روزاليا.. أشهر مغنية في إسبانيا تنشر صورتها عارية تماماً و3 مليون إعجاب في ساعات!

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وطن– نشرت المغنية الإسبانية روزاليا صورة سيلفي لها، صادمة، قد تدخل التاريخ كأكثر صورة حازت على تفاعل في ساعات قليلة.

تعبيري المفضل

حيث ظهرت روزاليا عارية تماماً أمام أكثر من 25.6 مليون متابع على انستجرام، على كرسي بذراعين.

وظهرت المغنية الإسبانية بظفيرتي شعر، واصفةً الصورة بـ”تعبيري المفضل”.

وتابعت روزاليا: “تعبيري المفضل لدي هي أنك محظوظ لأنك وجدتني …. هل هي بالفعل لك؟”.

تفاعل من النجوم والمشاهير

حصدت صورة ورسالة روزاليا على أكثر من 2.6 مليون إعجاب في أقل من 10 ساعات.

علق مشاهير مثل كورتني كارداشيان ، تايتشو (“هوت”) ، ييلوف ، لا غوني تشونجا أو سامويليو بيبي على صورة السيلفي العارية لروزاليا على إنستغرام أو أبدوا إعجابهم بها.

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صورة شخصية وعري كامل

سبق أن قامت روزاليا بنشر صورة أكثر جرأة في ديسمبر.

حيث افتتحت روزاليا حينها ملفها الشخصي الإضافي على انستجرام، بصورة عارية وهي مستلقية على السرير ولا ترتدي أي قطعة ملابس.

في سياق آخر، ارتدى لاعبو برشلونة قمصانًا عليها شعار روزاليا خلال الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 19 مارس، ضمن مباريات الدوري الإسباني “الليجا”.

شعار برشلونة

وظهر شعار روزاليا على الجزء الأمامي من قميص برشلونة في كلاسيكو الليجا كجزء من اتفاقية النادي المستمرة مع شركة صناعة الموسيقى العالمية “سبوتيفاي“.

وتخلت “سبوتيفاي” عن مكانها على القميص خلال الكلاسيكو الأول لهذا الموسم، مما سمح بعرض شعار “البومة” للمطرب الكندي دريك على القمصان.

وظهر شعار دريك ليكون أول فنان يحقق 50 مليار أغنية من أغانيه على منصة “سبوتيفاي”.

من هي روزاليا؟

الجدير بالذكر أن روزاليا (30 عاماً)، نشأت في برشلونة وتعتبر أحد أشهر مطربي إسبانيا.

حصدت الفنانة الإسبانية العديد من الجوائز العالمية، منها جائزتا جرامي وثماني جوائز لاتينية.

كما تم اختيارها مرتين كأكثر امرأة مؤثرة في إسبانيا من قبل مجلة “فوربس” الشهيرة.

اشتهرت روزاليا بإعادة تعريف أصوات الفلامنكو- أسلوب فني إسباني تقليدي قائم على الموسيقى الشعبية- وغالبًا ما تمزجها مع موسيقى الهيب هوب.

لاقت روز نجاحًا كبيرًا في أغنيتها المنفردة “Malamente” في عام 2018.

كما وصلت أغنيتها مغني الراب الكولومبي جيه بالفين في أغنية Con Altura، إلى 2 مليار مشاهدة على يوتيوب.