في إعادة تشكيل العظام تتمثل في انخفاض أعداد بانيات العظم وهي الخلايا التي تشكل عظامًا جديدة.”



الحاجة إلى مزيد من الدراسة حول هذا الموضوع

وفي نفس السياق، قالت الدكتور ماونتن:”بشكل عام، تشير بياناتنا إلى أن العزلة الاجتماعية لها تأثير سلبي كبير على العظام في ذكور الفئران، لكنها قد تعمل من خلال آليات مختلفة أو في إطار زمني مختلف في إناث الفئران.”

وأضافت: “هناك حاجة إلى بحث مستقبلي لفهم كيفية ترجمة هذه النتائج إلى البشر”.