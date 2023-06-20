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تعرف على أفضل خطوط الطيران في العالم لعام 2023

حققت الخطوط الجوية القطرية - الفائزة سبع مرات بجائزة شركة الطيران للعام - المركز الثاني هذا العام بحسب التصنيف

كتب أنس السالم
أفضل خطوط الطيران في العالم لعام 2023
أفضل خطوط الطيران في العالم لعام 2023
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وطن – نشرت شركة (سكاي تراكس Skytrax) المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران، تصنيفها لأفضل خطوط الطيران في العالم لعام 2023.

فحينما يتعلق الأمر بعالم الطيران النخبوي، الذي يتميز بالراحة الفائقة والخدمة الممتازة، لطالما كانت شركة سنغافورة للطيران (Singapore Airlines) تحلق عالياً لعقود.

تكريم الخطوط الجوية السنغافورية كأفضل شركة طيران في جوائز سكايتراكس العالمية للطيران 2023
الخطوط الجوية السنغافورية

الخطوط الجوية السنغافورية أفضل شركة طيران ضمن جوائز سكاي تراكس 

الآن، وللمرة الخامسة في تاريخ الجوائز منذ 23 عامًا، تم تكريم الخطوط الجوية السنغافورية كأفضل شركة طيران في جوائز سكايتراكس العالمية للطيران 2023.

الخطوط الجوية السنغافورية أفضل شركة طيران في جوائز سكاي تراكس العالمية للطيران 2023
الخطوط الجوية السنغافورية أفضل شركة طيران في جوائز سكاي تراكس العالمية للطيران 2023

جاء الإعلان في حفل ضخم أقيم في 20 يونيو/حزيران الجاري، في “متحف الجو والفضاء” في معرض باريس الجوي، بعد أسابيع قليلة من تصنيف الشركة الحاملة للعلم السنغافوري في المرتبة الخامسة عالمياً من قبل وكالة تقييم السلامة والمنتجات الجوية AirlineRatings.com.

في هذا السياق، قال إدوارد بلايستيد، الرئيس التنفيذي لسكاي تراكس: “حققت شركة سنغافورة للطيران نتائج ممتازة في العديد من فئات الجوائز، وكان أبرزها تكريمها بجائزة أفضل درجة أولى في العالم. لجمع نتائج هذا العام، أجرت الشركة الاستشارية للطيران ومقرها في المملكة المتحدة استطلاعات مستقلة ذات تمويل ذاتي للعملاء في أكثر من 325 شركة طيران حول العالم بين سبتمبر 2022 ومايو 2023”.وفق ما أوردت cnn في تقرير لها ترجمته وطن.

الخطوط الجوية السنغافورية تتميز بالراحة الفائقة والخدمة الممتازة
الخطوط الجوية السنغافورية تتميز بالراحة الفائقة والخدمة الممتازة

من جانبه، قال جوه تشون فونج، الرئيس التنفيذي لشركة سنغافورة للطيران، إن الفوز كان نتيجة للعمل الدؤوب لفريقه، الذي قدم “العديد من التضحيات لضمان استعداد الشركة للتعافي في مجال السفر الجوي. وهذا ما سمح لنا بالخروج أقوى وأكثر لياقة من الجائحة”.

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الخطوط الجوية القطرية في المركز الثاني وفقًا لسكاي تراكس

حققت الخطوط الجوية القطرية – الفائزة سبع مرات بجائزة شركة الطيران للعام – المركز الثاني هذا العام، تليها شركة خطوط كل اليابان الجوية ANA All Nippon Airways في المركز الثالث، والإمارات في المركز الرابع، والخطوط اليابانية خامساً.

تفوقت الشركة الحاملة للعلم القطري في درجة الأعمال، حيث فازت بجوائز أفضل درجة أعمال في العالم، وأفضل مقعد في درجة الأعمال في العالم، وأفضل صالة في درجة الأعمال في العالم (صالة المرجان في مطار حمد الدولي)، وأفضل طعام في صالة درجة الأعمال في العالم وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.

حققت شركة خطوط كل اليابان الجوية نتائج ممتازة بفضل معايير النظافة العالية، فقد تم تكريمها كأنظف شركة طيران في العالم للعام الثالث على التوالي. إضافة إلى الفوز بجائزة أفضل خدمات مطار في العالم.

الخطوط الجوية الكويتية أكثر شركة طيران تطوراً 

بينما تم تكريم الخطوط الجوية الكويتية، التي أطلقت مؤخراً خدمة السائق المجانية للركاب في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، كأكثر شركة طيران تطوراً في العالم.

الخطوط الجوية الكويتية تحصل على جائزة الطيران الأكثر تطوراً في العالم وفق اختيار منظمة سكاي تراكس
الخطوط الجوية الكويتية تحصل على جائزة الطيران الأكثر تطوراً في العالم وفق اختيار منظمة سكاي تراكس

فيما تم تكريم شركة (طيران آسيا AirAsia) كأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم. إذ لم يكن هناك مفاجآت في هذا الصدد، حيث تفوز بالجائزة كل عام منذ 2010.

بينما كانت شركة (سكوت للطيران Scoot) وهي مملوكة بالكامل لشركة الخطوط الجوية السنغافورية، أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للرحلات الطويلة.

في حين، فازت (فولوتيا Volotea) وهي هي شركة طيران إسبانية خاصة، في فئة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا.

أما شركة (طيران كندا Air Canada) فتميزت في فئة أكثر شركات الطيران الصديقة للعائلة في العالم، والتي تغطي مثل هذه الأمور كسياسات الجلوس للعائلات، والصعود المبكر على متن الطائرة ووسائل الراحة للأطفال.

فيما تم التصويت لطاقم الكابينة في شركة (غارودا إندونيسيا Garuda Indonesia) كأفضل طاقم في العالم.

وفازت شركة (كاثي باسيفيك Cathay Pacific) بجائزة أفضل ترفيه على متن الطائرة في العالم.

وكانت شركة (بانكوك Bangkok Airways) مرة أخرى أفضل شركة طيران إقليمية في العالم.

بينما تم تكريم  خطوط دلتا الجوية Delta Air Lines كأفضل شركة طيران في أمريكا الشمالية، مع أفضل خدمة طاقم شركة الطيران للمنطقة.

شركة خطوط دلتا الجوية الأمريكية
شركة خطوط دلتا الجوية الأمريكية

كما تم تكريم (خطوط بلاد الشمس الجوية Sun Country Airlines) بلقب أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في أمريكا الشمالية للمرة الأولى.

وكانت Alaska Airlines أفضل شركة طيران إقليمية في أمريكا الشمالية.

إليكم تصنيف أفضل 10 شركات طيران في العالم لعام 2023، وفقًا لسكاي تراكس:

أفضل 10 شركات طيران على مستوى العالم وفقًا لسكاي تراكس
أفضل 10 شركات طيران على مستوى العالم وفقًا لسكاي تراكس
المصدرcnn - skytrax - تويتر - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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