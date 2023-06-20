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روزاليا.. أشهر مغنية في إسبانيا تنشر صورتها عارية تماماً و3 مليون إعجاب في ساعات!

افتتحت روزاليا ملفها الشخصي الإضافي على انستجرام بصورة عارية وهي مستلقية على السرير ولا ترتدي أي قطعة ملابس

كتب رفيف عبدالله
روزاليا.. أشهر مغنية في إسبانيا تنشر صورتها عارية تماماً و3 مليون إعجاب في ساعات!
روزاليا
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وطن– نشرت المغنية الإسبانية روزاليا صورة سيلفي لها، صادمة، قد تدخل التاريخ كأكثر صورة حازت على تفاعل في ساعات قليلة.

تعبيري المفضل

حيث ظهرت روزاليا عارية تماماً أمام أكثر من 25.6 مليون متابع على انستجرام، على كرسي بذراعين.

وظهرت المغنية الإسبانية بظفيرتي شعر، واصفةً الصورة بـ”تعبيري المفضل”.

روزاليا
حصدت الصورة على نحو 3 مليون إعجاب

وتابعت روزاليا: “تعبيري المفضل لدي هي أنك محظوظ لأنك وجدتني …. هل هي بالفعل لك؟”.

تفاعل من النجوم والمشاهير

حصدت صورة ورسالة روزاليا على أكثر من 2.6 مليون إعجاب في أقل من 10 ساعات.

علق مشاهير مثل كورتني كارداشيان ، تايتشو (“هوت”) ، ييلوف ، لا غوني تشونجا أو سامويليو بيبي على صورة السيلفي العارية لروزاليا على إنستغرام أو أبدوا إعجابهم بها.

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صورة شخصية وعري كامل

سبق أن قامت روزاليا بنشر صورة أكثر جرأة في ديسمبر.

حيث افتتحت روزاليا حينها ملفها الشخصي الإضافي على انستجرام، بصورة عارية وهي مستلقية على السرير ولا ترتدي أي قطعة ملابس.

روزاليا
سبق أن وضعت المغنية الإسبانية صورتها عارية

في سياق آخر، ارتدى لاعبو برشلونة قمصانًا عليها شعار روزاليا خلال الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 19 مارس، ضمن مباريات الدوري الإسباني “الليجا”.

شعار برشلونة

وظهر شعار روزاليا على الجزء الأمامي من قميص برشلونة في كلاسيكو الليجا كجزء من اتفاقية النادي المستمرة مع شركة صناعة الموسيقى العالمية “سبوتيفاي“.

وتخلت “سبوتيفاي” عن مكانها على القميص خلال الكلاسيكو الأول لهذا الموسم، مما سمح بعرض شعار “البومة” للمطرب الكندي دريك على القمصان.

روزاليا
ارتدى لاعبو برشلونة قمصانًا عليها شعار النجمة خلال الكلاسيكو

وظهر شعار دريك ليكون أول فنان يحقق 50 مليار أغنية من أغانيه على منصة “سبوتيفاي”.

من هي روزاليا؟

الجدير بالذكر أن روزاليا (30 عاماً)، نشأت في برشلونة وتعتبر أحد أشهر مطربي إسبانيا.

حصدت الفنانة الإسبانية العديد من الجوائز العالمية، منها جائزتا جرامي وثماني جوائز لاتينية.

كما تم اختيارها مرتين كأكثر امرأة مؤثرة في إسبانيا من قبل مجلة “فوربس” الشهيرة.

روزاليا
حصدت الفنانة الإسبانية العديد من الجوائز العالمية

اشتهرت روزاليا بإعادة تعريف أصوات الفلامنكو- أسلوب فني إسباني تقليدي قائم على الموسيقى الشعبية- وغالبًا ما تمزجها مع موسيقى الهيب هوب.

روزاليا
تم اختيارها مرتين كأكثر امرأة مؤثرة في إسبانيا من قبل مجلة “فوربس” الشهيرة

لاقت روز نجاحًا كبيرًا في أغنيتها المنفردة “Malamente” في عام 2018.

كما وصلت أغنيتها مغني الراب الكولومبي جيه بالفين في أغنية  Con Altura، إلى 2 مليار مشاهدة على يوتيوب.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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