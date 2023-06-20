رونالدو على رأس القائمة.. تشكيلة البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات اليورو 2024

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وطن- يلتقي منتخب البرتغال أمام أيسلندا، الثلاثاء، في تصفيات بطولة اليورو 2024 من منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، المقرر إقامتها على ملعب (بنفيكا لشبونة).

ويتواجد صاروخ ماديرا رونالدو على رأس قائمة التشكيلة الأساسية لمباراة البرتغال أمام أيسلندا في تصفيات اليورو 2024.

تشكيلة البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات اليورو 2024

وسيلعب المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه أيسلندا في تصفيات بطولة اليورو 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

دفاع البرتغال: دانيلو بيريرا، روبن دياس، أنطونيو سيلفا.

خط الوسط: رافاييل غيريرو، برونو فيرنانديز، جواو كانسيلو، جواو بالينيا، برناردو سيلفا.

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مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فليليكس.

موعد مباراة البرتغال ضد أيسلندا

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين البرتغال وأيسلندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت مصر عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً.

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز النظيف على نظيره البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة دون مقابل، في تصفيات بطولة اليورو 2024.

المعلق على مباراة البرتغال وأيسلندا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات بطولة اليورو 2024، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

ترتيب منتخب البرتغال في تصفيات اليورو 2024

ويعتلي منتخب البرتغال (الملاحون) صدارة ترتيب مجموعة تصفيات بطولة اليورو 2024، برصيد 9 نقاط، كما وجاء الفريق المنافس أيسلندا في المركز الخامس من جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.