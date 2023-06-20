جويل مردينيان تكشف سبب طلاقها من زوجها السابق.. قدرته الجنسية كانت السبب! (شاهد)

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وطن- أثارت خبيرة الجمال اللبنانية جويل مردينيان، الجدل بتصريحها الجريء حول سبب طلاقها من زوجها السابق.

عقدة جنسية

وقالت جويل مردينيان أثناء استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد: “كان في شغلة بعلاقتنا مش زابطة.. من شهر العسل زرت دكتورة عامة بعتتني عند طبيب نفسي”.

وتابعت جويل: “هالشي رجع هلق مؤخراً خليني أرجع لورا، معقول رجل إنجليزي عن أب وجد وجدود هلقد كان عنده عقدة انه يروح يشوف خبير نفسي لخلا زواجنا يفرط ولا يروح عند خبير نفسي، أديه هالعقدة موجودة عند الرجل”.

وحين سألها المذيع ما إذا كانت عقدة نفسية أم جنسية، أجابت جويل ضاحكة: “عقدة زوجية”. في إشارة إلى أنها مشكلة جنسية.

الدين ليس بالغصب

وفي حديثها عن الدين، أكدت جويل أنها ترفض تغيير ديانتها حتى لو عاد بها الزمن وطلب منها زوجها ذلك,

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وقالت جويل: “الدين مش بالغصب أو الفرض، وأنا شخصية مؤمنة ومرتبطة بديني”.

وأردفت خبيرة التجميل اللبنانية: “الناس الي ما بيعرفوا كتير عني، أنا مؤمنة كتير.. أنا ما بقول الله رح يجازيني لأني لابسة هيدا الفستان، لأنه الله خلقنا بلا هدوم”.

وتابعت: “ممكن أنا كون مغطية حالي من فوق لتحت بس أنا نيتي منا حلوة وتصرفاتي مش حلوة ونظرتي للآخرين مش حلوة.. ما بآمن انه الله ما بيوقف معنا انه إذا لبسنا لبس معين، أنا بآمن انه الله عطول معنا”.

عمليات تجميل اضطرارية

هذا ولم تنكر جويل بأنها أجرت عمليات تجميل، مبررة بأن الأمر اضطراري.

وقالت جويل إنه لو كان باستطاعتها أن تستعيد جسمها كما كان قبل بالولادة من خلال الرياضة لما لجأت للتجميل.

واعتبرت جويل أن الفنانة المغربية دنيا بطمة بالغت في عمليات التجميل، موضحة أن اللمسات الجمالية الخفيفة لها أحياناً نتائج أفضل.

رسالة لوالدة نايثين

ووجهت جويل رسالة قاسية لوالدة ابنها نايثين البيولوجية، مؤكدة أنها سترفض لقاءهما.

وقالت “ما تخافي خليكي محلك، هيدا ابني وعم بهتم فيه وأنا نايثين أهم شي عندي إياه بالدني كلها ومبسوط كتير وبألف صحة وخير”.

وتابعت: ” ما في شي مقصرين عليه، أنا بعشق الأرض يلي هو بمشي عليها.. خليكي محلك ورح يجي نهار رح انبش عليكي”.

ورداً على سؤال حول عدد الوشوم على جسدها، أجابت بأنها بلغت 13.