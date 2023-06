تعرف على أفضل خطوط الطيران في العالم لعام 2023

- Advertisement -

وطن – نشرت شركة (سكاي تراكس Skytrax) المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران، تصنيفها لأفضل خطوط الطيران في العالم لعام 2023.

فحينما يتعلق الأمر بعالم الطيران النخبوي، الذي يتميز بالراحة الفائقة والخدمة الممتازة، لطالما كانت شركة سنغافورة للطيران (Singapore Airlines) تحلق عالياً لعقود.

الآن، وللمرة الخامسة في تاريخ الجوائز منذ 23 عامًا، تم تكريم الخطوط الجوية السنغافورية كأفضل شركة طيران في جوائز سكايتراكس العالمية للطيران 2023.

جاء الإعلان في حفل ضخم أقيم في 20 يونيو/حزيران الجاري، في “متحف الجو والفضاء” في معرض باريس الجوي، بعد أسابيع قليلة من تصنيف الشركة الحاملة للعلم السنغافوري في المرتبة الخامسة عالمياً من قبل وكالة تقييم السلامة والمنتجات الجوية AirlineRatings.com.

في هذا السياق، قال إدوارد بلايستيد، الرئيس التنفيذي لسكاي تراكس: “حققت شركة سنغافورة للطيران نتائج ممتازة في العديد من فئات الجوائز، وكان أبرزها تكريمها بجائزة أفضل درجة أولى في العالم. لجمع نتائج هذا العام، أجرت الشركة الاستشارية للطيران ومقرها في المملكة المتحدة استطلاعات مستقلة ذات تمويل ذاتي للعملاء في أكثر من 325 شركة طيران حول العالم بين سبتمبر 2022 ومايو 2023”.وفق ما أوردت cnn في تقرير لها ترجمته وطن.

من جانبه، قال جوه تشون فونج، الرئيس التنفيذي لشركة سنغافورة للطيران، إن الفوز كان نتيجة للعمل الدؤوب لفريقه، الذي قدم “العديد من التضحيات لضمان استعداد الشركة للتعافي في مجال السفر الجوي. وهذا ما سمح لنا بالخروج أقوى وأكثر لياقة من الجائحة”.

حققت الخطوط الجوية القطرية – الفائزة سبع مرات بجائزة شركة الطيران للعام – المركز الثاني هذا العام، تليها شركة خطوط كل اليابان الجوية ANA All Nippon Airways في المركز الثالث، والإمارات في المركز الرابع، والخطوط اليابانية خامساً.

تفوقت الشركة الحاملة للعلم القطري في درجة الأعمال، حيث فازت بجوائز أفضل درجة أعمال في العالم، وأفضل مقعد في درجة الأعمال في العالم، وأفضل صالة في درجة الأعمال في العالم (صالة المرجان في مطار حمد الدولي)، وأفضل طعام في صالة درجة الأعمال في العالم وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.

حققت شركة خطوط كل اليابان الجوية نتائج ممتازة بفضل معايير النظافة العالية، فقد تم تكريمها كأنظف شركة طيران في العالم للعام الثالث على التوالي. إضافة إلى الفوز بجائزة أفضل خدمات مطار في العالم.

بينما تم تكريم الخطوط الجوية الكويتية، التي أطلقت مؤخراً خدمة السائق المجانية للركاب في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، كأكثر شركة طيران تطوراً في العالم.

فيما تم تكريم شركة (طيران آسيا AirAsia) كأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم. إذ لم يكن هناك مفاجآت في هذا الصدد، حيث تفوز بالجائزة كل عام منذ 2010.

