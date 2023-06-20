الثلاثاء, يونيو 20, 2023
الرئيسيةحياتناجويل مردينيان تكشف سبب طلاقها من زوجها السابق.. قدرته الجنسية كانت السبب!...
حياتنا

جويل مردينيان تكشف سبب طلاقها من زوجها السابق.. قدرته الجنسية كانت السبب! (شاهد)

أكدت جويل أنها ترفض تغيير ديانتها حتى لو عاد بها الزمن وطلب منها زوجها ذلك وكشفت سبب خضوعها لعمليات تجميل

كتب رفيف عبدالله
جويل مردينيان تكشف سبب طلاقها من زوجها السابق.. قدرته الجنسية كانت السبب! (شاهد)
جويل مردينيان
- Advertisement -

وطن- أثارت خبيرة الجمال اللبنانية جويل مردينيان، الجدل بتصريحها الجريء حول سبب طلاقها من زوجها السابق.

عقدة جنسية

وقالت جويل مردينيان أثناء استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد: “كان في شغلة بعلاقتنا مش زابطة.. من شهر العسل زرت دكتورة عامة بعتتني عند طبيب نفسي”.

وتابعت جويل: “هالشي رجع هلق مؤخراً خليني أرجع لورا، معقول رجل إنجليزي عن أب وجد وجدود هلقد كان عنده عقدة انه يروح يشوف خبير نفسي لخلا زواجنا يفرط ولا يروح عند خبير نفسي، أديه هالعقدة موجودة عند الرجل”.

وحين سألها المذيع ما إذا كانت عقدة نفسية أم جنسية، أجابت جويل ضاحكة: “عقدة زوجية”. في إشارة إلى أنها مشكلة جنسية.

الدين ليس بالغصب

وفي حديثها عن الدين، أكدت جويل أنها ترفض تغيير ديانتها حتى لو عاد بها الزمن وطلب منها زوجها ذلك,

- Advertisement -

وقالت جويل: “الدين مش بالغصب أو الفرض، وأنا شخصية مؤمنة ومرتبطة بديني”.

وأردفت خبيرة التجميل اللبنانية: “الناس الي ما بيعرفوا كتير عني، أنا مؤمنة كتير.. أنا ما بقول الله رح يجازيني لأني لابسة هيدا الفستان، لأنه الله خلقنا بلا هدوم”.

وتابعت: “ممكن أنا كون مغطية حالي من فوق لتحت بس أنا نيتي منا حلوة وتصرفاتي مش حلوة ونظرتي للآخرين مش حلوة.. ما بآمن انه الله ما بيوقف معنا انه إذا لبسنا لبس معين، أنا بآمن انه الله عطول معنا”.

عمليات تجميل اضطرارية

هذا ولم تنكر جويل بأنها أجرت عمليات تجميل، مبررة بأن الأمر اضطراري.

وقالت جويل إنه لو كان باستطاعتها أن تستعيد جسمها كما كان قبل بالولادة من خلال الرياضة لما لجأت للتجميل.

واعتبرت جويل أن الفنانة المغربية دنيا بطمة بالغت في عمليات التجميل، موضحة أن اللمسات الجمالية الخفيفة لها أحياناً نتائج أفضل.

رسالة لوالدة نايثين

ووجهت جويل رسالة قاسية لوالدة ابنها نايثين البيولوجية، مؤكدة أنها سترفض لقاءهما.

وقالت “ما تخافي خليكي محلك، هيدا ابني وعم بهتم فيه وأنا نايثين أهم شي عندي إياه بالدني كلها ومبسوط كتير وبألف صحة وخير”.

وتابعت: ” ما في شي مقصرين عليه، أنا بعشق الأرض يلي هو بمشي عليها.. خليكي محلك ورح يجي نهار رح انبش عليكي”.

ورداً على سؤال حول عدد الوشوم على جسدها، أجابت بأنها بلغت 13.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هدف عالمي لبوكايو ساكا لاعب أرسنال في شباك مقدونيا الشمالية (شاهد)

هبوط مضطرب لطائرة حجاج إندونيسيين.. قصة فيديو أثار ضجة

حارس تشيلسي ميندي على بعد خطوةٍ من التوقيع مع أهلي جدة السعودي

مي عمر برفقة جراح تجميل شهير متخصص بنفخ الصدور.. هل عقدت العزم؟ (شاهد)

لماذا لا يوجد نوافذ في المحلات التجارية؟

تفجير مدرعة الفهد في جنين .. مشاهد جديد توثّق الضربة التي أوجعت إسرائيل

دموع ليلى علوي تقودها لصدارة التريند.. ماذا قالت ولماذا بكت؟ (فيديو)

هل يتعرض مولاي الحسن وللا خديجة لمرض الساركويد الذي أصاب محمد السادس؟

مريم الدباغ بفوطة استحمام فقط أمام الملايين للتسويق لملابس البحر! (فيديو)

أين يتعين عليك تخزين البيض في المنزل؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC