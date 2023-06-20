الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة تترك الغناء وتتحول لراقصة في هذا الحفل (فيديو)

كانت الفنانة المغربية دنيا بطمة ترتدي فستاناً أخضر بأكمام وفتحة ظهر واسعة وترقص على أنغام أغنية مغربية

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تترك الغناء وتتحول لراقصة في هذا الحفل (فيديو)
دنيا بطمة
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وطن- فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بفيديو لها أثناء رقصها بحماس في حفلة خاصة.

دنيا راقصة في الحفل!

ونشرت دنيا بطمة الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على حسابها في “انستجرام“.

وتم التقاط الفيديو من خلف ظهر دنيا بطمة المكشوف تماماً، وكان يغطي شعرها أجزاءً منه.

وكانت الفنانة المغربية ترتدي فستاناً أخضر بأكمام، وفتحة ظهر واسعة، وترقص على أنغام أغنية مغربية.

وسخر المتابعون من تقمص دنيا لدور الراقصة في الحفل، بدلاً من المطربة كالعادة.

قفطان ملكي

في سياق آخر، نشرت دنيا فيديوهات أخرى وهي تستعرض قفطاناً فاخراً، بألوان عدة أبرزها الأحمر.

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وعلى الرغم من أن القفطان محتشم وواسع، إلا أنه فشل في إخفاء حجم مؤخرة دنيا بطمة التي قامت بتكبيرها عبر عمليات التجميل.

هذا وقد أشعلت دنيا بطمة حفل عيد ميلاد ابنتها الأكبر غزل، في أجواء من البذخ، وسط عائلتها وأصدقائها.

عيد ميلاد غزل

وارتدت دنيا بطمة فستاناً أسود قصيراً ببطانة بيضاء وأكمام شفافة.

بينما ارتدت غزل فستاناً أسود، تجسيداً لشخصية وينزداي أدامز.

وكان قالب الكيك أيضاً باللون الأسود القاتم وعليه صورة ابنة دنيا بطمة، التي التقطتها على طريقة وينزداي الشهيرة.

شقيقة ووالدة دنيا

ومن اللافت أن دنيا بطمة حرصت أيضاً على تغطية وجه ابنتها الأصغر ليلي روز، والتي ارتدت فستاناً أبيض عكس والدتها وشقيقتها.

وظهرت ابتسام بطمة، شقيقة دنيا، مع ابنتها في المقاطع التي نشرتها الفنانة المغربية.

كما ظهرت والدة دنيا بطمة وهي تحتضن حفيدتيها بحرارة.

ورقصت الفنانة المغربية مع ابنتها غزل التي يبدو أنها ستكون على خطى والدتها، حيث كانت تؤدي أغنية “زيدني”.

“أميرتي الجميلة”

بينما قام طليق دنيا بطمة، المنتج البحريني محمد الترك بنشر صورة ابنته غزل مرفقة باعتذار بسبب عدم قدرته على رؤيتها.

وكتب محمد الترك: “كل عام وأنت أميرتي الجميلة كم اشتقتلك يا جميلتي”.

وتابع الترك: “يا رب تاخذ من عمري وتعطيها ، آسف حبيبتي إني مو معاك في عيدك”.

ويواجه محمد الترك، اتهامات بالإساءة إلى وطن طليقته، حين ظهر في بثٍّ مباشر عبر “تيك توك”، وهو يصف المغرب بأنه “أسوأ بلد”.

وقال الترك إنه سيزور المغرب مرة وحدة فقط لحضانة ابنتيه من دنيا بطمة، غزل وليلي روز.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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