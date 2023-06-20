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بعد تعريها واستعراض عورتها.. راما الركابي حاولت الانتحار وتبكي (فيديو)

المراهقة العراقية المتحولة جنسيا، أوضحت أن كشفها صدرها في بث مباشر أثّر بشكل كبير على نفسيتها حتى أنها حاولت الانتحار في وقت سابق

كتب فهمي الورغمي
بعد تعريها واستعراض عورتها.. راما الركابي حاولت الانتحار وتبكي
راما الركابي
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وطن- تعرضت المراهقة العراقية (المُتحولة جنسيا) راما الركابي، لحادثة صادمة خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثر على حالتها النفسية بشكل كبير. وفي أحدث ظهور لها ظهرت راما وهي تبكي بحرقة وتكشف عن معاناتها العميقة.

راما الركابي تبكي بحرقة في أحدث بثوثها المباشرة

بعد الفيديو المسرب الذي تم تداوله بكثافة وأظهر تعريها دون وعيها وكشفت صدرها بالكامل أمام مئات المشاهدين، تأثرت المراهقة العراقية المتحولة جنسيا، راما، بشكل كبير بالهجوم العنيف الذي تعرضت له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت في حديثها أنها انهارت نفسيًا وتعاملت مع الحادثة بصعوبة كبيرة، وهو ما ظهر جليًا في آخر بث مباشر لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “تيك توك“.

@2rama_08

راما تبكي 🥺#tiktoklongs #foryoupage #foryou #viral #fyp #fypシ #fypシ゚viral

♬ الصوت الأصلي – بث راما ركابي ❤️😘 – بث راما ركابي ❤️😘

راما الركابي، التي كانت تُعتبر رمزًا للجرأة والاستقلالية في أوساط ما يعرف بمجتمع الميم في العراق، باتت الآن تعاني من الانعزال والحزن الشديد، على حدّ قولها.

راما الركابي تُعلن محاولة الانتحار

تحدثت راما الركابي عن محاولتها اليائسة للتصالح مع الواقع وإعادة بناء ثقتها الضائعة، ولكن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة لها.

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وفي نفس البث المباشر الذي ظهرت فيه متؤثرة بشدة، تحدثت راما عن محاولتها الفاشلة للانتحار.

وقالت إن الضغوط النفسية والهجوم العنيف من قبل الجمهور وسائل التواصل الاجتماعي، دفعها إلى الوصول إلى حافة اليأس والاستسلام.

ولكنها تحدثت أيضًا عن قوتها الداخلية والدعم الذي حصلت عليه من عائلتها وأصدقائها المقربين، والذي ساعدها في التغلب على تلك المحنة الصعبة.

@2rama_08

رام لركابي في مستشفى#رقيه_الركابي #عباس_الركابي #راما_الركابي #fypシ゚viral #fypシ #fyp #viral #foryou #foryoupage #جيش حسحس

♬ الصوت الأصلي – بث راما ركابي ❤️😘 – بث راما ركابي ❤️😘

وخلال نفس البث المباشر، توجهت راما الركابي بنداء مؤثر إلى المجتمع ووسائل الإعلام، طالبةً بالتعامل بشكل أكثر رفقاً وتحفظًا تجاه الأشخاص العاملين في صناعة الترفيه.

مؤكدةً أن الحياة الشخصية للأشخاص العاملين في الوسائط الاجتماعية ليست أرضًا خصبة للاستهداف والتجاوزات، على حدّ تعبيرها.

ومعلوم أن راما الركابي هي مراهقة عراقية تحولت جنسياً من عباس الركابي إلى فتاة.

وُلدت في عام 2006، وأصبحت ناشطة اجتماعية تنشر محتويات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي مثل: يوتيوب وفيسبوك وتيك توك.

المصدرتيك توك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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