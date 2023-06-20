بيلار روبيو تجلس في حضن راموس وتمارس حركات جريئة احتفالاً بذكرى زواجهما! (فيديو)

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وطن- احتفل كل من بيلار روبيو وسيرجيو راموس بذكرى زواجهم الرابع بعشاء رومانسي ولحظات حميمية جمعت بينهما.

11 عاماً معاً

وشاركت زوجة راموس، الصور مع متابعيها عبر “انستجرام” وهي تجلس في أحضان زوجها وتقبله بشكل حميمي.

وعلقت بيلار روبيو على الصور: “تزوجنا لمدة 4 سنوات ، و 11 عامًا معًا. ولدينا الحياة أمامنا لمواصلة مشاركة اللحظات الفريدة ، فقط لحظاتنا. أتمنى ألا نتوقف أبدًا عن الاحتفال ، والابتسام ، والاستمتاع … أحبك ، سيرجيو راموس”.

يمكن ملاحظة أن الزوجين استمتعا بتناول عشاء مع النبيذ وكوكتيل أصلي ممتع.

بالإضافة إلى ذلك ، تم وضع أطباق متنوعة على أدوات مائدة مزينة بجمجمة ، بأسلوب الروك الحقيقي ومع حلوى يمكن من خلالها قراءة عبارة “الذكرى السنوية السعيدة”.

بداية العلاقة حتى الزواج

بيلار روبيو وسيرجيو راموس يشكلان أحد أكثر الأزواج شهرة على الساحة الرياضية.

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سبق أن اعترف لاعب كرة القدم عام 2008 ، خلال برنامج تلفزيوني ، بأنه بدأ يحلم بعارضة الأزياء الإسبانية بيلار.

عندها قرر راموس الحصول على رقم بيلار وإرسال رسالة إليها ، وشيئًا فشيئًا تعرفوا على بعضهم البعض حتى بدأوا علاقة عاطفية.

لقد ظلوا معًا لمدة 11 عامًا ، حيث مروا بالمذبح في عام 2019 وأنجبوا أربعة أطفال معًا.

حالة حب

بعض الصور في عيد زواجهما، تثبت أنهما ما زالا في حالة حب مثل اليوم الأول وتلك شائعات الأزمة التي أحاطت بالزوجين لبضعة أشهر.

وبهذه الطريقة ، أظهروا أنهم في لحظة جيدة جدًا من زواجهما وأنه لا يزال هناك الكثير من الحب المتبادل بينهما.

ومع ذلك ، فهو احتفال يأتي في وقت غير مؤكد لحياة لاعب كرة القدم الاحترافية.

ففي بداية شهر يونيو ، أُعلن راموس أنه سينهي عقده مع باريس سان جيرمان ، مما جعل الزوجين يواجهان فصلًا جديدًا من حياتهما في بلد آخر ، لا يزال مجهولاً.

هجوم أحلام

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، قد هاجمت بيلار روبيو بعد أنباء حول رفضها الذهاب إلى أي بلد عربي.

وأعادت أحلام الشامسي، نشر خبر رفض زوجة سيرجيو راموس الانتقال إلى بلد عربي، أو الانتقال للعيش في السعودية حال تم تقديم عرض لزوجها للانضمام إلى أحد الأندية بالمملكة، عبر حسابها على “تويتر“.

فكتنا من الشر #الخلا https://t.co/rNd9Fb6TND — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) June 12, 2023

وهاجمت أحلام بيلار روبيو قائلة: “فكتنا من الشر.. الخلا”.

هذا ويمتلك راموس (37 عاماً)، عدة عروض سعودية من الهلال والأهلي وغيرهما، بحسب التقارير المتداولة.