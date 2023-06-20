الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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شاهد المواصفات الخارقة لأول طائرة مسيرة مغربية الصنع.. ستقوم بمهام خاصة

تتمتع هذه الطائرة، التي تحمل اسم VTOL ISR، بقدرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يزيد من كفاءتها ومرونتها في تنفيذ مهام الاستطلاع والاستعلام في مختلف الظروف والبيئات بما يخدم أهداف المغرب

كتب فهمي الورغمي
شاهد المواصفات الخارقة لأول طائرة مسيرة مغربية الصنع.. ستقوم بمهام خاصة
طائرة مسيرة مغربية
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وطن- في إنجاز تاريخي، كشفت شركة “أيرودرايف لخدمات الهندسة” المغربية عن أول طائرة بدون طيار محلية الصنع في معرض باريس للطيران 2023، الذي يعد من أهم المنصات العالمية لعرض التقنيات والابتكارات في مجال الصناعات الجوية والفضائية.

أول درون مغربية

وحسب وسائل إعلام مغربية، تتمتع هذه الطائرة، التي تحمل اسم VTOL ISR، بقدرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يزيد من كفاءتها ومرونتها في تنفيذ مهام الاستطلاع والاستعلام في مختلف الظروف والبيئات.

وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى تقديم حلول ذكية ومبتكرة تلبي احتياجات القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في المغرب وخارجه، حسب موقع “تليكسبريس” المغربي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار السياسة الاستراتيجية للمغرب، التي تولي اهتماما كبيرا بتطوير القطاع الصناعي وتشجيع الابتكار والبحث والتنمية في مجالات حيوية مثل الطيران والفضاء.

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طائرة مسيرة مغربية
طائرة مسيرة مغربية

تطور صناعة المسيرات في المغرب

ويشهد المغرب نموا ملحوظا في هذا المجال، حيث يضم عددا من المصانع والمختبرات والمؤسسات التي تساهم في إثراء المشهد الصناعي والتكنولوجي على المستوى الإقليمي والدولي.

وانطلقت، الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس فعاليات معرض لوبورجيه الفرنسي، للصناعات الجوية والفضائية. وقد شهد مشاركة شركة Aerodrive Engineering Services التي عرضت أول طائرة درون من صناعة مغربية لمهام الاستطلاع والاستعلام ISR ذو إقلاع عمودي.

ويشار أن أول طائرة بدون طيار -مغربية الصنع- قادرة على التحليق لمسافة 1000 كلم و مراقبة مساحة كاملة بين 50 و 100 كلم مربع، و هي مزودة بخمس محركات تعمل بمختلف أنواع الطاقة، حسب ما ذكر صحفيون مغاربة.

المصدرتويتر، موقع "تليكسبريس" المغربي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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