الثلاثاء, يونيو 20, 2023
الرئيسيةحياتناللرجال.. دراسة حديثة تكشف ما تفعله الوحدة بجسمك
حياتنا

للرجال.. دراسة حديثة تكشف ما تفعله الوحدة بجسمك

الوحدة تمثل خطرا كبيرا على صحة عظام الرجال

كتب ايمان الباجي
الشعور بالوحدة
الشعور بالوحدة
- Advertisement -

وطن- كشفت دراسة جديدة، أن الشعور بالوحدة ليس سيئًا فقط للصحة العقلية للرجال، بل يمثل أيضََا خطرا  على عظامهم.

في هذه الدراسة التي نشرها موقع قناة “foxnews“، وجد باحثون في معهد مين هيلث للبحوث بولاية مين الأمريكية أن العزلة الاجتماعية وإن كانت لها تأثير سلبي على صحة عظام الرجال، فإن هذا لا ينطبق على النساء.

أضرار الوحدة

قالت الدكتورة ريبيكا ماونتن، من معهد مين هيلث للبحوث في سكاربورو بولاية مين، والباحثة الرئيسة في الدراسة: العزلة الاجتماعية هي شكل قوي من أشكال الإجهاد النفسي والاجتماعي، وهي مصدر قلق متزايد للصحة العامة، خاصة بين كبار السن.”

مضيفةََ:”حتى قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، وهو ما زاد بشكل كبير من انتشار العزلة والشعور بالوحدة، كان الباحثون قلقين بشأن تصاعد الوحدة، وما يترتب عليها من اضطرابات بالصحة العقلية.”

كما أوضحت أيضََا أن العزلة الاجتماعية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك الاضطرابات العقلية، فضلًا عن المعدلات الإجمالية للمرض والوفاة.

الشعور بالوحدة
الوحدة تمثل خطرا  على صحة عظام الرجال

وأشارت كذلك إلى أن الأبحاث السريرية السابقة أظهرت أن الضغوط النفسية والاضطرابات النفسية اللاحقة هي عوامل خطر رئيسية لهشاشة العظام والكسور، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن.

- Advertisement -

وأضافت أن تأثير العزلة الاجتماعية على “العظام لم يتم التحقيق فيه بشكل شامل.”

تم تقديم النتائج الكاملة للدراسة في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء الذي عُقد مؤخرا في شيكاغو ، إلينوي.

في هذه الدراسة، عرّض الباحثون الفئران البالغة لعزلة اجتماعية، أي فأر واحد لكل قفص، مع أربعة فئران لكل قفص، ولمدة أربعة أسابيع.

ووجد العلماء، أن العزلة الاجتماعية تسببت في انخفاض كبير بجودة العظام، بما في ذلك انخفاض كثافة المعادن بالعظام في ذكور الفئران، ولكن ليس إناث الفئران.

وأشارت خلاصة البحث إلى أن”الفئران الذكور المعزولة لديها علامات انخفاض في إعادة تشكيل العظام تتمثل في انخفاض أعداد بانيات العظم وهي الخلايا التي تشكل عظامًا جديدة.”

الحاجة إلى مزيد من الدراسة حول هذا الموضوع

وفي نفس السياق، قالت الدكتور ماونتن:”بشكل عام، تشير بياناتنا إلى أن العزلة الاجتماعية لها تأثير سلبي كبير على العظام في ذكور الفئران، لكنها قد تعمل من خلال آليات مختلفة أو في إطار زمني مختلف في إناث الفئران.”

الوحدة ومخاطرها
الوحدة مضرة لصحة الرجل

وأضافت: “هناك حاجة إلى بحث مستقبلي لفهم كيفية ترجمة هذه النتائج إلى البشر”.

المصدرموقع قناة "foxnews"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

هل يمكن أن يكون للوحدة فوائد وما الفرق بينها وبين العزلة الاجتماعية؟

حياتنا

دراسة تكشف.. الشعور بالوحدة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض

حياتنا

في اليابان يحدث أمرٌ غريب شبان انسحبوا من الحياة وانعزلوا في غرفهم والسبب!«»

حياتنا

جهّزوا هذا المشروب منزلياً واقضوا على رائحة الفم الكريهة نهائياً

حياتنا

هل تشعر عزلة؟ الموت المبكر يتربص بك

حياتنا

دراسة هذه الأمراض الخطيرة جداً تسببها الوحدة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

روزاليا.. أشهر مغنية في إسبانيا تنشر صورتها عارية تماماً و3 مليون إعجاب في ساعات!

أحمد السعدون يحرج مرزوق الغانم بشدة على الهواء وتصفيق حار جداً من النواب (شاهد)

أخبار عمر السومة بعد المنافسة القوية بين الزمالك والعربي للتعاقد معه

اذا كنت تنام على جانبك الأيمن اقرأ هذا للضرورة

الأمير هاشم وزواجه المحتمل من الأميرة ليونور حديث الصحافة الإسبانية وأنباء عن تخطيط مدبر!

ظهور نادر لـ سارة ابنة عادل إمام.. لن تتخيل كيف أًصبح شكلها في عمر الـ46! (شاهد)

ما علاقة عدم تحمل بعض أنواع الطعام وظهور المشاكل النفسيّة عند الأطفال؟

فيديو مؤلم يوثق لحظة غرق قارب المهاجرين.. ما علاقته بكارثة اليونان؟

أغلى صفقة في تاريخ وولفرهامبتون.. روبن نيفيز يُوقع مع الهلال السعودي

الفنانة اللبنانية ألين لحود سَكِرت وفقدت السيطرة وانكشف ما تحت الفستان بحفلة خاصة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC