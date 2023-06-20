شاهد المواصفات الخارقة لأول طائرة مسيرة مغربية الصنع.. ستقوم بمهام خاصة

- Advertisement -

وطن- في إنجاز تاريخي، كشفت شركة “أيرودرايف لخدمات الهندسة” المغربية عن أول طائرة بدون طيار محلية الصنع في معرض باريس للطيران 2023، الذي يعد من أهم المنصات العالمية لعرض التقنيات والابتكارات في مجال الصناعات الجوية والفضائية.

أول درون مغربية

وحسب وسائل إعلام مغربية، تتمتع هذه الطائرة، التي تحمل اسم VTOL ISR، بقدرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يزيد من كفاءتها ومرونتها في تنفيذ مهام الاستطلاع والاستعلام في مختلف الظروف والبيئات.

🇲🇦Fabrication du premier drone au Maroc

la société marocaine AERODRIVE a annoncé qu'elle allait dévoiler le premier drone VTOL ISR fabriqué au Maroc

La présentation se fera au salon du Bourget qui se tiendra du 19 juin au 25juin pic.twitter.com/7JPyQlUWwE — ۞ Al Mansour ۞🇲🇦🏁 (@ZiyadAlmaghribi) June 19, 2023

وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى تقديم حلول ذكية ومبتكرة تلبي احتياجات القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في المغرب وخارجه، حسب موقع “تليكسبريس” المغربي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار السياسة الاستراتيجية للمغرب، التي تولي اهتماما كبيرا بتطوير القطاع الصناعي وتشجيع الابتكار والبحث والتنمية في مجالات حيوية مثل الطيران والفضاء.

صورة اليوم-باريس(فرنسا)-…..كشفت

شركة AERODRIVE المغربية عن أول طائرة درون مغربية من طراز "VTOL ISR" خلال معرض باريس للطيران Paris Air show 2023 الذي سيقام الأسبوع المقبل.#المغرب #Maroc #Morocco pic.twitter.com/NWcXCVLyPS — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2023

- Advertisement -

تطور صناعة المسيرات في المغرب

ويشهد المغرب نموا ملحوظا في هذا المجال، حيث يضم عددا من المصانع والمختبرات والمؤسسات التي تساهم في إثراء المشهد الصناعي والتكنولوجي على المستوى الإقليمي والدولي.

وانطلقت، الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس فعاليات معرض لوبورجيه الفرنسي، للصناعات الجوية والفضائية. وقد شهد مشاركة شركة Aerodrive Engineering Services التي عرضت أول طائرة درون من صناعة مغربية لمهام الاستطلاع والاستعلام ISR ذو إقلاع عمودي.

⛔️ هذه هي باكورة الصناعة العسكرية في #المغرب، أول طائرة من دون طيار مغربية (درون) تعرض للمرة الأولى في معرض لوبورجيه للطيران قرب باريس و هذا هو الشاب المغربي الذي صممها

قادرة على التحليق لمسافة 1000 كلم و مراقبة مساحة كاملة بين 50 و 100 كلم مربع، و هي مزودة بخمس محركات تعمل… pic.twitter.com/SUFtcFxhpf — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) June 19, 2023

ويشار أن أول طائرة بدون طيار -مغربية الصنع- قادرة على التحليق لمسافة 1000 كلم و مراقبة مساحة كاملة بين 50 و 100 كلم مربع، و هي مزودة بخمس محركات تعمل بمختلف أنواع الطاقة، حسب ما ذكر صحفيون مغاربة.